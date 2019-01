اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered – بخش اول

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری […]

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و بسیاری “آهان!!” های دیگر که به شما می گویند هنوز در نیمی از عمق دنیای بازی هم فرو نرفته اید. به واقع بدون راهنما و گشت و گذار در اینترنت تقریبا محال است که بتوانید سری سولز و بلادبورن را صد در صد کنید و کل رمز و رازهای آن را بفهمید. به همین دلیل هم نیاز خیلی زیادی در این بازی ها به یک راهنمای جامع حس می شود. کاربران خارجی که در این مورد راحتند و صدها راهنمای بی نظیر به زبان مادری در اختیارشان است ولی بازیبازان کشورمان مخصوصا کسانی که با این سری بیگانه هستند و یا زبان انگلیسی مناسبی ندارند اگر بخواهند این بازی ها را کاملا به اتمام برسانند به مشکل خواهند خورد. افرادی نیز که در این بازی ها حرفه ای هستند هم بالاخره نیاز دارند تا به راهنما مراجعه کنند تا تمام رازهای بازی را بفهمند و خیلی از ما وقتی به راهنماهای خارجی مراجعه کرده ایم تازه دریافته ایم کلی از موارد بازی بوده که نمی دانسته ایم و شخصیت ها و پایان مخفی و … برای خودشان داستان و خطی مخصوص دارند.

به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بازی های هیدتا میازاکی واقعا شگفت انگیز هستند هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر.

بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 تصمیم گرفتم تا با انجام یک نظر سنجی از شما عزیزان راهنمای بعدی را تعیین کنم و این اتفاق رخ داد و بازی بی نظیر Dark Souls Remastered توسط شما عزیزان برای راهنمای جامع بعدی تعیین گردید. انتخابی که برای من نیز بسیار عالی بود تا با توحه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls دارم و آن را در نسل هشتم نیز بازی کرده ام در کنار ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که همان ظور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls Remastered برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است. قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل انتخاب شما در نظرسنجی نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در روند راهنما به دی ال سی بازی که در نسخه ریمسترد قرار دارد نیز خواهیم پرداخت. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو میکشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود و انتخاب خود شما بوده است نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نخستین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

آغاز راهنما:

این که چگونه می‌خواهید شخصیت خود را خلق کنید تفاوت زیادی ندارد و تنها یک الگوی اولیه برای نوع شخصیتی است که می‌خواهید بسازید و بعدا در بازی به هر شکل بخواهید توانایی هایش قابل تغییر است. شما باید تنها بر روی آمار یا Attribute برای ساخت اولیه تمرکز کنید و نام کلاس چندان مهم نیست و در بازی می توانید بعدا کل کلاس ها را به هم تبدیل کنید، با هدایت روند ارتقا دادنتان به سمتی که می خواهید. همچنین پیشنهاد می‌کنم که “کلید اصلی” یا Master Key را به عنوان آیتم‌ آغازین خود انتخاب کنید، هر یک از موارد دیگر را می‌توان به راحتی در اوایل این بازی پیدا کرد، و کلید اصلی به شما اجازه دسترسی زودهنگام به برخی مناطق جالب را در بازی می‌دهد.

حالا قبل از اینکه شروع کنیم، چند نکته هست که بد نیست بدانید.

شما می‌توانید با استفاده از دکمه roll / dodge نردبان را با سرعت بیشتری بالا و پایین بروید.

تقریباً هر گونه حمله در این بازی با داشتن قدرت بدنی کافی و سپری به اندازه کافی خوب قابل دفاع کردن است.

شما می‌توانید backstab های قدرتمندی را از پشت روی دشمنان انجام دهید.

ارتقا دادن سلاح به محض پیدا کردن یک آهنگر

جادو را حتما یاد بگیرید (بدون توجه به این که با چه نوع شخصیت و کلاسی بازی می‌کنید) زیرا افسون‌هایی وجود دارد که به شدت به شما در بازی کمک می‌کند

از Fire Keeper Souls که در inventory دارید استفاده نکنید! اونها رو به Fire Keeper بدین.

