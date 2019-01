نامزدهای The New York Video Game Awards 2018 مشخص شدند | پیشتازی Red Dead

با پایان سال ۲۰۱۸ میلادی، بسیاری از منتقدان و اهالی رسانه در حال مشخص کردن بهترین بازی‌های این سال از دید خود هستند. حال New York Video Game Critics Circle لیست مورد نظر خود برای بهترین‌های سال را اعلام کرده است که در آن شاهد پیشتازی ساخته‌ی جدید راک‌ستار (Rockstar) هستیم. به تازگی The New York […]

به تازگی The New York Video Game Critics لیست نامزد‌های بهترین‌های سال ۲۰۱۸ صنعت بازی‌سازی را منتشر کرده است که همان‌طور که انتظار می‌رفت، در این لیست شاهد حضور بسیاری از بازی‌های موفق سال گذشته هستیم. از نظر مجموع نامزد‌ی در بخش‌های مختلف، Red Dead Redemption 2 با نامزدی در شش بخش مختلف در صدر قرار دارد. این در حالی است که بازی God of War با حداقل فاصله و نامزدی در ۵ بخش در رده‌ی دوم قرار گرفته است.

مراسم The New York Video Game Critics در تاریخ سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) برگزار خواهد شد و به صورت زنده از طریق پلتفرم توییچ نمایش داده می‌شود. می‌توانید در قسمت زیر به مشاهده لیست کامل نامزد‌های بخش‌های مختلف بپردازید.

نامزد‌های بهترین بازی سال برای جایزه Big Apple Award

Monster Hunter: World

God of War

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Celeste

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Super Smash Bros. Ultimate

نامزد‌های بهترین بازی‌کودکانه برای جایزه Central Park Children’s Zoo

Nintendo Labo Variety Pack

Yoku’s Island Express

Lego DC Super-Villains

Starlink: Battle for Atlas

Moss

Pokémon: Let’s Go Pikachu! and Pokémon Let’s Go Eevee

نامزد‌های بهترین بازی تلفن‌های هوشمند برای جایزه A-Train

Alto’s Odyssey

Death Road to Canada

Florence

Part Time UFO

Final Fantasy XV: Pocket Edition

Homo Machina

Dx2 Shin Megami Tensei: Liberation

نامزد‌های بهترین بازی واقعیت مجازی برای جایزه Coney Island Dreamland

Moss

Fire Escape

ASTRO BOT Rescue Mission

Tetris Effect

Beat Saber

Firewall: Zero Hour

نامزدهای بهترین بازی مستقل برای جایزه Off Broadway

Celeste

Dead Cells

Finding Paradise

Donut County

Return of the Obra Dinn

Into the Breach

Gris

نامزد‌های بهترین موسیقی در یک بازی برای جایزه Tin Pan Alley

Yakuza 6: The Song of Life

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Tetris Effect

Fallout 76

Chuchel

Far Cry 5

نامزد‌های بهترین جهان ساخته شده برای جایزه Statue of Liberty

God of War

Minit

Monster Hunter: World

Far Cry 5

Red Dead Redemption 2

Assassin’s Creed: Odyssey

نامزد‌های بهترین نویسندگی برای جایزه Herman Melville

Red Dead Redemption 2

God of War

Thronebreaker: The Witcher Tales

Where the Water Tastes Like Wine

Life Is Strange 2: Episode One: Roads

نامزد‌های بهترین بازی مبارزه‌ای برای جایزه Raging Bull

SOULCALIBUR VI

BlazBlue: Cross Tag Battle

Dragon Ball FighterZ

Street Fighter V: Arcade Edition

Mario Tennis Aces

Super Smash Bros. Ultimate

نامزدهای بهترین بازی بازسازی شده برای جایزه Freedom Tower

Shadow of the Colossus

Bayonetta 1 and Bayonetta 2 Collection

Spyro Reignited Trilogy

Diablo III (Nintendo Switch)

Yakuza Kiwami 2

SNK 40th Anniversary Collection

نامزدهای بهترین اجرای برای جایزه Great White Way

کریستوفر جاج برای اجرای نقش کریتوس در God of War

سانی سالیاچ برای اجرای نقش آترئوس در God of War

لورا بیلی برای اجرای نقش واتسون در Spider-Man

راجر کلارک برای اجرای نقش آرتور مورگان در Red Dead Redemption 2

کالی الیزابت مور برای اجرای نقش ابیگل رابرتس در Red Dead Redemption 2

