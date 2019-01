لیست کامل نامزدهای نوزدهمین مراسم سالانه‌ی GDC Awards یا همان «جوایز انتخاب بازی‌سازان» منتشر شده است. بازی Red Dead Redemption 2 با نامزدی در هفت دسته‌ی مختلف، بیشترین افتخارات را کسب کرده است. دو بازی God of War و Spider-Man هم هر کدام در شش دسته نامزد شده و پس از Red Dead Redemption 2 قرار گرفته‌اند.

نام این سه بازی، به اضافه‌ی Celeste و Return of the Obra Dinn به عنوان نامزدهای دریافت جایزه‌ی بهترین بازی سال در لیست منتشر شده دیده می‌شود. بازی‌های Celeste و Return of the Obra Dinn هم به ترتیب در سه و چهار بخش نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

نامزدها و برنده‌های مراسم Game Developers Choice Awards نزدیک به بیست سال است که توسط گروهی از بازی‌سازان انتخاب می‌شود.

مراسم نوزدهمین مراسم GDC Awards قرار است در روز ۲۰ مارس سال جاری میلادی برگزار و در آن بهترین‌های سال ۲۰۱۸ انتخاب شوند.

جایزه‌ی Lifetime Achievement Award که هر سال به یکی از چهره‌های مهم و تاثیرگذار صنعت بازی تعلق می‌گیرد، امسال به «ایمی هنیگ» (Amy Hennig) خواهد رسید. ایمی هنیگ خالق مجموعه‌ی آنچارتد و نویسنده و کارگردان سه گانه‌ی اصلی این مجموعه است. او هم‌چنین کارگردانی بازی معروف «میراث کین» (Legacy of Kain) را هم برعهده داشته است.

لیست کامل نامزدهای GDC Awards 2019 را می‌توانید در ادامه ببینید.

بهترین صدا

Celeste

Red Dead Redemption 2

God of War

Marvel’s Spider-Man

Tetris Effect

بهترین بازی اول

استودیوی Polyarc برای بازی Moss

استودیوی Mountains برای بازی Florence

استودیوی Nomada Studio برای بازی Gris

استودیوی Villa Gorilla برای بازی Yoku’s Island Express

استودیوی Sabotage برای بازی The Messenger

بهترین طراحی

Marvel’s Spider-Man

Celeste

Into the Breach

Red Dead Redemption 2

God of War

بهترین بازی موبایل

Alto’s Odyssey

Florence

Reigns: Game of Thrones

Holedown

Donut County

جایزه‌ی نوآوری

Red Dead Redemption 2

Florence

Nintendo Labo

Tetris Effect

Return of the Obra Dinn

بهترین روایت

Florence

God of War

Marvel’s Spider-Man

Return of the Obra Dinn

Red Dead Redemption 2

بهترین تکنولوژی

Marvel’s Spider-Man

Assassin’s Creed Odyssey

Forza Horizon 4

God of War

Red Dead Redemption 2

بهترین طراحی هنری

Gris

Marvel’s Spider-Man

God of War

Return of the Obra Dinn

Red Dead Redemption 2

بهترین بازی وقعیت مجازی یا واقعیت افزوده

Budget Cuts

Beat Saber

Tetris Effect

Moss

Astro Bot Rescue Mission

بازی سال

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Marvel’s Spider-Man

Celeste

God of War

