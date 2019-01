تمجید استودیوی آبسیدین از پشتیبانی پرایوت دویژن

پس از معرفی بازی The Outer Worlds در طی مراسم بزرگ The Game Awards 2018، توجه‌ی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران به سمت استودیوی ابسیدین (Obsidian) جلب شد. ساخت عنوانی در سبک نقش‌آفرینی از سوی استودیوی محبوب ابسیدین، به طور قطع یکی از بازی‌های پرطرفدار خواهد بود. علاوه بر این، ویدئوهای منتشر شده از بازی […]

پس از معرفی بازی The Outer Worlds در طی مراسم بزرگ The Game Awards 2018، توجه‌ی بسیاری از بازی‌بازان و کاربران به سمت استودیوی ابسیدین (Obsidian) جلب شد. ساخت عنوانی در سبک نقش‌آفرینی از سوی استودیوی محبوب ابسیدین، به طور قطع یکی از بازی‌های پرطرفدار خواهد بود. علاوه بر این، ویدئوهای منتشر شده از بازی نیز این ادعا را تایید می‌کنند. با ما همراه باشید.

یکی از موضوعاتی که همیشه باعث کاهش کیفیت‌ بازی‌های نقش‌آفرینی استودیوی ابسیدین شده، مشکلات مالی شناخته شده است که به نحوی به تیم ناشر این عناوین بر می‌گردد. همان‌طور که در جریان هستید، کمبود بودجه و مشکلات مالی ناشر بازی‌های رایانه‌ای، تا حدود زیادی از کیفیت بازی‌ها می‌کاهند و کاربران و هواداران را از تجربه‌ی بی‌نظیر یک بازی محروم می‌کنند. استودیوی بزرگ ابسیدین، در اغلب موارد در این قسمت‌ها مشکل داشته و همین موضوع، بر کیفیت بازی‌های آن تاثیر گذاشته است.

اما حالا اوضاع تغییر کرده است و طرفداران این استودیو، انتظار بازی‌هایی منحصر به فرد را در ذهن خود دارند. از آنجا که شرکت بزرگ و محبوب مایکروسافت (Microsoft) انحصار استودیوی ابسیدین را اذعان خود کرده است، دیگر می‌توان نگران مشکلات مالی بازی‌های آینده‌ی این استودیو نبود و منتظر عناوینی فوق‌العاده در سال‌های آتی ماند. نکته‌ی قابل ذکر این است که مشکلات ساخت بازی The Outer Worlds نیز تا حد زیادی کاهش یافته است.

پرایوت دویژن (Private Division)، ناشر بازی‌های رایانه‌ای، اینبار در ساخت بازی The Outer Worlds با استودیوی ابسیدین همکاری کرده و توسط اعضای این استودیو به شدت مورد تحسین و تمجید قرار گرفته است. طبق آخرین مقاله‌ای که در مجله‌ی EDGE در مورد پرایوت دویژن منتشر شد، گروه دو نفره‌ی تیم کلین (Tim Cain) و لئونارد بویارسکی (Leonard Boyarsky) که رهبری توسعه و ساخت بازی The Outer Worlds را بر عهده دارند، به شدت از اعضای پرایوت دویژن تشکر کردند و آن‌ها را مورد تحسین قرار دادند.

آن‌ها واقعا فوق‌ العاده هستند. در طی مسیر ساخت بازی The Outer Worlds تا جایی که ممکن بود ما را یاری کردند و از هیچ تلاشی دست بر نداشتند. تیم پرایوت دویژن در مرحله‌ی تست بازی The Outer Worlds نیز به ما کمک کردند و قسمت‌ها و بخش‌هایی از بازی که به درستی عمل نمی‌کرد را به ما اطلاع دادند. ما به شدت از آن‌ها سپاس گزاریم و از همکاری با این تیم بی‌نظیر در ساخت بازی نقش‌آفرینی The Outer Worlds بسیار خرسندیم.

تیم کلین