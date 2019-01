با اینکه چندین ماه از عرضه‌ی God of War می‌گذرد ولی هنوز هم بسیاری از منتقدان و بازی‌بازان در حال ستایش آن هستند. همچنین این بازی در مراسم The Game Awards 2018، موفق به دریافت جایزه بهترین جایزه سال شد. به تازگی کوری بارلوگ (Cory Barlog)، کارگردان بازی God of War در مصاحبه‌ای بسیار طولانی با […]

با اینکه چندین ماه از عرضه‌ی God of War می‌گذرد ولی هنوز هم بسیاری از منتقدان و بازی‌بازان در حال ستایش آن هستند. همچنین این بازی در مراسم The Game Awards 2018، موفق به دریافت جایزه بهترین جایزه سال شد.

به تازگی کوری بارلوگ (Cory Barlog)، کارگردان بازی God of War در مصاحبه‌ای بسیار طولانی با وب‌سایت GamesBeat اعلام کرد که ساخت یک بازی جهان‌باز برای رقابت با شرکت‌های راک‌ستار و یوبی‌سافت امکان‌پذیر نیست؛ چرا که هزاران توسعه‌دهنده در این دو شرکت برروی پروژه‌های عظیم خود کار می‌کنند.

ما آن [God of War] را به عنوان یک بازی “خطی عظیم” توصیف می‌کنیم. من متقاعد شده بودم که نمی‌توانیم یک بازی جهان‌باز بسازیم. هزینه ساخت و انتظارت [از بازی‌های جهان‌باز] به قدری بالا است که ما هیچ‌گاه با آن رقابت نخواهیم کرد. ما زیر ساخت و سیستم مورد نظر را نداریم. من نمی‌خواهم این کار را انجام دهم. بله، من فکر می‌کنم که آن‌ها [راک‌ستار] نزدیک به ۴۰۰۰ نفر هستند در حالی که ما در بهترین حالت ۳۰۰ نفر نیرو داریم. همچنین من در آن زمان فکر می‌کردم که استفاده‌ی ۱۶۰۰ نفر برای توسعه‌ی Assassin’s Creed توسط یوبی‌سافت بسیار زیاد است. برای انجام این پروژه‌ها و همچنین انجام کارهای پیچیده‌ای که آن‌ها انجام می‌دهند، شما به افراد بسیار زیادی نیاز دارید. برای ما، نه تنها نمی‌خواهیم در آن بخش [بازی‌های جهان‌باز] سرمایه‌گذاری کنیم، بلکه برای من دنیای باید بزرگ باشد و قسمتی خالی [خالی از ماموریت و محتوا] نباشد و سوپرایزها و لحظاتی برای کشف کردن وجود داشته باشد.

دیدگاه کوری بارلوگ بسیار جالب و در عین حال عجیب است؛ مخصوصا با توجه به اینکه یکی دیگر از استودیو‌های انحصاری سونی به نام گوریلا گیمز (Guerrilla Games) نشان داد که برای ساخت یک بازی جهان‌باز فوق‌العاده زیبا نیازی به وجود هزاران توسعه‌دهنده نیست. این استودیو موفق شد تا با تعداد محدودی از توسعه‌دهندگان، بازی زیبای Horizon Zero Dawn را عرضه کند؛ عنوانی که توجه بسیاری از منتقدان و بازی‌بازان را با خود جلب کرد.

با این حال در ادامه مصاحبه‌، کوری بارلوگ تصمیم به مقایسه نسخه‌ی جدید God of War با نسخه‌های پیشین گرفت و اعلام کرد که این نسخه یک طراحی براساس یک بازی جهان‌باز واقعی نیست.

زمانی که ما شروع به گفتن عبارت یک بازی “خطی عظیم” کردیم، من تعریفی برای توضیح این اصطلاح نداشتم. در واقع یکی از طراحان مراحل شروع به گفتن آن کرد. این روشی خوب برای توصیف آن بود چرا که من مرتب می‌گفتم “جهان‌باز نباشد”. این بدترین روش برای بیان یک موضوع خواهد بود. بنابراین بهتر است که یک تعریف کلی برای آن مشخص کنیم. درک این موضوع برای مردم دشوار است. در واقع من از آن‌ها خواستم کاری انجام دهند که تا به حال تجربه‌ی آن را نداشتند، بنابراین متقاعد کردن آن‌ها بسیار دشوار بود. “شاید شما به سختی برروی یک چیز کار کرده باشید اما ممکن است که ۵۰ درصد بازی‌بازان آن را نبینند.” با این حال من فکر می‌کنم که این مشکلی نیست؛ چرا که ۵۰ درصد باقی مانده برای بقیه تعریف می‌کنند.

با توجه به این موضوع، آیا شما مایل به ساخته شدن بازی جهان‌باز توسط سانتا مونیکا (Santa Monica) هستید یا آن‌ها باید با همین فرمول به ساخت بازی‌های بعدی خود بپردازند؟

منبع متن: gamefa