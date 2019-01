بازی FIFA 19 باری دیگر توانست حکومت جدول فروش بریتانیا را از عنوان Red Dead Redemption 2 پس گیرد و بر تخت پادشاهی تکیه بزند. با جدول فروش هفتگی بریتانیا با گیمفا همراه باشید. با توجه به اینکه در اولین‌ هفته‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی هستیم، انتظار تغییرات چندانی در جدول هفتگی را نداشتیم. با این […]

با توجه به اینکه در اولین‌ هفته‌ی سال ۲۰۱۹ میلادی هستیم، انتظار تغییرات چندانی در جدول هفتگی را نداشتیم. با این حال، جدیدترین نسخه‌ی سری FIFA توانست با کنار زدن ساخته‌ی راک‌استار (Rockstar) دوباره مقام اول را کسب کند. بازی FIFA 19 با اینکه نسبت به هفته‌ی پیش افت فروشی ۶۲ درصدی داشت، ولی همچنان پرقدرت به راه خود ادامه می‌دهد. از طرفی دیگر باید از تنها بازی جدید شرکت راک‌استار در نسل هشتم صحبت کنیم. بازی Red Dead Redemption 2 با افت فروش ۶۴ درصدی نسبت به هفته‌ی پیش روبرو شد. رقابت بین دو رتبه‌ی اول جدول بسیار نزدیک به نظر می‌رسد؛ به صورتی که اختلاف افت فروش این دو بازی تنها ۲ درصد است. بازی Red Dead Redemption 2 با اینکه نتوانست لقب بهترین بازی سال را کسب کند ولی در سال ۲۰۱۸ بسیار خوش درخشید.در این میان می‌توان به کسب بالاترین امتیاز متا در بین عناوین کنسول‌های اکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ اشاره کرد. از طرفی دیگر در مراسم TGA 2018 نیز بیشترین جایزه را بازی ساخته‌ی راک‌استار نصیب خود کرد. به تازگی نیز در طی مراسم The New York Video Game Awards 2018، بازی Red Dead Redemption 2 توانست نسبت به دیگر رقبای خود پیشتاز باشد. البته در این مراسم بازی‌های دیگری همچون God of War و Spider-Man نیز خوش درخشیدند.

بعد از دو رتبه‌ی ابتدایی جدول، تا جایگاه ششم نسبت به هفته‌ی گذشته شاهد هیچ‌گونه تغییری نیستیم. بازی Call of Duty Black Ops IIII همچنان رتبه‌ی سوم را دارد. این بازی نیز همانند دو جایگاه ابتدایی جدول با افت فروش روبرو شد. بازی Call of Duty Black Ops IIII نسبت به هفته‌ی گذشته افت فروشی ۷۱ درصدی داشته است. به تازگی اخبار و شایعه‌هایی مبنی بر نسخه‌ی بعدی این سری پخش شده‌اند. طبق این شایعه‌ها، نسخه‌ی بعدی سری Call of Duty از خانواده‌ی Modern Warfare است ولی به نظر می‌رسد که با بخش داستانی جدیدی روبرو نیستیم. این رویه‌ی سازندگان بازی بازخورد‌های ضد و نقیضی را در پیش داشت. بعضی از بازی‌بازان از عنوان Call of Duty Black Ops IIII راضی بودند و اعتقاد دارند که نسخه‌ی بعدی این سری با کمی بهبود، کاملا قابل قبول است. در طرف دیگر طرفدارانی از این سری قرار دارند که با داستان سری Modern Warfare و شخصیت‌های دوست‌داشتنی آن خاطره‌های بسیار دارند و منتظر روایت ادامه‌ی داستان آنان هستند. این دسته از بازی‌بازان به شدت با حذف بخش داستانی از نسخه‌ی چهارم Modern Warfare مخالف هستند.

در جایگاه پنجم شاهد بازی Battlefield V یعنی رقیب دیرینه‌ی سری Call of Duty هستیم. در سال ۲۰۱۸ عملکرد سری Call of Duty به مراتب از فرانچایز Battlefield بهتر بود. از نظر فروش، بازی Call of Duty Black Ops IIII از ابتدای عرضه بسیار قدرتمند عمل کرد، در طرف دیگر بازی Battlefield V با شروعی ضعیف وارد بازار فروش شد و به مرور توانست جایگاه واقعی خود را در حیطه‌ی فروش بدست آورد. با این حال، هنوز هم بازی Battlefield V نتوانسته به اندازه‌ی عنوان Call of Duty Black Ops IIII فروش کند و اختلاف زیادی بین این دو بازی به وجود آمده است. همان‌طور که در بالا نیز مطالعه کردید، تمامی بازی‌ها، حتی عناوینی همچون FIFA 19 و Red Dead Redemption 2، با افت فروش زیادی روبرو شده‌اند. دلیل این امر نیز کاملا واضح است: با ورود به سال ۲۰۱۹، زمان تخفیفات کریسمس و سال نو به پایان رسید و آمار فروش بازی‌ها شدیدا افت کرد.

