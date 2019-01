اپیزود اول Life is Strange 2 و ARK: Survival Evolved به Xbox Games Pass اضافه شدند

به گزارش پردیس‌گیم،در حال حاضر Microsoft اعتقاد دارد که سرویس محبوبش یعنی Xbox Games Pass، حکم Netflix را در دنیای گیم دارد. این سرویس با بروزرسانی‌های ماهانه Microsoft به آرشیوی بزرگ از بازی‌های موفق تبدیل شده که مخاطبان آن می‌توانند این بازی‌ها را به صورت رایگان بازی کنند.هر ماه این آرشیو بزرگ و جذاب‌تر می‌شود. در ماه گذشته کاربران این سرویس توانستند به محض عرضه Ashen ، Below و Mutant Year Zero: Road to Eden، آن‌ها را تجربه کنند. همچنین اخیرا بازی‌های Strange Brigade ،Mortal Kombat X ،PES 2019 ،Spintires: Mudrunner ،Shadow Warrior 2 Hellblade: Senua’s Sacrifice و Ori and the Blind Forest به آرشیو Game Pass اضافه شدند.

احتمالا در سال 2019 نیز از این سرویس خبر‌های خوبی خواهیم شنید. اخیرا مت پرسی (Matt Percy)، مدیر بخش تجاری Xbox Live، در توییتی که منتشر کرده خبر از انتشار اخبار و اطلاعات جدید سرویس Xbox Games Pass در تاریخ ۱۳ دی داد. با توجه به این که سال2018، سال خوبی برای این سرویس بود به نظر می‌رسد خبرهای خوب و امیدوار کننده‌ای خواهیم شنید.

حال نیز به تازگی دو بازی جدید برای ابن ماه به این مجموعه اضافه شدند که عناوین محبوبی هستند و اضافه شدن آن‌ها خبر خوشحال کننده‌ای است. اپیزود اول از بازی Life Is Strange 2 که ادامه‌ی فصل اول آن است و بازی دیگر نیز ARK: Survival Evolved که اکشن و ماجراجویی است.

اگر مشترک این سرویس نیستید، می‌توانید با پرداخت مبلغ ناقابل 9.99 دلار برای یک ماه و یا 59.99 دلار برای یکسال، مشترک این سرویس شوید و از انبوه بازی‌های رایگان لذت برده و همجنین به بعضی از بازی‌ها مانند Crackdown 3 و Gears 5 زودتر دسترسی پیدا کنید و در روز انتشارشان آن‌ها را تجربه کنید.

منبع متن: pardisgame