وقتی در حالت انسانی هستید شما می‌توانید NPC phantom و بازیکنان دیگر را احضار کنید تا در باس فایت ها کمکتان کنند، اما در عین حال ممکن است توسط دیگر بازیکنان نیز مورد حمله قرار بگیرید.

آتش را اغلب Kindle کنید، به ویژه بونفایرهایی که زیاد در آنجا رفت و آمد می کنید. اگر خوب تلاش کنید پیدا کردن تعداد خیلی زیادی Humanity در بازی کار سختی نیست، پس در استفاده از آنها تردید نکنید.

هر وقت که به اندازه کافی روح دارید که یک لول بزنید، حتما و حتما از آن‌ها استفاده کنید، مگر اینکه مطمئن شوید که می خواهید برای کار دیگری آنها را پس‌انداز کنید زیرا ممکن است که در یک چشم به هم زدن کلی روح را برای همیشه از دست بدهید.

بسیار بسیار صبور و متمرکز باشید و از بازی لذت ببرید حتی از مرگ های آن. این کلیدی ترین نکته در این بازی است. کسی مجبورتان که نکرده است بازی کنید. این انتخاب خودتان است و انتخاب خیلی خوبی هم هست. پس از انتخابتان لذت ببرید و با بازی همراه شوید و بعد از تمام کردن آن، اگر اولین بازی سولز باشد که بازی کرده اید، خواهید افتاد به جان تجربه کل بازی های این سری!!

حالا وقتش است که کار را شروع کنیم.

Undead Asylum

زمانی که بازی شروع می‌شود، خودتان را در داخل یک سلول، زندانی خواهید یافت. DUNGEON CELL KEY را بردارید و خارج شوید. اگر مبتدی هستید، توصیه می‌کنم هر یک از پیغام‌هایی که روی زمین نوشته شده را بخوانید زیرا این ها نکات حاوی نکات ارزشمندی هستند تا به شما کمک کنند به بازی عادت کنید. از راهرو به سمت یک نردبان بروید و بالا بروید تا به اولین بونفایر بازی برسید. bonfire ها به عنوان نقاط چک پوینت عمل می‌کنند که در آن‌ها می‌توانید سطح لول خود را افزایش داده و فلاسک سلامتی خود را پر کنید و برخی کارهای دیگر را انجام دهید. البته در نظر داشته باشید که با انجام این کار تمام دشمنان غیر باس را دوباره در منطقه زنده می کنید.

از دربی که اینجاست وارد شوید تا به اولین باس Asylum Demon برسید. فعلا باید بی خیال این باس شوید چون خیلی خیلی ضعیف هستید. بنابراین تا باس ظاهر شد سریعا بدوید به سمت یک درب کوچک دیگر که در این منطقه وجود دارد و وارد آن شوید. یک بونفایر دیگر اینجاست که روشن نمایید. در راهروی بعدی شما با نخستین دشمن روبرو می شوید. همچنین یک سلاح و سپر پیدا می کنید که بسته به کلاستان متفاوت هستند. سریعا این ها را بردارید و مجهز کنید و دشمن تیرانداز را بکشید. وارد مه شوید.

در گوشه این منطقه به راست بپیچید و به یک سری پله می رسید. وقتی دارید بالا می روید آماده باشید که سریعا به سمت راستتان غلت بزنید زیرا یک توپ غلتان به سمتتان می آید. این توپ دیوار را خراب می کند و درون این حفره یک سرباز مجروح را می یابید که به شما ESTUS FLASK (آیتم سلامتی پر شونده شما در بازی) و UNDEAD ASYLUM F2 EAST KEY را می دهد. حالا از پله ها پایین بروید و درب را باز کنید تا میانبری به حیاط بونفایر باز شود. بد نیست استراحت کنید.

از پله ها برگردید بالا و وارد درب شوید. اگر شما Mage هستید اینجا catalyst را پیدا می کنید که در واقع چوب جادوی شماست. می توانید این را هم در دستی که سلاح در آن است مجهز کنید و با جهت های D-Pad این دو را با هم عوض کنید. در گوشه این بخش یک درب ففل می بینید و یک مه دیگر که دوباره به نزد باس بر می گردد. وارد شوید.