روند ثبات رتبه در همین نقطه به پایان می‌رسد (البته برای بازی‌هایی که انحصاری نیستند و برروی تمامی پلتفرم‌ها منتشر شدند). بازی Crash Bandicoot N.Sane Trilogy نسبت به هفته‌ی گذشته با یک پله پیشرفت توانست جایگاه هشتم را نصیب خود کند. اگر از طرفداران این شخصیت محبوب هستید، حتما به این نشانی مراجعه کنید و اولین تصاویر منتشر شده از بازی Crash Team Racing: Nitro Fueled را مشاهده کنید. بازی Crash Bandicoot N.Sane Trilogy با اینکه مدت‌ها پیش عرضه شد ولی به دلیل محبوبیت بسیار بالا، هنوز در جدول فروش جزو رقبای سرسخت بازی‌های جدید حساب می‌شود.

بازار بازی‌های نوستالژی در جدول فروش هفتگی بریتانیا بسیار داغ است. بازی Spyro Reignited Trilogy با اینکه پیشرفتی نکرده است ولی توانسته خود را در لیست ده برتر این هفته نگه دارد. این بازی با دو پله پسرفت نسبت به هفته‌ی گذشته اکنون در رتبه‌ی نهم قرار دارد.

جدیدترین ساخته‌ی شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) یعنی بازی Assassin’s Creed Odyssey این هفته با پیشرفتی یک پله‌ای، اکنون جزو پرفروش‌ترین بازی‌های بریتانیا محسوب می‌شود. با این حال، برای ورود به وادی امن در فروش، راه زیادی برای این بازی مانده است. این عنوان اکنون در لب مرز و در رتبه‌ی دهم جدول قرار دارد.

بازی‌های انحصاری

در این هفته، شرکت‌های مایکروسافت و نینتندو گوی رقابت را از شرکت سونی ربوده‌اند. نماینده‌ی سونی یعنی بازی Spider-Man در لیست ده برتر حضور ندارد. از طرفی دیگر بازی مسابقه‌ای Forza Horizon 4 که نماینده‌ی شرکت مایکروسافت است، همچنان مانند هفته‌ی گذشته در رتبه‌ی ششم قرار دارد.

بازی مبارزه‌ای Smash Bros Ultimate که به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوئیچ عرضه شد و با بازخوردهای بسیار مثبی از سوی منتقدین و بازی‌بازان روبرو شد، همچنان در رتبه‌ی چهارم قرار دارد. این بازی پس از انتشار، مشکلاتی داشت که با به‌روزرسانی‌هایی که توسط نینتندو منتشر شدند، سریعا حل شدند. حال این عنوان عملکردی پیادار از خود نشان می‌دهد و تقریبا در سکوت خبری فرو رفته است. قابل ذکر است که این بازی نیز همانند دیگر رقبای خود با افت فروش زیادی روبرو شده است: حدود ۵۶ درصد فروش کمتر نسبت به هفته‌ی گذشته.

بازی Mario Kart 8 Deluxe نیز نسبت به هفته‌ی گذشته با پیشرفتی یک‌ پله‌ای هم‌اکنون در جایگاه هفتم قرار دارد.

هفته‌ی آینده منتظر عرضه‌ی چه بازی‌هایی باشیم؟

این هفته تنها شاهد انتشار یک بازی مورد انتظار هستیم، به نام MARIO & LUIGI: BOWSER’S INSIDE STORY + BOWSER JR.’S JOURNEY. البته این بازی نیز به نظر نمی‌رسد که بتواند رقیب قدرتمندی برای رتبه‌های ابتدایی جدول باشد. این بازی یک نسخه‌ی بازسازی شده از عنوانی با همین نام است که این هفته برای کنسول نینتندو ۳D عرضه خواهد شد. ولی در هفته‌های آینده باید منتظر عناوین فوق‌العاده‌ای باشیم. بازی Resident Evil 2 یکی از بزرگ‌ترین عناوینی است که عرضه خواهد شد. از طرفی دیگر بازی Kingdom Hearts III نیز که به عنوان مورد انتظارترین بازی ژاپنی در هفته‌های اخیر شناخته می‌شود، به زودی عرضه خواهد شد و باید شاهد رقابت این دو عنوان محبوب با یکدیگر باشیم.

FIFA 19 ۱ ۲ Red Dead Redemption 2 ۲ ۱ Call of Duty: Black Ops 4 ۳ ۳ Super Smash Bros Ultimate ۴ ۴ Battlefield V ۵ ۵ Forza Horizon 4 ۶ ۶ Mario Kart 8 Deluxe ۷ ۸ Crash Bandicoot N.Sane Trilogy ۸ ۹ Spyro Reignited Trilogy ۹ ۷ Assassin’s Creed Odyssey ۱۰ ۱۱

منبع متن: gamefa