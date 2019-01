چند روزی از شروع سال 2019 می‌گذرد، سالی که قرار است بازهم مثل همیشه در آن بازی‌های جذاب و متنوعی عرضه شوند و در آن تجربه‌های لذت بخش دیگری داشته باشیم. امسال بعد از آن چند سال شاهد بازگشت یکی از محبوب‌ترین سری بازی‌های Capcom خواهیم بود، این شرکت همچنین قرار نسخه‌ی بازسازی شده‌ی یکی از جذاب‌ترین بازی‌های نسل پنجمی خود را عرضه کند که در آن بهبودها و پیشرفت‌های زیادی لحاظ شده‌اند.

علاوه بر آن Naughty Dog باری دیگر قرار است ما را به یک ماجراجویی زیبا و هیجان انگیز دیگر در آخرالزمان زامبی‌ها دعوت کند، ماجراجویی‌ای سخت و نفس‌گیر و پر از قاتل وحشی که هر لحظه برای کشتنتان حاضرند. البته این آخرالزمان زامبی محور، در یکی دیگر از بازی‌های انحصاری PlayStation که ساخته‌ی استودیوی Bend می‌باشد نیز حضور دارد، در جهانی وسیع و پویا که در آن علاوه بر قاتلان، دزدها، مزدورها و زامبی‌ها، حیوانات جهش یافته‌ای هم هستند که منتظرند تا بتوانند تکه‌ای از گوشت شما را بخورند.

2019 قرار است یک سال عالی برای طرفداران بازی‌های سامورایی محور هم باشد، زیرا اگر دوست دارید در نقش یک مبارز ماهر در مقطعی جذاب از تاریخ قرار بگیرید، استودیوی Sucker Punch عنوانی را برای شما تدارک دیده که مطمئنا تجربه‌ای دلنشین خواهد بود، یک بازی در ستینگی ژاپنی که به دست یک استودیوی غربی ساخته می‌شود. اگر هم دوست دارید یک بازی سامورایی را تجربه کنید که عناصر جادویی نیز در خود داشته باشد، می‌توانید جدیدترین اثر خالقان Dark Souls را تجربه کنید.

به این بازی‌های زیبای نام برده شده، تجربه‌ای رویایی و متفاوت به نام Dreams را هم اضافه کنید که در آن سازنده‌ی بازی خود شما هستید. احتمالا بازی جدید خالق Metal Gear، هیدئو کوجیما هم در سال جاری عرضه شود.

می‌بینید که سال 2019 قرار است بازهم پر باشد از بازی‌های متفاوت و البته بعضی عناوین هم مانند Cuberpunk 2077، هرچند عرضه‌شان در این سال قطعی نیست، اما بازهم می‌توان انتظار داشت که این امر محقق شود. اکنون اگر دوست دارید تا بدانید بازی‌های مورد انتظار سال 2019 و آینده از نظر توسعه دهندگان پلتفرم‌های PlayStation کدام بازی‌ها هستند، با پردیس گیم همراه باشید.





The Last of Us Part II

انتخاب شده توسط:

آنجی اسمتز (Angie Smets)، تهیه کننده‌ی ارشد عنوان Horizon: Zero Dawn در استودیوی Guerrilla Games:

"الی بازگشته و کم نمی‌توانم منتظر بمانم تا بفهمم بعد از نسخه‌ی اول چه اتفاقاتی برای او افتاده است و اینکه چگونه در این موقعیت به عنوان یک نوجوان رشد کرد؟ این دنیای بی‌رحم چه ضربه‌هایی بر او زد؟ آیا دنیای او تغییراتی کرده است؟ و سوال‌های بی‌شمار دیگر."

آدام بادوسکی (Adam Badowski)، کارگردان عنوان مورد انتظار Cyberpunk 2077 در استودیوی CD Projekt RED:

"اعضای تیم توسعه دهنده‌ی Naughty Dog داستان گویان بسیار عالی‌ای هستند. من به شدت نسخه‌ی اول The Last of Us را دوست داشتم و نمی‌توانم منتظر بمانم تا در دنباله‌ی آن غرق شوم."

