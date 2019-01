آنالیزگران: به احتمال زیاد در سال جاری از ادامه Splinter Cell رونمایی خواهد شد + پیشبینی برنامه Ubisoft در سال 2019

مدت زیادی می‌شود که شایعاتی در رابطه با بازگشت سری جذاب Splinter Cell می‌شنویم، این شایعات در ابتدا با لیکی از سوی والمارت کانادا شروع شد که به عناوین در نظر گرفته شده برای E3 اشاره می‌کرد اما Ubisoft در جریان کنفرانس خود حتی نام Splinter Cell را هم به میان نیاورد اما ممکن است امسال با داستانی دیگر رو به رو باشیم و تمرکز اصلی Ubisoft بر روی این سری باشد.

امروز یک گزارش اساسی در GameIndustry.biz منتشر شد که در آن تعدادی از آنالیزگران مشهور حدس‌هایی در رابطه با عرضه بازی‌های بزرگ در سال 2019 ارائه می‌دهند. در میان‌ آن‌ها "مایکل پکتر" معروف که زیرمجموعه تیم Wedbush Securities می‌باشد نیز حضور داشت. او به این نکته اشاره کرد که شرکت Ubisoft احتمالاََ برنامه‌های بزرگی برای چند ماه آینده تدارک دیده است و بازگشت سم فیشر نیز جزئی از این برنامه‌ها می‌باشد.

به عنوان قسمتی از این پیشبینی، پکتر اعلام کرد، Ubisoft با 4 عنوان AAA اصلی 2019 را پیش می‌برد و البته Beyond Good and Evil 2 یا ادامه Far Cry 5 یعنی New Dawn که اواسط فوریه عرضه خواهد شد جزو 4 بازی AAA مذکرو نمی‌باشد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، اولین عنوان AAA اصلی Ubisoft در سال 2019 بازی چندنفره آنلاین دزد دریایی Skulls and Bones خواهد بود که سال گذشته از آن رونمایی شد اما Splinter Cell و پس از آن Watch Dogs 3 یکی پس از دیگری از بازی‌هایی خواهند بود که انتظارشان را داریم و در نهایت با نسخه جدید Rainbow Six نیز پرونده بسته خواهد شد.

حال باید بگویم که در رابطه با Rainbow Six مطمئن نیستیم چرا که آخرین بازی عرضه شده در این سری یعنی Siege همچنان عملکرد خارق‌العاده‌ای دارد و بازیکنان هنوز از آن خسته نشده‌اند.

از طرف دیگر کارگردان سری "الکس رمی" در این باره گفته بود که دنباله‌ای برای بازی برنامه‌ریزی نشده است و تا ده سال دیگر از این عنوان حمایت خواهند کرد، پس انتظار داشته باشید که این Rainbow 6 قسمتی از عمر شما را در بر گیرد. Ubisoft در نظر دارد تا در طول عمر Siege نزدیک به 100 اپراتور دیگر برای بازیکنان عرضه کند.

ما در مورد Splinter Cell اطلاعات زیادی در دست نداریم و آخرین بازی از این سری Blacklist بود که چند سال پیش منتشر شد اگرچه ماموریت جدیدی به Ghost Recon Wildlands آمد و سم فیشر با صدای "مایکل آیرون‌ساید" در آن حضور داشت. امیدواریم در سال 2019 شاهد بازگشت سری جذاب Splinter Cell باشیم.

جید ریموند، سازنده Splinter Cell Blacklist، در صحبت‌هایش اعلام کرد، قبل از ترک شرکت Ubisoft بر روی یک طراحی مفهومی جدید از سری Splinter Cell کار می‌کرده است اگرچه در حال حاضر به دلیل جدایی از آن شرکت توانایی به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتر را ندارد. احتمال این که پروژه ناتمام ریموند همچنان در دست ساخت باشد و یا به طور مستقیم از آن استفاده شود بسیار کم است اما شاید تیم جدید توسعه دهنده برخی از المان‌ها و ایده‌های قبلی را بازسازی کند و ماجراجویی بعدی سم فیشر را برای ما به ارمغان بیاورد.

در مورد Watch Dogs نیز چیزی نمی‌دانیم، اگرچه Watch Dogs 2 عملکرد بدی از خود نشان نداد و توانست بازیکنان را راضی کند. شاید بازگشت شخصیت‌های قدیمی و انتقال فضای بازی به یک محیط تاریک مانند شیکاگو و نسخه اول بتواند یک تجربه هیجان انگیز را رقم بزند البته احتمالاََ باید در اوایل سال 2020 منتظر WD3 باشیم.

قبلا دستیار تلفن Ubisoft در جواب طرفداران گفته بود ساخت Watch Dogs 3 هنوز به اتمام نرسیده است اما مراحل ساخت آن بخوبی پیش می‌رود. تیم توسعه از ساخت آن شگفت زده است! همانطور که در پایان Watch Dogs 2 مشاهده کردید ما به بریکستون لندن متصل شدیم که به احتمال زیاد وقایع نسخه بعدی در این مکان رخ خواهد داد.

با توجه به گزارشات قبلی نیز نام سه پروژه مجهول Ubisoft از طریق پروفایل صداگذاران لو رفته بود، مهم‌ترین آن‌ها Bowmore نام داشت، البته نام رمزی Rocket و Aegyptus نیز دیده می‌شد. شاید این نام‌ها به بازی‌های اشاره شده ربط داشته باشند.

نظر شما در این باره چیست؟



منبع متن: pardisgame