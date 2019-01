در حالی که ماه گذشته، شاهد عرضه‌ی یک دمو از بازی «دویل می کرای ۵» (Devil May Cry 5) به صورت انحصاری روی کنسول ایکس‌باکس وان بودیم، قرار است به زودی دموی دیگری هم به ایکس‌باکس وان و هم به پلی‌استیشن ۴ بیاید. شرکت بازی‌سازی کپ‌کام خبر داده است که در روز هفتم فوریه سال جدید میلادی دومین دمو بازی Devil May Cry 5 عرضه خواهد شد.

دموی انحصاری این بازی برای ایکس‌باکس وان، از دیروز دیگر برای دانلود موجود نیست. با این حال، کسانی دمو را روی ایکس‌باکس وان خود دانلود کرده‌اند، می‌توانند آن را بازی کنند و محدودیتی از این نظر وجود ندارند.

کپ‌کام گفته است که دموی جدیدی که برای عرضه‌ی روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان در نظر گرفته‌اند، با دمویی که یک ماه پیش عرضه شده بود تفاوت می‌کند. نمی‌دانیم آیا با یک دموی کاملا متفاوت از بازی طرف هستیم، یا اینکه همان دموی ایکس‌باکس وان را طولانی‌تر و بهتر کرده‌اند. دموی ایکس‌باکس وان بازی مرحله‌ای کامل از آن بود که به بازی‌کننده‌ها اجازه می‌داد در نقش شخصیت «نیرو» (Nero) یک مرحله را تمام و غولآخر پایان آن را نابود کنند. با این حال، دویل می کرای ۵ قرار است سه شخصیت اصلی داشته باشد. امیدواریم دموی جدید، اجازه دهد تا نیم نگاهی هم به دو شخصیت دیگر یعنی «دانته» و «وی» هم داشته باشیم.

بازی Devil May Cry 5 قرار است در روز هشتم مارس سال جاری میلادی روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شود.

ببینید: تریلر بازی Devil May Cry 5

منبع: Gematsu

