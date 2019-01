قطعا یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های انحصاری که هوادارن سونی انتظار آن را می‌کشند، عنوان The Last of Us 2 است. پس از آخرین نمایش استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) از این بازی در مراسم E3 سال ۲۰۱۸، دیگر اطلاعات زیادی از بازی The Last of Us 2 منتشر نشد که این موضوع برروی بخش چند نفره‌ی […]

قطعا یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های انحصاری که هوادارن سونی انتظار آن را می‌کشند، عنوان The Last of Us 2 است. پس از آخرین نمایش استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) از این بازی در مراسم E3 سال ۲۰۱۸، دیگر اطلاعات زیادی از بازی The Last of Us 2 منتشر نشد که این موضوع برروی بخش چند نفره‌ی این عنوان بسیار کم رنگ‌تر بوده است. با ما در ادامه همراه باشید.

همانند نسخه‌ی اول این فرانچایز، بازی The Last of Us 2 نیز دارای بخش چند نفره خواهد بود. ما در حال حاضر تنها از مجهز بودن نسخه‌ی جدید به حالت چند نفره مطلع هستیم و اطلاعات زیادی از جزئیات این بخش در دسترس نداریم. اواخر سال ۲۰۱۸ میلادی، استودیوی قدرتمند ناتی‌داگ یک سری تیتراژ از بازی The Last of Us 2 را در حضور توسعه‌دهندگان این عنوان بخش کرد. طبق اخبار و گزارشات منتشر شده، یکی از این تیتراژها به قسمت چند نفره‌ی بازی پرداخته بود.

این تیتراژ به‌طور اختصاصی برای برنامه نویس سرورهای بخش چند نفره‌ی بازی The Last of Us 2 بوده است که طی آن اطلاعات جدیدی از این حالت در اختیار کاربران و هواداران قرار گرفت. طبق توضیحاتی که توسط استودیوی ناتی‌داگ ارائه شده، بازی‌بازان در بخش چند نفره جوایزی را دریافت خواهند کرد که با استفاده از آن به قسمت شخصی‌سازی بازی دسترس پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، اطلاعاتی از قسمت فروشگاه درون بازی The Last of Us 2 منتشر شد که شما می‌توانید در این بخش آیتم‌ها و وسایل مختلفی را خریداری کنید و با استفاده از آن‌ها، ظاهر شخصیت اصلی بازی خود را تغییر دهید.

استودیوی ناتی‌داگ اطلاعاتی از کارهای برنامه نویس این بخش ارائه کرده است. برای مشاهده‌ی کامل توضیحات منتشر شده به قسمت پایین توجه کنید.

ما در حال حاضر در صدد پیدا کردن برنامه نویسی برای سرورهای بازی The Last of Us 2 هستیم تا با ایجاد فضایی امن و پایدار، تجربه‌ای بی‌نظیر را در اختیار بازی‌بازان قرار دهیم. این فرد تمامی کارهای مرتبط با بخش چند نفره‌ی بازی، از قسمت ورود کاربر تا سیستم Matchmaking را مدیریت می‌کند. علاوه بر این، اهدای جوایز به بازی‌بازان طی تجربه‌ی این بخش نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. شما کاربران با استفاده از این جوایز قادر خواهید بود تا شخصیت اصلی بازی خود را آن‌گونه که می‌خواهید تغییر دهید. در ضمن این فرد نقش مهمی را در تیم، بازی خواهد کرد چراکه تمامی سرورهای بازی توسط او کنترل و توسعه داده خواهد شد.

همان‌طور که در جریان هستید، در بازی محبوب Uncharted 4: A Thief’s End این استودیوی بازی‌سازی، بخش چند نفره‌ای تعبیه شده بود. حال اضافه شدن این بخش به عنوان جدید استودیوی ناتی‌داگ، آن چنان عجیب و غریب به نظر نخواهد رسید. علاوه بر این، ما در بازی Uncharted 4: A Thief’s End شاهد قابلیت شخصی‌سازی در بازی نیز بودیم. حال پس از منتشر شدن خبر بخش چند نفره‌ی بازی The Last of Us 2، بسیاری از کاربران و طرفداران بی‌صبرانه منتظر ارائه‌ی جزئیات بیشتری در مورد این موضوع هستند. برای مطلع شدن از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های منتشر شده از بازی محبوب The Last of Us 2، همچنان با وب‌سایت خبری گیمفا همراه باشید.

احتمالا این پیام استودیوی ناتی‌داگ، به‌گونه‌ای یک فراخوان برای جذب برنامه نویس در حوزه‌ی سرورهای بازی به حساب می‌آید چراکه انگار این استودیو قصد ساخت سرورهایی جدید و اختصاصی برای بازی The Last of Us 2 را دارد. همان‌طور که در گذشته دیدیم، بازی Uncharted 4 از سرورهای اختصاصی برخوردار نبوده و به صورت اشتراکی با بازی‌های دیگر از سرورها استفاده می‌کرد. حال باید منتظر ماند تا ببینیم استودیوی ناتی‌داگ چه برنامه‌ای برای بازی The Last of Us 2 در ذهن دارد و آیا این عنوان محبوب از سرورهای اختصاصی بهره‌مند خواهد شد یا خیر.

خوش‌بختانه هما‌طور که شاهد بودید، به نظر می‌رسد که هر چقدر که از شروع سال ۲۰۱۹ می‌گذرد اطلاعات جدیدی از بازی محبوب و بزرگ The Last of Us 2 در دسترس کاربران و هواداران قرار می‌گیرد. این بازی در زمانی نامشخص به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد. طی چند روز گذشته اطلاعاتی مبنی بر فیلمبرداری غم‌انگیزترین صحنه‌ی بازی The Last of Us 2 منتشر شد که برای مطالعه بیشتر حول این عنوان از این صفحه‌ی وب‌سایت گیمفا دیدن کنید. همچنین برای مشاهده واکنش بعضی از اعضای تیم سازنده به این موضوع، به این صفحه مراجعه کنید.

منبع متن: gamefa