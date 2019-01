امروز کارگردان بهترین بازی سال ۲۰۱۸ یعنی God of War لیستی از بازی‌هایی منتشر کرده است که به نظرش بیشترین تاثیر را برروی او داشته‌اند و عناوین مورد علاقه‌اش محسوب می‌شوند. برای اطلاع از جزئیات خبر با گیمفا همراه باشید. بدون هیچ شکی، آقای کوری بارلوگ (Cory Barlog) یکی از بزرگ‌ترین کارگردانان بازی‌های ویدئویی محسوب […]

امروز کارگردان بهترین بازی سال ۲۰۱۸ یعنی God of War لیستی از بازی‌هایی منتشر کرده است که به نظرش بیشترین تاثیر را برروی او داشته‌اند و عناوین مورد علاقه‌اش محسوب می‌شوند. برای اطلاع از جزئیات خبر با گیمفا همراه باشید.

بدون هیچ شکی، آقای کوری بارلوگ (Cory Barlog) یکی از بزرگ‌ترین کارگردانان بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود. همچنین نظر او برای بسیاری از بازی‌بازان و منتقدین در رابطه با عناوین مختلف این صنعت مهم است. اینکه بازی‌بازان بدانند یک کارگردان موفق و بزرگ چه خط فکری را دنبال می‌کند و چه بازی‌هایی باعث شده‌اند که او به جایگاهی که اکنون دارد دست‌ پیدا کند، می‌تواند بسیار لذت‌بخش و البته جذاب باشد.

طی مصاحبه‌ای آقای بارلوگ چنین کاری را انجام داده است. او نظر خود را در رابطه با بازی‌های مورد علاقه‌اش، بازی‌های الهام‌بخش او و عناوینی که در راه کارگردانی به او کمک کرده‌اند، بیان کرده است. جالب است که بدانید بازی مورد علاقه‌ی آقای کوری بارلوگ، ساخته‌ی یکی دیگر از کارگردانان افسانه‌ای صنعت بازی‌های ویدئویی، هیدئو کوجیما، یعنی نسخه‌ی اول بازی Metal Gear Solid است. البته انتخاب یک بازی به عنوان بهترین عنوانی که تا به حال تجربه کرده است، برای آقای بارلوگ کاری سخت و دشوار بود. او در این رابطه چنین بیان می‌کند:

انتخاب یک مورد به عنوان بهترین بازی تقریبا برای من کاری غیرممکن است. ولی اگر مجبور باشم که چنین انتخابی بکنم، قطعا Metal Gear Solid را انتخاب خواهم کرد. من به یاد دارم که به صورت کامل توسط داستان این بازی مسهور شده بودم. دیگر عناصر بازی مثل مکانیزم‌ها و عملکرد کلی بازی نیز فوق‌العاده بودند.

کم‌تر کسی ممکن است که با آقای فومیتو ایودا (Fumito Ueda) آشنایی نداشته باشد. آقای ایودا به عنوان کارگردان بازی‌های فوق‌العاده‌ای همچون Shadow Of The Colossus و The Last Guardian شناخته می‌شود. به عنوان یک بازی‌باز، آقای بارلوگ اعتقاد دارد که عناوین ساخته‌ی ایودا بیشترین تاثیر را برروی او گذاشته‌اند:

من به جرئت می‌گویم که بازی‌های ساخته شده توسط آقای فومیتو ایودا بیشترین تاثیر احساسی را برروی من گذاشته‌اند. بخش داستانی یک بازی است که در خالص‌ترین حالت می‌تواند با انسان‌ها ارتباط برقرار کند، این موضوعی است که اهمیت دارد.

آقای بارلوگ همچنین اعلام کرد که به عنوان یک کارگردان، فرانچایز Uncharted ساخته‌ی استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) بیشترین تاثیر را برروی او و کارش داشته است:

سری Uncharted نقش بسیار بزرگی در پیشرفت من به عنوان یک توسعه‌دهنده‌ی بازی‌های ویدئویی داشت. افراد استودیوی ناتی‌داگ موفق شدند تا با انتشار هر نسخه از این سری، استانداردهایی که با نسخه‌های قبلی تعیین شده بودند را یک پله بالاتر ببرند و یک بازی اکشن به همراه شخصیت‌های دوست‌داشتنی به بازی‌بازان ارائه دهند که دوست دارید با تک‌تک آنان برای تفریح بیرون بروید. مکانیزم‌های درون بازی نیز همگی بسیار روان بودند و به آسانی بازی‌باز با آنان رابطه برقرار می‌کردند.

در انتها نیز آقای بارلوگ اعتقاد دارد که سری Resident Evil به کلی صنعت بازی‌های ویدئویی را متحول کرد؛ مخصوصا نسخه‌ی چهارم این سری:

سری Resident Evil بدون هیچ شکی یک فرانچایز فوق‌العاده است. علاوه بر این، علاقه‌ی سازندگان به بازسازی دوباره‌ی این سری می‌تواند تاثیر مثبتی بر صنعت بازی‌های ویدئویی بگذارد. بازی Resident Evil 4 به کلی دیدگاه و طرز نگاه من را به ساخت بازی‌ها عوض کرد.

منبع متن: gamefa