بازسازی PT برای کامپیوتر به خوبی بازی اصلی است

نزدیک به چهار سال از عرضه‌ی بازی ترسناک PT می‌گذرد. با این حال، بازی PT سال‌هاست که دیگر برای دانلود موجود نیست. بازی PT از روی فروشگاه پلی‌استیشن حذف شده است، ولی افراد بسیاری از زمان حذف بازی تلاش کرده‌اند تا نسخه‌ای از روی آن بسازند و تجربه‌ی خاص و تکرار نشدنی این بازی را زنده نگه دارند. بازسازی دیگری از PT به تازگی برای کامپیوتر عرضه شده است.

طرفداران بازی PT از زمان حذف آن، به کمک موتورهای بازی مختلف تلاش کرده‌اند تا تجربه‌ی بازی کردن آن را روی کامپیوتر شبیه‌سازی کنند؛ چون تنها افرادی توانایی تجربه‌ی PT را دارند که آن را از روی کنسول پلی‌استیشن ۴ خود پاک نکرده باشند.

یک بازی‌ساز و مدل‌ساز سه بعدی به اسم Radius Gordello نسخه‌ای قابل بازی از PT ساخته است. این نسخه‌ی جدید که Unreal PT نام گرفته، همانطور که از اسمش پیداست، روی موتور پایه‌ی آنریل انجین ساخته شده است. سازنده‌ی این بازسازی از PT می‌گوید که ۱۰ ماه گذشته را مشغول کار روی آن بوده و همه چیز این دمو، از پایه ساخته شده‌اند و هیچ مدل سه بعدی و انیمیشن و بافتی از بازی اصلی برداشته نشده است.

سازنده‌ی این دمو تمام تلاش خود را کرده تا بازی شبیه به نسخه‌ی اصلی PT باشد و از پس این کار به خوبی برآمده است؛ طوری که به جرات می‌توانیم بگوییم در بین تمام بازسازی‌های PT روی کامپیوتر، دموی Unreal PT کامل‌تر و وفادارتر به نسخه‌ی اصلی بازی است. نکته‌ی جالب این جاست که برای اولین بار بین بازسازی PT، این دموی جدید را می‌توان با هدست‌های واقعیت مجازی هم تجربه کرد.

بازی PT در واقع یک دموی کوتاه برای قسمت بعدی مجموعه‌ی «سایلنت هیل» بود. این بازی که در واقع Playable Teaser نام دارد، توسط «هیدئو کوجیما» (خالق و کارگردان مجموعه‌ی متال گیر) و «گیرمو دل تورو» (کارگردان فیلم‌هایی مثل شکل آب و پسرجهنمی) ساخته شده است. «نورمن ریدس» هم به عنوان نقش اصلی بازی PT انتخاب شده بود.

در پی خروج هیدئو کوجیما از شرکت کونامی، که احتمالا قضایای بلند و بالای آن را به یاد می‌آورید، شرکت کونامی نه تنها ساخت سایلنت هیل بعدی را لغو، بلکه امکان دانلود بازی PT را هم غیرممکن کرد.

نشریات و منتقدان متعددی بازی PT را، حتی در حالتی که چیزی بیشتر از یک دموی نیم ساعته نیست، بهترین تجربه‌ی ترسناک تاریخ بازی‌های ویدیویی می‌دانند.

هیدئو کوجیما، گیرمو دل تورو و نورمن ریدس در حال حاضر روی پروژه‌ی دیگری به اسم Death Stranding در حال کار هستند.

بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که شرکت کونامی تا به امروز تمام بازسازی‌های PT را حذف کرده است؛ در نتیجه بهتر است سریع و تا قبل از حذف Unreal PT این دمو را دانلود کنید.

دانلود Unreal PT از itch.io

منبع: یوروگیمر

The post بازسازی PT برای کامپیوتر به خوبی بازی اصلی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala