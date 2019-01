در حالی که نزدیک به دو ماه دیگر شاهد انتشار نسخه‌ی کامل بازی NG برای پلی‌استیشن ۴ خواهیم بود؛ شرکت اکسپرینس (Experience) اعلام کرده است که چند روز قبل عرضه‌ی رسمی این عنوان، نسخه‌ی دموی بازی NG در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت. هر چند که نسخه‌ی پلی‌استیشن ویتای این بازی هم‌اکنون در دسترس بازی‌بازان […]

در حالی که نزدیک به دو ماه دیگر شاهد انتشار نسخه‌ی کامل بازی NG برای پلی‌استیشن ۴ خواهیم بود؛ شرکت اکسپرینس (Experience) اعلام کرده است که چند روز قبل عرضه‌ی رسمی این عنوان، نسخه‌ی دموی بازی NG در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

هر چند که نسخه‌ی پلی‌استیشن ویتای این بازی هم‌اکنون در دسترس بازی‌بازان قرار دارد اما این بار شرکت بازی‌سازی اکسپرینس با این عنوان ترسناک و معمایی پا به عرصه‌ی رقابت در بین عناوین پلی‌استیشن ۴ گذاشته است. در پی همین هدف این شرکت اعلام کرده بود که این بازی در تاریخ ۲ اسفند ماه (۲۱ فوریه ۲۰۱۹) در ژاپن و در تاریخ ۱ فروردین سال ۹۸ (۲۱ مارس ۲۰۱۹) به طور رسمی برای تمام بازی‌بازان در سراسر دنیا منتشر خواهد شد.

حال شرکت اکسپرینس اعلام کرده است، کسانی که قصد خرید این بازی را برای پلی‌استیشن ۴ خود دارند، می‌توانند قبل از اقدام به خرید آن، نسخه‌ی دموی این عنوان را برروی کنسول خود تجربه کنند و در صورت پسندیدن این بازی آن را خریداری کنند.

همان‌طور که در نسخه‌ی دموی این عنوان برای پلی‌استیشن ویتا شاهد بخشی‌هایی از مراحل بازی بودیم؛ به طور مثال نسخه‌ی دموی پلی‌استیشن ویتای این عنوان شامل مرحله‌ی End of an Ordinary Life بود. همچنین این نسخه‌ی دمو قسمتی از مرحله‌ی Death Game: Amanome and Hazuki را نیز شامل می‌شد و بازی‌بازان می‌توانستند آن را تجربه کرده تا از خرید خود مطمئن باشند.

همچنین امکان ذخیره‌ی تمام اطلاعات بازی در نسخه‌ی دمو وجود دارد تا در زمان دسترسی شما به نسخه‌ی اصلی بازی تمامی آیتم‌ها و امتیازات شما بازگردانده شود. به نظر می‌رسد که نسخه‌ی دموی پلی‌استیشن ۴ این بازی نیز مانند نسخه‌ی دموی پلی‌استیشن ویتای این عنوان باشد، حال با کمی تغییرات که مسلما در اثر اجرای آن برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ است.

در نهایت نسخه‌ی دموی عنوان NG برای در تاریخ ۲۵ بهمن ماه (۱۴ فوریه ۲۰۱۹) در ژاپن برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa