پشتیبانی از Steam Workshop به بازی Slay the Spire اضافه شد

پشتیبانی تیم سازنده‌ی بازی Slay the Spire از این عنوان کارتی از زمان عرضه تا به امروز بسیار خوب و قابل توجه بوده است. استودیوی مگا کریت گیمز (Mega Crit Games) چندی پیش به مناسبت فروش یک میلیون نسخه‌ای بازی، یک حالت جدید را در اختیار کاربران قرار داده بود. حال این استودیو با عرضه‌ی یک […]

پشتیبانی تیم سازنده‌ی بازی Slay the Spire از این عنوان کارتی از زمان عرضه تا به امروز بسیار خوب و قابل توجه بوده است. استودیوی مگا کریت گیمز (Mega Crit Games) چندی پیش به مناسبت فروش یک میلیون نسخه‌ای بازی، یک حالت جدید را در اختیار کاربران قرار داده بود. حال این استودیو با عرضه‌ی یک به‌روزرسان جدید، قابلیت استفاده از Steam Workshop را نیز به این بازی اضافه کرده است.

پیش از این کارت‌ها و حالت‌های مختلفی توسط تیم سازنده در اختیار کاربران قرار گرفته بود. حالت‌هایی مانند Hubris و Replay the Spire باس‌ها، رویدادها و ویژگی‌های جدیدی را در جریان بازی در دسترس شما قرار می‌دهند. همچنین از زمان عرضه‌، کارت‌هایی مانند The Slimebound و The Construct به بازی اضافه شده‌اند که هر یک ویژگی‌های منحصر به فردی را در اختیار بازی‌باز قرار می‌دهد. با این حال، به لطف به‌روزرسان جدید بازی و پشتیبانی این عنوان از Steam Workshop، روند ساخت و طراحی حالت‌ها و کارت‌های جدید بسیار آسان‌تر و سریع‌تر خواهد شد.

تیم سازنده‌ی بازی یک به‌روزرسان بزرگ دیگر را نیز برای این بازی آماده کرده است. این به‌روزرسان هم‌زمان با عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی بازی در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال جاری (۲۳ ژانویه‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس هواداران قرار خواهد گرفت. این بازی کارتی هم‌اکنون از طریق سرویس دسترسی زودهنگام پلتفرم استیم در دسترس است.

منبع متن: gamefa