باس فایت: Asylum Demon

ابتدا در لبه بالای سر باس هستید. سلاح اصلیتان را مجهز کنید و بپرید پایین و در میانه راه دکمه حمله سبک را بزنید که اگر درست این کار را انجام دهید یک حمله ویژه را با پریدن روی باس انجام می دهید که کلی به او آسیب می زند. اگر زیاد معطل کنید باس لبه بالا سرش را که روی آن هستید خراب می کند. بعد از اولین حمله و پریدن روی سر باس، می توانید دوباره برگردید بالا و همین مسیر را دوباره طی کنید و از لبه بالا سرش روی باس بپرید. همچنین می توانید روی زمین با او نبرد کنید. اگر شخصیت نزدیک زن دارید، نزدیک باس بروید و مدام سعی کنید به پشتش بروید و ضربات دو دستی به او وارد کنید. حمله ای که باید مراقبش باشید حمله پرشی باس است. وقتی باس به هوا می پرد سریعا به عقب غلت بزنید و از او دور شوید. وقتی به زمین رسید دوباره نزدیک رفته و ضربه بزنید.

برای شخصیت های بر پایه جادو، باید حداکثر فاصله ممکن از باس را مدام حفظ کنید و اسپل دیفالت خود را مدام شلیک کنید. دامنه حملات باس کم است و اگر فاصله را از او حفظ کنید مشکلی نخواهید داشت. بعد از کشتن این باس BIG PILGRIM’S KEY را دریافت می کنید.

از کلید روی درب این منطقه استفاده کنید و خارج شوید. وقتی از پله بالا بروید در سمت چپتان یک راه باریک مخفی وجود دارد که بروید و SOUL OF A LOST UNDEAD را بردارید. این روح ها همیشه در Inventory شما می مانند حتی بعد از مرگ. می توانید هر وقت خواستید ان ها را برای کسب روح استفاده نمایید. به آخر این منطقه بروید و نزدیک لبه این بخش یک کات سین پخش می شود و بازی واقعی آغاز می شود.

Firelink Shrine

در بونفایر این منطقه (که تقریبا هاب اصلی بازی است) می توانید با روح هایی که از مبارزه با دشمنان و باس دارید دو لول بزنید. هر لول، روح بیشتری از لول قبلی می خواهد. روح ها با مرگ شما روی زمین می افتند و یک بار فرصت دارید که به محل مرگ خود رسیده و آنها را بردارید. اگر نرسید و دوباره کشته شوید، آن ها برای همیشه از دست می روند و تا یک بار حس نکنید که چه دردی دارد از بین رفتن کلی روح که با زحمت جمع کرده اید، متوجه نمی شوید که چقدر باید در حمل کردن روح های خود احتیاط کنید. سعی کنید هرگز مقدار روح زیادی را حمل نکنید. اگر شخصیت نزدیک زن دارید پیشنهاد من این است که هر لول را یکی در میان به Strength بدهید و بقیه را صرف دیگر المان ها کنید. نزدیک بونفایر مردی نشسته است که با او صحبت کنید.

دقیقا پشت سرتان روی دهانه چاه HUMANITY را بردارید. این آیتم استفاده های مختلفی در طول بازی دارد. فعلا بهتر است آن را نگه دارید. با بالا رفتن از پله ها به سمت خرابه ها شروع کنید و به سمت راست مسیر بچسبید. از یکی دو درب که رد شوید روی یک جسد (FIREBOMB (x6 را بردارید. کمی برگردید عقب و وارد درب دیگر شوید و اینجا مردی را می بینید که به شما COPPER COIN می دهد و همچنین از شما می خواهد که به کاوننت بپیوندید که بعدا در راهنما در مورد این کاوننت ها توضیح خواهم داد. فعلا بدانید که عضو شدن در کاوننت ها پاداش هایی دارد و ترک کردن آن ها هم جریمه ای ندارد. پس پیشنهاد می کنم با هر کاوننتی روبرو شدید عضوش شوید. وقتی عضو کاوننت این مرد شوید می توانید از او miracle بخرید که برای شخصیت های بر پایه Faith بسیار مفید هستند. همچنین می توانید از او یک “gesture” یاد بگیرید که می توانید این حالت ها را با زدن دکمه Select انجام دهید و البته اغلب برای بازی آنلاین کاربرد دارند.

از پله های پشت سر مرد بالا بروید تا یک SOUL OF A LOST UNDEAD بردارید. تا نیمه پله ها پایین برگردید و اینجا سمت راستتان راهی است که دو درب در آنجا هستند. از هر کدامشان می خواهید بپرید پایین و وارد یک بخش شوید که چند صندوق در آن وجود دارند که حاوی HOMEWARD BONE (x6), TALISMAN, MORNING STAR, و (CRACKED RED EYE ORB (x4 هستند. مسیری که از اینجا بیرون می رود هم یک صندوق دارد که از آن (LLOYD’S TALISMAN (x4 را بردارید. وقتی که از اینجا پایین بپرید احتمالا توجه چند اسکلت در قبرستان را به خود جلب می کنید که در این مقطع بازی کشتنشان مقداری دشوار است. برای بی خیال شدن آن ها سریعا به چپ بپیچید و مسیر را بدوید و از درون خرابه ها به بونفایر فایرلینک شراین برگردید و در آن استراحت کنید تا دشمنان ریست شوند و برگردند جای اولشان.

از بونفایر دوباره از پله های سمت خرابه بالا بروید تا به یک اتاق که در آن آب است برسید. از ورودی چپ خارج شوید و بلافاصله دوباره به چپ بپیچید. در یک مسیر باریک در سمت لبه این بخش، یک جسد را پشت دیوار می بینید که از روی آن SOUL OF A LOST UNDEAD را بردارید. برگردید به همان دربی که از آن آمدیم. یک ست پله می بینید که به بالای بخش اتاق آب می رسند و در بالا دور این بخش را بزنید تا یک SOUL OF A LOST UNDEAD دیگر بردارید.

حالا کمی گشت و گذار و آیتم یابی انتخابی می کنیم. اگر بخواهید شما می توانید به درون قبرستان بروید و کل آن را بگردید ولی من کار را کمی راحت تر می کنم و می گویم تنها چه کارهایی فعلا انجام دهید. وقتی وارد قبرستان شدید بپرید پایین و به سمت چپ بروید و LARGE SOUL OF A LOST UNDEAD را بردارید و مسیر را باز هم به پایین تر بدوید تا LARGE SOUL OF A LOST UNDEAD دوم را هم بردارید.

از اینجا به چپ بپیچید و در گوشه این منطقه نزدیک لبه صخره که چندین قبر وجود دارد، CADUCEUS ROUND SHIELD را بردارید که سپری است با دفاع خوب در برابر حملات جادویی. فعلا همین کارها در قبرستان کافی است. نگران نباشید بعدا کامل اینجا را می گردیم و نقطه ای در این بازی جا نخواهد ماند.

برگردید به بونفایر فایرلینک شراین. می توانید undead soul هایتان را استفاده کنید و یک لول دیگر هم بزنید. قبل از رفتن به اولین منطقه اصلی بازی، به سراغ گرفتن یک آیتم انتخابی دیگر می رویم که پیشنهاد می کنم حتما آن را انجام دهید.

بحش انتخابی:

قبل از این که مسیر اصلی بازی را شروع کنید این فرصت را دارید که یک گریز کوتاه به منطقه ای به نام New Londo Ruins بزنیم (بعدا مفصل به این بخش خواهیم رفت) تا آیتم لازم را بردارید و Estus Flask خود را ارتقا دهید. چند قدم دورتر از بونفایر چند پله هستند که پایین می روند. پایین بروید و در پایین باز هم چندین پله دیگر هست که شما را به پایین تر می برند تا نهایتا به یک آسانسور می رسید که سوار آن شده و باز هم به پایین بروید. از آسانسور خارج شوید و بپیچید چپ و به پایین بپرید و SOUL OF A NAMELESS SOLDIER را بردارید. از همین سمت چپ ادامه دهید و به چند پله می رسید که پایین می رود. دقیقا قبل از این که بخواهید روی پل باریک چوبی که روی آب زده شده است بروید، بچرخید و یک ظرف کوزه مانند بزرگ می بینید که یک جسد داخلش است. آن را بشکنید و (TRANSIENT CURSE (x2 را بردارید و کمی کنارتر هم یک جسد دیگر است که از رویش ESTOC را بردارید.

