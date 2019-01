شایعه‌ای که چند ماه پیش شنیده بودیم به حقیقت پیوسته است. دو بازی Hitman: Blood Money و Hitman: Absolution قرار است در قالب یک بسته‌ی جدید به صورت بازسازی شده دوباره عرضه شوند. بسته‌ی جدید این دو بازی هیتمن، هفته‌ی آینده روی دو کنسول ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد و این بسته Hitman HD Enhanced Collection نام گرفته است.

بسته‌ی Hitman HD Enhanced Collection هفته‌ی آینده روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌شود.

البته بازسازی بزرگی صورت نگرفته و در واقع کمی تنظیمات گرافیکی بازی را بالا برده‌اند. دو بازی Hitman: Blood Money و Hitman: Absolution با وضوح تصویر ۴K و سرعت اجرای ۶۰ فریم در ثانیه روی کنسول‌های امروزی بازسازی شده‌اند. طبق گفته‌ی استودیوی بازی‌سازی IO Interactive هم‌چنین نورپردازی و سیستم کنترل بازی هم بهتر شده است.

عرضه‌ی بازی Hitman: Blood Money به سال ۲۰۰۶ باز می‌گردد. این بازی روی کنسول‌های ایکس‌باکس، ایکس‌باکس۳۶۰، پلی‌استیشن۲ و هم‌چنین کامپیوتر عرضه شده بود. بازی Blood Money پیچیدگی‌های کاملا تازه‌ای به مجموعه‌ی هیتمن آورد و عمق جدیدی به این بازی‌ها بخشید.

بازی Hitman: Absolution هم در سال ۲۰۱۲ روی پلی‌استیشن۳، ایکس‌باکس۳۶۰ و کامپیوتر عرضه شد. این بازی روند باز و سندباکس قسمت قبل یعنی Blood Money را جایگزین روندی خطی کرده بود و چندان موفقیت Blood Money را کسب نکرد؛ با این حال، بازخوردها نسبت به Absolution هم بسیار مثبت بودند.

جدیدترین قسمت مجموعه بازی‌های هیتمن به اسم Hitman 2 دو ماهی است که وارد بازار شده. این بازی از نظر ساختار و روند، تفاوت زیادی با بازی سریالی Hitman دو سال پیش ندارد؛ ولی حجم نقشه‌ها و عمق آن‌ها بیشتر شده و در عین حال هم روند بازی پیشرفت کرده است.

قیمت بسته‌ی Hitman HD Enhanced Collection هنوز مشخص نشده است.

منبع: Eurogamer

The post هیتمن Blood Money و Absolution روی ایکس‌باکس وان و پلی‌‌استیشن ۴ عرضه می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala