نامزدهای Game Developers Awards 2019 مشخص شدند

چند روزی از آغاز سال ۲۰۱۹ می‌گذرد و این بدان معناست که تنها تا چند ماه دیگر شاهد برگزاری مراسم Game Developers Choice Awards 2019 خواهیم بود. با توجه به این موضوع، به تازگی لیست نامزدهای بخش‌های مختلف برترین‌های سال گذشته نیز منتشر شده است.

با توجه به نامزدهای برترین‌های مراسم Game Developers Choice Awards 2019، بازی Red Dead Redemption 2 با نامزدی در هفت بخش در صدر قرار دارد. پس از آن دو بازی God of War و Marvel’s Spider-Man هر کدام با نامزدی در شش بخش، در رده‌های بعدی قرار دارند و همان‌طور که انتظار می‌رفت، نام این سه بازی در میان نامزدهای‌های بهترین بازی سال دیده می‌شود.

امسال هم تیم شیفر (Tim Schafer)، طراح بازی‌های رایانه‌ای، وظیفه‌ی اجرای مراسم Game Developers Choice Awards 2019 را برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، قرار است که در این مراسم امی هنینگ (Amy Hennig)، کارگردان سابق ناتی داگ (Naughty Dog)، جایزه افتخاری یک عمر دستاورد برای داشتن نقشی مهم در جهت بهبود صنعت بازی‌سازی را دریافت کند.

مراسم Game Developers Choice Awards 2019 از تاریخ دوشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ (۱۸ مارس ۲۰۱۹ میلادی) تا تاریخ جمعه ۲ فروردین ماه ۱۳۹۸ (۲۲ مارس ۲۰۱۹ میلادی) در شهر سان‌ فرانسیسکو برگزار می‌شود. می‌توانید در قسمت زیر به مشاهده نامزد‌های بخش‌های مختلف بپردازید.

نامزدهای بهترین صداگذاری

Celeste

Red Dead Redemption 2

God of War

Marvel’s Spider-Man

Tetris Effect

نامزدهای بهترین حضور استودیوهای مستقل

استودیوی پولی‌یارک (برای بازی Moss)

استودیوی مَونتنز (برای بازی Florence)

استودیوی نومادا (برای بازی Gris)

استودیوی ویلا گوریلا (برای بازی Yoku’s Island Express)

استودیوی سَبوتاژ (برای بازی The Messenger)

نامزدهای بهترین طراحی

Marvel’s Spider-Man

Celeste

Into the Breach

Red Dead Redemption 2

God of War

نامزدهای بهترین بازی تلفن‌های هوشمند

Alto’s Odyssey

Florence

Reigns: Game of Thrones

Holedown

Donut County

نامزد‌های بهترین نوآوری

Red Dead Redemption 2

Florence

Nintendo Labo

Tetris Effect

Return of the Obra Dinn

نامزدهای بهترین داستان

Florence

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

نامزد‌های بهترین تکنولوژی

Assassin’s Creed Odyssey

Red Dead Redemption 2

God of War

Marvel’s Spider-Man

Forza Horizon 4

نامزد‌های بهترین جلوه‌های هنری

Gris

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

God of War

Marvel’s Spider-Man

نامزد‌های بهترین بازی واقعیت مجازی

Budget Cuts

Beat Saber

Tetris Effect

Moss

Astro Bot Rescue Mission

نامزدهای بهترین بازی سال

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

منبع متن: gamefa