الکس بارنز (Alex Barnes)، طراح عنوان The Persistence در استودیوی Firesprite:

"هر چیزی از Naughty Dog باید در لیست بهترین‌های هر فردی باشد، اما The Last of Us واقعا تجربه‌ی یک ماجرای باورد نکردنی و والاتر هر چیزی بود و من نمی‌توانم بیستم تا ببینم بازی بعدی چه کار می‌کند."

Resident Evil 2 Remake

انتخاب شده توسط:

نیک دوست (Nic Doucet)، کارگردان خلاق عنوان واقعیت مجازی Astro Bot Rescue Mission در استودیوی Japan:

" Resident Evil 2 Remake بازی‌ای خواهد بود که من هرگز تجربه‌اش را از دست نخواهم داد. من ساعت‌های زیادی را پای نسخه‌ی اصلی این بازی در PS1 گذاشته‌ام و بی‌صبرانه برای این بازی منتظرم."

Sekiro: Shadows Die Twice

انتخاب شده توسط:

امیلی نیوتون دان (Emily Newton Dunn) طراح سیستم عنوان Dreams در استودیوی Media Molecule:

من عاشق بازی‌های استودیوی From Software هستم و برای تجربه‌ی این بازی هر کاری می‌کنم. من وقتی که Tenchu: Stealth Assassins برای PS1 عرضه شد، عاشق آن شدم و اکنون برای این بازی هم بسیار مشتاقم."

کازونوری کادوئی (Kazunori Kadoi) کارگردان عنوان Resident Evil 2 در شرکت Capcom:

"من واقعا نمی‌توانم برای تجربه‌ی این بازی صبر کنم."

تم آرمسترانگ (Tam Armstrong)، از موسسان استودیوی Polyarc سازنده‌ی عنوان واقعیت مجازی Moss:

"به عنوان یک طرفدار آثار From Software و بازی Bloodborne، من به طور خاصی به Sekiro: Shadow’s Die Twice علاقه دارم و دوست دارم زودتر تجربه‌اش کنم."

درک یو (Derek Yu)، خالق عنوان Spelunky 2:

"بدون شک من بسیار برای Sekiro مشتاقم. البته باید این بازی را موقعی تجربه کنم که وقت آزاد بیشتری دارم، زیرا که می‌دانم که این بازی بعد از شروع باید زندگی من را بگیرد."

Dreams

شوهی یوشیدا (Shuhei Yoshida)، رئیس استودیوهای بازیسازی شرکت Sony:

"Dreams حداقل برای من چند سال است که جزو مورد انتظارترین بازی‌ها بوده، مخصوصا از زمان عرضه‌ The Last Guardian. من مطمئنم که بازهم ارزشش را دارد تا برای این بازی منتظر بمانم.”

Ghost of Tsushima

انتخاب شده توسط: متیوز توماسزکیوکز (Mateusz Tomaszkiewicz)، کارگردان عنوان Thronebreaker: Witcher Tales در استودیوی CD Projetk Red:

"گیم پلی نمایش داده شده از این بازی توسط Sucker Punch خیره کننده بود. محیط بازی واقعا زیبا بود، نورپردازی بازی بسیار عالی بود و مبارزات آن هم دقیقا همان چیزی بود که یک مبارزه‌ی شمشیری باید باشد، و همچنین بی‌رحم و وحشیانه. توسعه دهنده‌ی این بازی همچنین توانسته به خوبی اتمسفر ستینگی که انتخاب کرده است را درون آن پیاده سازی کند و من واقعا مشتاق تجربه‌ی این بازی هستم."

هیرویوکی ساکاموتو (Hiroyuki Sakamoto) کارگردان بازی Yakuza Kiwami 2 در شرکت Sega:

"من واقعا هیجان زده‌ام تا ببنیم این مقطع تاریخی ژاپن چگونه توسط استودیوی غربی Sucker Punch ساخته شده و نتیجه‌ی نهایی چه خواهد بود."

استیو فیلبای (Steve Filby)، تهیه کننده‌ی بازی Dead Cells در استودیوی Motion Twin:

"من یکی از طرفداران بزرگ Tenchu در زمان کنسول PS1 بودم، من عاشق گیم پلی و جهان این بازی بودم. من بسیار مشتاق یک بازی عالی در دوره‌ی ژاپن فئودال هستم و بی‌صبرانه می‌خواهم تا در Ghost of Tsushima به اکتشاف بپردازم. این هایپ‌ترین هایپی است که من تا به حال تجربه کرده‌ام."

