سازندگان مستقل معمولا به جای تکیه بر تکنولوژی‌های پیشرفته، بیشتر برروی طراحی هنری بازی‌های خود تمرکز می‌کنند تا یک تجربه‌ی به یاد ماندنی را به هواداران ارائه کنند. بازی My Memory of Us نیز یکی از همین بازی‌ها است. استودیوی Juggler Games در مصاحبه‌ی اخیر خود با این نکته اشاره کرده است که آن‌ها در طول توسعه‌ی این بازی به جای استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، برروی طراحی دستی محیط‌ها تمرکز کرده‌اند تا از کیفیت بالای بازی برروی تمامی پلتفرم‌ها مطمئن باشند.

استودیوی سازنده در این مصاحبه بیان کرده است:

My Memory of Us یک بازی مستقل دو بعدی است. نقطه‌ی قوت بازی داستان احساسی و طراحی هنری زیبای آن است. ما به هیچ تکنولوژی خاصی برای ارتقای کیفیت بازی برروی یک پلتفرم خاص دسترسی نداشتیم. فقط همان طراحی دستی قدیمی که ما مطمئن شدیم برروی تمامی پلتفرم‌ها عالی به نظر می‌رسد.

با این حال تیم سازنده به این موضوع اشاره کردند که برخلاف نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ پرو، این بازی با کیفیت ۴K و نرخ فریم ۶۰ برروی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس اجرا می‌شود.

نسخه‌ی ایکس‌باکس وان ایکس از کیفیت ۴K و نرخ فریم ۶۰ پشتیبانی می‌کند. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ نیز با نرخ فریم ۶۰ ولی با کیفیت Full HD اجرا خواهد شد.

با این حال، همان‌طور که تیم سازنده نیز به آن اشاره کرده است، در بازی‌های مستقل مانند My Memory of Us نرخ فریم و رزولوشن از اهمیت کمتری در مقایسه با دیگر بخش‌های بازی مانند طراحی هنری، موسیقی و داستان برخوردار است. از این رو فارغ از پلتفرمی که در اختیار دارید، شما می‌توانید نهایت لذت را از تجربه‌ی این بازی ببرید.

بازی My Memory of Us هم‌اکنون برروی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ در دسترس است.

منبع متن: gamefa