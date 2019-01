اگر از طرفداران پر و پا قرص سری بازی Far Cry هستید، باید بگوییم که تنها یک ماه دیگر تا عرضه‌ی جدیدترین نسخه‌ی این فرانچایز یعنی Far Cry: New Dawn باقی مانده است. احتمالا برخی از هواداران همچنان در حال تجربه‌ی نسخه‌های پیشین Far Cry هستند. اخیرا اخبار خوشی برای این دسته از افراد منتشر […]

اگر از طرفداران پر و پا قرص سری بازی Far Cry هستید، باید بگوییم که تنها یک ماه دیگر تا عرضه‌ی جدیدترین نسخه‌ی این فرانچایز یعنی Far Cry: New Dawn باقی مانده است. احتمالا برخی از هواداران همچنان در حال تجربه‌ی نسخه‌های پیشین Far Cry هستند. اخیرا اخبار خوشی برای این دسته از افراد منتشر شده است که آن‌ها را در ادامه می‌بینیم. با ما همراه باشید.

طبق گزارشات و اخبار منتشر شده در طی چند روز گذشته، بازی‌بازان و کاربرانی که در این مدت باقی مانده به تجربه‌ی عنوان Far Cry 5 بپردازند، از مزایای ویژه‌ای بهره‌مند خواهند شد که دیگر بازی‌بازان از آن‌ها محروم می‌مانند. این مزایا شامل آیتم‌های ویژه‌ی جدیدترین نسخه‌ی این فرانچایز یعنی Far Cry: New Dawn است که طی تجربه‌ی بازی Far Cry 5 قادر خواهید بود تا بعضی از آن‌ها را پس از عرضه‌ی رسمی بازی در دسترس داشته باشد.

به طور قطع آیتم‌ها و عناوین ویژه‌ی بازی Far Cry: New Dawn به‌گونه‌ای است که توجه بسیاری از بازی‌بازان و کاربران را به خود جلب خواهد کرد و می‌توانند تجربه‌ای بی‌نظیر را در اختیار طرفداران قرار دهند. از این عناوین می‌توان به پوسته‌های مخصوص، لباس‌ها و پوشش‌های بازی و دیگر آیتم‌های ظاهری اشاره کرد.

حال طی اخبار ارائه شده، شما می‌توانید با تجربه‌ی بازی Far Cry 5 پیش از عرضه‌ی رسمی عنوان جدید این سری، بعضی از آیتم‌های و موارد ویژه‌ی Far Cry: New Dawn را اذعان خود کنید. طی گزارشاتی که از طریق وب‌سایت‌های خبری منتشر شد، دو عدد از آیتم‌های عنوان Far Cry: New Dawn که برروی ظاهر شخصیت بازی تاثیر خواهند گذاشت، طی روند بازی Far Cry 5 قابل دریافت است؛ به این معنا که شما این دو مورد را پس از انتشار رسمی بازی در دسترس خواهید داشت.

از دیگر مواردی که گزارش شده است می‌توان به یکی از لباس‌های درون بازی اشاره کرد. این پوشش که با نام Rookie Outfit شناخته می‌شود، از طریق به اتمام رساندن مراحل مقدماتی و ابتدایی بازی Far Cry 5 قابل دریافت است. به بیانی دیگر، شما با فعال‌سازی دکل‌های مخابراتی بازی در جزیره‌ی داچ (Dutch)، این لباس موجود در جدیدترین نسخه‌ی فرانچایز را به لیست دارایی‌های خود در بازی اضافه خواهید کرد.

علاوه بر موارد ذکر شده، بازی‌بازان با تمام کردن کل داستان عنوان Far Cry 5 قادر به دریافت تمی جدید برای اسلحه‌ی شاتگان بازی Far Cry: New Dawn خواهند بود. بی‌شک داشتن انواع مختلفی از پوسته‌ها و تم‌های سلاح‌ها، تجربه‌ای بی‌نظیر و منحصر به فرد را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. پس اگر جزو کسانی هستید که بی‌صبرانه منتظر انتشار بازی Far Cry: New Dawn هستند، این بهترین فرصت است تا با انجام ماموریت‌های مختلف نسخه‌ی Far Cry 5، انواع مختلفی از آیتم‌های منحصر به فرد جدیدترین نسخه‌ی این فرانچایز جذاب را به دست آورید.

شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) اعلام کرده است که بازی Far Cry: New Dawn در تاریخ جمعه ۲۶ بهمن ماه (۱۵ فوریه ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. در ضمن برای مشاهده‌ی نخستین جزئیات عنوان ذکر شده از این صفحه‌ی وب‌سایت گیمفا دیدن کنید. همچنین اگر علاقه‌مند به مشاهده‌ی تریلر گیم‌پلی بازی Far Cry: New Dawn هستید، از این لینک، ویدئوی منتشر شده را مشاهده و دریافت کنید.

منبع متن: gamefa