یوشینوری تاکاهاشی (Yoshinori Takahashi)، کارگردان عنوان Soul Calibur VI در شرکت Bandai Namco:

"مبارزات این بازی واقعا فوق العاده به نظر می‌رسند، در حالی که جلوه‌های بصری آن به همراه دنیایش هم بسیار نفس‌گیر هستند. بالاخره رویایم برای تجربه‌ی یک بازی جهان باز اکشن با کیفیت در ژاپن فئودال دارد به حقیقت تبدیل می‌شود."

Catherine Full Body

انتخاب شده توسط:

ریسوکه هوری (Ryousuke Horii)، برنامه ریز بازی Yakuza Kiwami 2 در شرکت Sega:

"با اضافه شدن شخصیت‌های جدید به این بازی، من بسیار هیجان زده‌ام تا ببینم که داستان و گیم پلی آن چگونه نسبت به نسخه‌ی قبلی تغییر می‌کند."

Death Stranding

انتخاب شده توسط:

دامون شبستری (Damoun Shabestari)، کارگردان خلاق عنوان واقعیت مجازی Firewall Zero Hour در استودیوی First Contact Entertainment:

"هیدئو کوجیما همیشه الهام بخش من بوده و من واقعا نمی‌توانم در بازی‌های او به چشم و گوش خودم اطمینان کنم. من همیشه به رویکرد و تلاش او و تیمش در بازی‌ها احترام می‌گذارم و همیشه در تلاشم تا مثل او کاری منحصر به فرد انجام دهم. Death Stranding با بازی‌های قبلی این کارگردان خلاق هیچ فرقی ندارد و من با خانواده و دوستانم بسیار درباره‌ی آن صحبت می‌کنم، آن هم در حالی که بازی هنوز عرضه نشده است. هیدئو و تیمش در حال کار بر روی یک جهان جدید بسیار جذاب هستند و من منتظرم تا بیشتر درباره‌ی آن بدانم."

Anthem

انتخاب شده توسط:

یویا توکودا (Yuya Tokuda)، کارگردان بازی Monster Hunter World در شرکت Capcom:

"من نمی‌توانم برای امتحان کردن این بازی صبر کنم و مهم‌تر از همه، واقعا دوست دارم ببینم سازندگان چه چیزی را برای یک بازی با گیم پلی طولانی مدت طراحی کرده‌اند."

Kingdom Hearts III

انتخاب شده توسط:

برایان اینتیهار (Bryan Intihar)، کارگردان خلاق عنوان Marvel’s Spider-Man در استودیوی Insomniac Games:

"بدون شک، Kingdom Hearts III. من همیشه یکی از بزرگترین طرفداران جهانی که شخصیت‌های Disney و Square Enix در آن گرد هم آمده‌اند، بوده‌ام و اکنون شخصیت‌های انیمیشن‌های Pixar هم به آن اضافه شده‌اند و این واقعا من را هیجان زده می‌کند."

Cyberpunk 2077

انتخاب شده توسط:

دامینیک روبیلیارد (Dominic Robilliard)، کارگردان خلاق Concrete Genie در استودیوی Pixelopus:

"بعد از اینکه Red Dead Redemption 2 را به اتمام رساندم، جهان این این بازی چیزی است که می‌خواهم در آن غرق شوم. در نماشگاه E3 سال گذشته من مصاحبه‌ای را با یکی از طراحان این بازی (فکر می‌کنم Miles Tost) تماشا کردم و فقط دیدم که او بسیار در مورد تمام سیستم‌ها و جزئیاتی که در جهان بازی طراحی کرده، هیجان زده است. گیم پلی کامل این بازی هم بعدها من را منفجر کرد و اکنون، واقعا نمی‌توانم انتظار بکشم تا راه خودم را در آن جهان پیدا کنم."

نظر شما چیست؟ شما برای تجربه‌ی کدام بازی‌ها هیجان زده هستید؟ لطفا نظرات و تحلیل‌های خود را در بخش کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame