گزارش: بازی Last of Us Part 2 در سال ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد

نسل هشتم هنوز به پایان نرسیده و سونی چند بازی انحصاری دیگر برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در چنته دارد. اما در رابطه با برخی بازی‌های انحصاری بزرگ باقی‌مانده، علامت سوال بزرگی وجود دارد؛ اینکه دقیقا این بازی‌ها‌ چه زمانی عرضه می‌شوند. مورد انتظار‌ترین آن‌ها قطعاً The Last of Us Part 2 است که به گفته‌ی نویسنده‌ی […]

نسل هشتم هنوز به پایان نرسیده و سونی چند بازی انحصاری دیگر برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در چنته دارد. اما در رابطه با برخی بازی‌های انحصاری بزرگ باقی‌مانده، علامت سوال بزرگی وجود دارد؛ اینکه دقیقا این بازی‌ها‌ چه زمانی عرضه می‌شوند. مورد انتظار‌ترین آن‌ها قطعاً The Last of Us Part 2 است که به گفته‌ی نویسنده‌ی سابق IGN، این بازی برای انتشار در سال ۲۰۱۹ برنامه‌ریزی شده است.

بازی Last of Us Part 2 قطعاً محبوب‌ترین و مورد انتظار ترین بازی کنسول پلی‌استیشن ۴ است. استودیوی ناتی داگ و شرکت سونی تا به حال اطلاعات زیادی از این بازی منتشر نکرده و حتی تاریخ انتشار آن نیز مشخص نیست. تنها شایعات و گزارش‌های مختلفی در ارتباط با این موضوع شنیده می‌شوند که هر کدام به موضوع متفاوتی اشاره دارند.

حال به تازگی یکی از نویسندگان سابق وب‌سایت IGN یعنی خانم آلانا پیرس (Alanah Pearce) طی توئیت‌های مختلفی، از تاریخ انتشار بازی The Last of Us Part 2خبر می‌دهد. این توئیت‌ها هم اکنون به طرز مشکوکی از توئیتر حذف شده‌اند ولی خانم پیرس مدعی است بر اساس اطلاعاتی که وی از منابع معتبر خود دریافت کرده، بازی The Last of Us Part 2 برای انتشار در سال ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است. البته خانم پیرس در ادامه اشاره کرد اگر این موضوع رسانه‌ای نشده است، بدین معنی نیست که قطعاً بازی در سال ۲۰۱۹ منتشر خواهد شد بلکه ممکن است هر لحظه همه چیز تغییر کند.

در هر صورت از آن‌جایی که این توئیت‌ها رسمی نیست، بنابراین بهتر است این گزارش را نیز به عنوان یک شایعه در نظر بگیریم. اگرچه سونی طی روزهای گذشته ویدئویی را منتشر کرده تا نوید سالی پربار را به بازی‌بازان در سال ۲۰۱۹ بدهد. یکی از بازی‌هایی که در این ویدئو شاهد آن هستیم، بازی Last of Us Part 2 است و از این روی، به نظر می‌رسد سونی نیز با انتشار آن ویدئو قصد داشته به انتشار بازی Last of Us Part 2 در سال ۲۰۱۹ اشاره کند. اگرچه این موارد تنها در حد حدس و گمان است و تا انتشار اطلاعات و جزئیات رسمی در رابطه با تاریخ انتشار بازی Last of Us Part 2، فعلاً باید منتظر بمانیم.

منبع متن: gamefa