کوری بارلوگ (Cory Barlog)، کارگردان بازی God of War، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت VentureBeat به صحبت در مورد Red Dead Redemption 2 و شرکت راک‌ستار (Rockstar) پرداخته است.

همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، کارگردان خلاق God of War به مانند بسیاری از منتقدان و بازی‌بازان به تعریف و تمجید از یکی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۱۸ یعنی Red Dead Redemption 2 پرداخته است.

در بخشی از مصاحبه او به صحبت در مورد برنامه‌ریزی برای عرضه‌ی God of War در بازه‌ای زمانی متفاوت با Red Dead Redemption 2 پرداخت.

بارلوگ همچنین اذعان داشت، زمانی که هیجان برای بازی‌های سال ۲۰۱۸ به اوج خود رسیده بود، او به کلی God of War را از یاد برده است. همان‌طور که در نقل قول پایین می‌بینید، او به Red Dead Redemption 2 ،Assassin’s Creed و Spider-Man اشاره می‌کند.

با خود می‌گفتم که در حال حاضر من نمی‌خواهم در مورد God of War صحبت کنم. می‌خواهم ببینم عملکرد Spider-Man چگونه خواهد بود. و بعد Assassin’s Creed و Tomb Raider منتشر شدند و نوبت به Red Dead رسید. بعد با خود گفتم، وای خدای من، حتی من در حال فراموش کردن [God of War] هستم. بنابراین بله، من نگران بودم که ما فراموش شویم.

در ادامه بارلوگ به صحبت در مورد استودیو‌هایی پرداخت که اگر احساس کنند یک بازی عملکرد خوبی نخواهد داشت، در هر مرحله‌ای از توسعه آن را کنار خواهند گذاشت. برای مثال بارلوگ به راک‌ستار و ناتی داگ اشاره کرد و گفت که “احترام بسیاری” برای آن‌‌ها قائل است.

این فوق‌العاده، The Last of Us هم همین کار را انجام داد. ناتی داگ به خاطر ساخت بازی‌هایی از این دست شهرت دارد. اگر بازی خوبی نیست، آن را کنار بگذارید، مهم نیست که کامل شده باشد یا خیر.

شما باید آن را عملی کنید. من احترام زیادی برای کاری که راک‌ستار انجام می‌دهد، قائلم. چراکه آن‌ها به یک چیز نگاه می‌کنند و با یک جهش آن را انجام می‌دهند.