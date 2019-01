با ورود به سال ۲۰۱۹، به تاریخ انتشار پنجمین نسخه‌ی یکی از محبوب‌ترین فرانچایز‌های تاریخ یعنی Devil May Cry 5 نزدیک می‌شویم. حال ESRB رده‌بندی سنی این بازی را به همراه اطلاعاتی جالب از این بازی منتشر کرده است که در ادامه‌ی مطلب به مرور آن می‌پردازیم. تا به اکنون نمایش‌های بسیار فوق‌العاده‌ای از گیم‌پلی بازی Devil […]

با ورود به سال ۲۰۱۹، به تاریخ انتشار پنجمین نسخه‌ی یکی از محبوب‌ترین فرانچایز‌های تاریخ یعنی Devil May Cry 5 نزدیک می‌شویم. حال ESRB رده‌بندی سنی این بازی را به همراه اطلاعاتی جالب از این بازی منتشر کرده است که در ادامه‌ی مطلب به مرور آن می‌پردازیم.

تا به اکنون نمایش‌های بسیار فوق‌العاده‌ای از گیم‌پلی بازی Devil May Cry 5 مشاهده کرده‌ایم. این بازی روایت‌گر داستان سه شخصیت می‌باشد که در این میان، یک شخصیت کاملا جدید است. دو شخصیت دیگر به نام‌های دانته و نرو در نسخه‌های قبلی این سری حضور داشته‌اند. البته حدس و گمان‌هایی وجود دارد که شخصیت جدید این بازی با نام وی (V) دقیقا همان شخصیت ورجیل می‌باشد ولی به دلایلی تغییر ظاهر داده است. بازی Devil May Cry 5 توسط ESRB رده‌بندی سنی بزرگسال را دریافت کرد. از دلایل این انتخاب می‌توان به خشونت بالا اشاره کرد. در قسمت زیر می‌توانید توضیحات کامل ESRB را در رابطه با بازی Devil May Cry 5 مشاهده کنید.

مبارزات بازی با خشونت بالا، افکت خون، فریادهای بلند از درد و حرکات تمام‌کننده به صورت صحنه‌آهسته همراه است. در یکی از میان‌پرده‌های بازی شاهد آن هستیم که یک شهروند عادی توسط یک شیطان به صورت خشنی تکه تکه می‌شود. افک خون در بازی وجود دارد و به کرات شاهد آن در طول مبارزات هستیم. همچنین لکه‌های خون بعد از مبارزات برروی اشیاء مختلف باقی می‌ماند. همچنین در مکالمات بازی نیز کلمات زشتی به کار می‌روند.

بازی Devil May Cry 5 در تاریخ جمعه ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ (۸ مارس سال ۲۰۱۹) برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. شما می‌توانید پیش‌نمایش این بازی تحت عنوان شیطان، گریان باز میگردد | نگاهی به بازی Devil May Cry 5 که به قلم مصطفی زاهدی است را مطالعه کنید.

