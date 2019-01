درآمد ۸۰۰ میلیون دلاری بازی Pokemon Go در سال ۲۰۱۸

طبق جدیدترین آمار به دست آمده، مشخص شد که بازی Pokemon Go در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۸۰۰ میلیون درآمد داشته و این مبلغ نسبت به سال ۲۰۱۷، ۳۵ درصد پیشرفت داشته است. چندی پیش شرکت سنسور تاور (Sensor Tower) اطلاعات و آمار جدیدی را در رابطه با میزان درآمد بازی Pokemon Go درسال ۲۰۱۸ منتشر […]

طبق جدیدترین آمار به دست آمده، مشخص شد که بازی Pokemon Go در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۸۰۰ میلیون درآمد داشته و این مبلغ نسبت به سال ۲۰۱۷، ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.

چندی پیش شرکت سنسور تاور (Sensor Tower) اطلاعات و آمار جدیدی را در رابطه با میزان درآمد بازی Pokemon Go درسال ۲۰۱۸ منتشر کرد. این شرکت وظیفه‌ی جمع آوری و آمارگیری میزان فروش و درآمد برنامه‌ها یا بازی‌های منتشر شده برای گوشی‌های هوشمند را بر عهده دارد و طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی این شرکت، بازی Pokemon Go در سال ۲۰۱۸ به درآمد ۸۰۰ میلیون دلاری دست پیدا کرده است. درآمد این بازی در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ تفاوت زیادی داشته و تقریبا ۳۵ درصد پیشرفت داشته است.

به طور دقیق‌تر، کاربران آمریکایی بازی Pokemon Go در سال ۲۰۱۸، مبلغی حدود ۲۶۲ میلیون دلار در بازی خرج کرده‌اند. این درحالی است که کاربران ژاپنی بازی، رقم خرج شده‌ی ۲۳۹ میلیون دلار را به خود اختصاص داده‌اند. بازی Pokemon Go در سال ۲۰۱۸ به طور روزانه مبلغی حدود ۲٫۲ میلیون درآمد داشته و تنها در ماه دسامبر (آذر-دی ماه ۹۷)، حدودا ۷۵ میلیون دلار از طریق فروشگاه‌های گوگل‌پلی و اپ‌استور به دست آورده است. این در حالی است که کاربران در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، ۵۲ میلیون دلار در این بازی خرج کرده‌اند و با این شرایط، متوجه پیشرفت تجاری قابل توجه بازی Pokemon Go در سال ۲۰۱۸ هستیم. البته این روند صعودی درآمد بازی مذکور، چندان غیر منطقی هم نیست زیرا در سال ۲۰۱۸، شاهد انتشار رویدادها، محتویات جدید و آیتم‌های مختلفی بودیم که به بازی اضافه شدند و گیم‌پلی آن را نسبت به گذشته، هیجان انگیزتر کردند. با جذب بیشتر کاربران به سمت عنوان Pokemon Go، درآمد این بازی نیز پیشرفت خواهد کرد.

در حال حاضر شاهد برگزاری رویداد بزرگ Adventure Sync Hatchathon در بازی هستیم که تا تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۷ (۱۵ ژانویه سال ۲۰۱۹) در دسترس خواهد بود. رویداد بعدی بازی نیز در تاریخ ۲۲ دی ماه (۱۲ ژانویه) در کنار رویداد قبلی، آغاز خواهد شد. هم‌اکنون سازندگان بازی Pokemon Go، مشغول ساخت و توسعه‌ی یک بازی کاملا جدید با محوریت دنیای هری پاتر هستند که Harry Potter: Wizards Unite نام دارد و در ابتدا قرار بود که در سال ۲۰۱۸ به دست کاربران برسد. اما بعد از گذشت مدت زمانی، این اثر با تاخیر مواجه شد و سازندگان اعلام کردند که بازی مذکور در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۱۹ عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa