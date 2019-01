سونی آمار و ارقام مربوط به فروش کنسول بازی خود را منتشر کرده است. این آمار جدید منتشر شده تا پایان سال گذشته‌ی میلادی و یعنی تا روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۸ را محاسبه کرده‌اند و از فروش ۹۱.۶ میلیون دستگاه کنسول بازی پلی‌استیشن ۴ می‌گویند. این رقم ۹۱.۶ میلیون دستگاه، طبق گفته‌ی سونی آماری است که از فروش به مصرف کنندگان دارند و تعداد دستگاه‌های توزیع شده در فروشگاه‌ها، حتی بیشتر است.

تعداد فروش کل بازی‌های پلی‌استیشن ۴ به ۸۷۶ میلیون نسخه رسیده است.

در کنار اعلام آمار فروش کلی کنسول، سونی ارقام دیگری هم ارایه داده است:

کنسول پلی‌استیشن ۴ در طول دوره‌ی تعطیلات پایانی سال ۲۰۱۸ بیش از ۵.۶ میلیون دستگاه در جهان فروش داشته است.

‌ بازی‌های پلی‌استیشن ۴ در طول تعطیلات پایان سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۰.۷ میلیون نسخه فروش جهانی داشته‌اند؛ طوری که تعداد فروش کل بازی‌های پلی‌استیشن ۴ با احتساب این رقم به ۸۷۶ میلیون نسخه می‌رسد.

‌ بازی اسپایدرمن (Marvel’s Spider-Man) که در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ عرضه شده، مجموعا تا روز ۲۵ نوامبر فروشی بیش از ۹ میلیون نسخه داشته است.

«جان کودرا»، مدیر عامل پلی‌استیشن، در قالب یک بیانیه‌ی خبری گفته است: «به لطف پشتیبانی طرفداران‌مان در طول تعطیلات، خوشحالیم بگوییم که فروش جهانی پلی‌استیشن ۴ به ۹۱.۶ میلیون دستگاه رسیده است. هم‌چنین با افتخار اعلام می‌کنیم که تعداد کاربران ماهانه‌ی فعال شبکه‌ی پلی‌استیشن رشدی قدرتمند داشته و تا پایان نوامبر ۲۰۱۸ از مرز ۹۰ میلیون کاربر گذشته است.»

به نظر می‌رسد که سونی به این زودی‌ها قرار نیست بی‌خیال پلی‌استیشن ۴ شود. جان کودرا ادامه می‌دهد: «در این سال، می‌خواهیم تجربه‌هایی پیشرفته‌تر را با مجموعه‌ای از بازی‌های مورد انتظار که فقط روی پلی‌استیشن ۴ ممکن هستند، به طرفداران خود ارایه دهیم.»

منبع: Sony

