به مانند رسم هر ماه، در نخستین ماه سال ۲۰۱۹ میلادی هم بازی جدید دیگری به سرویس Xbox Game Pass اضافه خواهند شد. حال به تازگی لیست کامل بازی‌های ماه ژانویه منتشر شده است.

در ماه ژانویه هم بازی‌های بسیاری در سبک‌های مختلفی برروی سرویس Xbox Game Pass قرار می‌گیرند. البته برخی از عناوین این ماه نظیر ARK: Survival Evolved و قسمت اول Life is Strange 2 از طریق Xbox Game Pass در دسترس قرار گرفته‌اند. با این حال به تازگی لیست کامل بازی‌های ماه ژانویه منتشر شده است که در آن بازی‌های مختلفی مانند نسخه‌های قبلی سری Life is Strange، بازی جهان‌باز Just Cause 3 و Absolver هستیم. می‌توانید در قسمت زیر به مشاهده لیست کامل بازی‌های این ماه Xbox Game Pass بپردازید.

عنوان تاریخ انتشار برروی سرویس Xbox Game Pass Life is Strange 1 هم‌اکنون در دسترس است. Life is Strange: Before the Storm هم‌اکنون در دسترس است. Life is Strange 2: Part 1 هم‌اکنون در دسترس است. Ark: Survival Evolved هم‌اکنون در دسترس است. Farming Simulator 17 هم‌اکنون در دسترس است. Absolver دوشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ (۷ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) Just Cause 3 پنج‌شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) Aftercharge پنج‌شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷ (۱۰ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی)

کاربران سرویس Xbox Game Pass می‌توانند تا با پرداخت ماهانه ۱۰ دلار به بیش از ۱۰۰ بازی کنسول‌های ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس ۳۶۰ دسترسی داشته باشند.

منبع متن: gamefa