TRANSIENT CURSE ها را برای بعدا نگه دارید و فعلا لازم نیست استفاده کنید زیرا نمی خواهیم با روح های آن طرف پل فعلا مبارزه کنیم و فقط باید بدویم! حالا از روی پل های باریک رد شوید و به آن طرف برسید. در اینجا روح هایی به شما حمله می کنند که اصلا نمی توانید بهشان ضربه بزنید (اگر TRANSIENT CURSE مصرف نکرده باشید). فقط بدوید و غلت بزنید و سپر خود را بالا نگه دارید. هدف ما این است که بعد از رد شدن از پل ها بلافاصله به راست بپیچیم و دیوار سنگی که در گوشه این بخش می بینید را دنبال کنید. وقتی دیوار تمام شد، تقریبا یک چرخش U شکل انجام دهید و وارد بخشی شوید که به آن طرف دیوار می رود. اینجا با این که دیدنش سخت است ولی اگر دقت کنید یک مسیر سنگی باریک جلویتان در آب می بینید. مستقیم بروید روی آن و بی توجه به روح ها ادامه دهید. اگر به آیتم درخشنده که در انتهای این بخش است برسید می توانید FIRE KEEPER SOUL که دنبالش بودیم را بردارید و اصلا و ابدا از آن استفاده نکنید.

حالا برگشتن سخت تر از رسیدن به اینجاست زیرا کلی روح بیرون آمده اند و تعقیبتان می کنند. اگر روح زیادی همراهتان نیست پیشنهاد می کنم اگر کشته شدید اصلا برنگردید دوباره اینجا زیرا آیتمی که می خواستیم را برداشتیم. حالا که آیتم را داریم، دوباره از ست اول پله های نزدیک بونفایر فایرلینک شراین پایین بروید و قبل از رسیدن به ست دوم پله ها، یک سلول قفس مانند کوچک در دیوار هست که یک زن درون آن است که صحبتی نمی کند ولی می تواند از Fire Keeper Soul استفاده کند تا فلاسک شما را ارتقا دهد. این ارتقا برای همین اول بازی، خیلی خیلی به دردتان می خورد و کارتان را راحت تر می کند.

حالا وقت شروع اصلی کار است. از بونفایر به سمت بعد از خرابه ها بروید و آنجا یک ردیف پله طولانی می بینید که بالا می روند. اینجا چند دشمن هستند که آنها را بکشید و سپس از روی جسد لب صخره SOUL OF A LOST UNDEAD را بردارید. قبل از این که از آخرین ست پله ها بالا بروید، یک لبه در این بخش می بینید که پر از علف است و به پشت ستون های نگه دارنده پل می رود.

از اینجا می توانید بپرید پایین روی بخش نگه دارنده زیرین پل و مسیر را از این زیر ادامه دهید تا به یک آیتم برسید و RING OF SACRIFICE را بردارید. دوباره برگردید عقب و از ابتدای این بخش زیر پل، می توانید دوباره بپرید پایین به بخش اصلی این منطقه و حالا از آخرین ست پله ها نیز بالا بروید و مسیر را ادامه دهید تا SOUL OF A LOST UNDEAD را بردارید. سمت چپتان یک ورودی است که وارد شوید و به چپ بپیچید تا به یک موش آلوده برسید و بعد از آن SOUL OF A LOST UNDEAD را بردارید. دقیقا در انتهای دیگر این تونل، روبروی جایی که الان آیتم را برداشتیم (یعنی از ورودی به راست بپیچیم)، یک درب است که فعلا باز نمی شود. غیر از دو انتهای تونل، فقط یک راه دیگر در تونل هست که باید وارد آن شوید و به Undead Burg می رسد. این جا را به خاطر داشته باشید و اگر می خواهید برگردید به بونفایر فایرلینک شراین استراحت کنید تا در قسمت بعدی ادامه مسیر را از آغاز منطقه Undead Burg پی بگیریم.

در قسمت بعدی ادامه مسیر را از آغاز منطقه Undead Burg پی می گیریم.

