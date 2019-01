سونی بازی‌های انحصاری زیادی دارد که هنوز تاریخ انتشار دقیقی برای آنان علام نشده است. طبق شایعه‌هایی بازی Ghost Of Tsushima قرار است که در سال ۲۰۱۹ میلادی عرضه شود. برای اطلاع از جزئیات خبر با گیمفا همراه باشید. بازی‌هایی همچون Ghost Of Tsushima ،The Last Of Us Part 2 و البته Death Stranding هیچ‌کدام تاریخ انتشار […]

بازی‌هایی همچون Ghost Of Tsushima ،The Last Of Us Part 2 و البته Death Stranding هیچ‌کدام تاریخ انتشار دقیقی ندارند و بازی‌بازان بی‌صبرانه منتظر این عناوین هستند. حال کاربری به نام Tidux ادعا کرده است که بازی Ghost Of Tsushima در اوایل سال ۲۰۱۹ برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. او در توییتر خود چنین نوشته است:

۲۰۱۹ سالی بزرگ برای سونی و پلی‌استیشن است. آن‌ها در حال آماده شدن برای چیزی بسیار بزرگ هستند. Ghost Of Tsushima ،Days Gone ،Dreams ،Concrete Genie و یک بازی دیگر…

طبق صحبت‌های این کاربر بازی‌هایی همچون Ghost Of Tsushima و Days Gone در اوایل سال ۲۰۱۹ عرضه می‌شوند، که البته بسیار غیر محمل است. اگر بخواهیم احتمال دهیم که یکی از عناوین بزرگ انحصاری سونی در اوایل این سال عرضه شود، آن بازی چیزی نیست جز ساخته‌ی کوجیما یعنی Death Stranding. به هر حال باید صبر کرد و دید که سونی برای سال ۲۰۱۹ چه بازی‌هایی را تدارک دیده است. ممکن است شاهد عرضه‌ی Ghost Of Tsushima باشیم. نظر شما کاربران گیمفا در این مورد چیست؟

منبع متن: gamefa