فیلم What Still Remains هیچ ارتباطی با بازی The Last Of Us ندارد

امروز مطلع شدیم که فیلم سینمایی What Still Remains هیچ گونه ارتباطی با ساخته‌ی موفق استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) یعنی بازی The Last of Us ندارد. برای اطلاع از جزئیات خبر با گیمفا همراه باشید. نمی‌توان انکار کرد که بازی The Last Of Us یک عنوان فوق‌العاده بود و تحولی عظیم در بازی‌های ویدئویی ایجاد […]

امروز مطلع شدیم که فیلم سینمایی What Still Remains هیچ گونه ارتباطی با ساخته‌ی موفق استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) یعنی بازی The Last of Us ندارد. برای اطلاع از جزئیات خبر با گیمفا همراه باشید.

نمی‌توان انکار کرد که بازی The Last Of Us یک عنوان فوق‌العاده بود و تحولی عظیم در بازی‌های ویدئویی ایجاد کرد. اکنون که سال‌ها از انتشار این بازی می‌گذرد، به سختی می‌توان عنوانی را پیدا کرد که از نظر داستان‌سرایی و خلق لحظات احساسی توان رقابت با این بازی را داشته باشد. گرافیک بازی در زمان انتشار یک پله جلوتر از دیگر رقبا بود. گیم‌پلی بازی نیز بسیار متعادل و کامل ساخته شده بود؛ به موقع لزوم بخش مخفی‌کاری بازی خود را نشان می‌داد و در صورتی که علاقه داشتید بازی را به سبک اکشن خالص پیش‌ ببرید، امکانات زیادی در دسترس شما بود.

بسیاری از بازی‌بازان امید ساخت یک فیلم سینمایی اقتباس شده از این بازی را دارند؛ فیلمی که بتواند به درستی رابطه‌ی احساسی که در طول بازی بین جوئل و الی شکل میگیرد را برروی پرده‌ی سینما به تماشاچیان نشان‌ دهد. در چند روز اخیر حرف‌هایی مبنی بر آن وجود دارد که فیلم What Still Remains همان‌ چیزی است که هواداران The Last Of Us انتظار آن را می‌کشند. دلایل زیادی نیز برای این حرف وجود دارد. شخصیت‌های اصلی فیلم شامل یک دختر جوان و مردی مسن‌تر که وظیفه‌ی محافظت از دخترک را به عهده دارد، می‌شود. تم کلی فیلم نیز با محوریت آخرالزمانی و یک ویروس مخرب شکل گرفته است. حتی می‌توان شعار این فیلم را نیز به بازی ناتی‌داگ ربط داد؛ این فیلم با شعار «First Came the virus. Then came the War. Then came Hope» تبلیغات خود را شروع کرد. تم داستانی بازی The Last Of Us نیز دقیقا همین موضوع را روایت می‌کند: ابتدا ویروسی کشنده و مخرب به وجود می‌آید، سپس شاهد جنگ و نزاع شدید بین گروه‌های مختلف هستیم و نهایتا دختری که به نظر می‌رسد کلید حل معمای موضوع ویروس است و می‌تواند امید به زندگی را باری دیگر به انسان‌ها هدیه دهد. شما می‌توانید مقایسه‌ی تصویر بازی و فیلم مذکور را در قسمت زیر مشاهده کنید.

همین شباهت‌ها باعث شد که کاربران مختلفی در شبکه‌ی اجتماعی توییتر به شوخی در رابطه با این موضوع بپردازند. برای مثال در عکس زیر نویسنده پرسیده است:

-می‌توانم از روی تکالیفت بنویسم؟ – آره، حتما! فقط حواست باشد که کمی تغییرش بدهی تا کسی متوجه نشود.

آقای نیل دراکمن (Neil Druckman) که به عنوان کارگردان بازی The Last Of Us شناخته می‌شود نیز به این توییت پاسخ داده است:

صبر کن ببینم! این واقعیه ؟

پس از تمامی این بحث‌ها، سازندگان این فیلم بیان کرده‌اند که داستان فیلمی که در دست ساخت دارند با بازی تحسین‌شده‌ی The Last Of Us تفاوت‌های بزرگی دارد و نمی‌توان این دو را همانند یکدیگر دانست. به هر حال، باید تا اکران رسمی این فیلم سینمایی منتظر ماند و دید که آیا بیانیه‌ی سازندگان آن حقیقت داشته یا اینکه تنها برای آرام کردن جو حاکم بر قضیه این حرف را زده‌اند.

بازی The Last of Us در سال ۲۰۱۳ به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۳ منتشر شد و لقب پرافتخارترین بازی تاریخ را (تا آن زمان) به خود اختصاص داد. پس از یک سال، نسخه‌ی بهبودیافته‌ی این بازی با نام The Last of Us Remastered برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. شما می‌توانید نقد و بررسی کامل این بازی تحت عنوان روزی روزگاری: تاج‌گذاری در نسل هشتم… | نقد و بررسی The Last of Us Remastered که به قلم سعید آقابابایی است را مطالعه کنید. همچنین نقد ویدئویی این بازی نیز با نام ویدئو گیمفا: آخرین ما، بهترین ما… | بررسی ویدئویی بازی The Last of Us Remastered برای شما کاربران عزیز آماده شده است.

منبع متن: gamefa