سرویس جدید Super Rare Club توسط شرکت Super Rare Games معرفی شد

چندی پیش شرکت بزرگ Super Rare Games به طور رسمی سرویس جدید Super Rare Club را معرفی کرد که خدمات جدیدی را به کاربران ارائه خواهد داد.

همان‌طور که اطلاع دارید، شرکت سوپر ریر گیمز (Super Rare Games) به عنوان یکی از بزرگ‌ترین توزیع‌کننده‌های نسخه‌های فیزیکی بازی‌های ویدئویی شناخته می‌شود و در حال حاضر، کاربران و مشتریان زیادی هم دارد. حال به تازگی، این شرکت یک سرویس کاملا جدید تحت عنوان Super Rare Club را معرفی کرده که قرار است امتیازات و امکانات جدیدی را در دسترس کاربران قرار دهد.

اشتراک یک ساله‌ی این سرویس، در حال حاضر با قیمت ۳۲٫۵ دلار به کاربران ارائه می‌شود و فعلا قابلیت لغو اشتراک آن و پس گرفتن مبلغ پرداخت شده وجود ندارد و ممکن است در آینده این قابلیت به سرویس مذکور اضافه شود. طبق گفته‌های عوامل حاضر در شرکت سوپر ریر گیمز، کاربران نباید انتظار دریافت یک بازی رایگان به طور ماهانه داشته باشند اما می‌توانند تا دو روز قبل از عرضه‌ی رسمی بازی‌های نینتندو سوییچ، آن‌ها را از طریق وب‌سایت رسمی این شرکت خریداری کنند.

همچنین اگر قصد داشته باشید بعد از عرضه‌ی رسمی بازی آن را خریداری کنید، ارسال محصول برای شما در اولویت خواهد بود و بازی مذکور، سریع‌تر و زودتر از سایر کاربران برای شما ارسال خواهد شد. از مهم‌ترین آثاری که تاحالا توسط این شرکت منتشر شده‌اند، می‌توان به Snake Pass ، N Plus Plus و The Mutant Mudds Collection اشاره کرد که به دست کاربران نینتندو سوییچ رسیدند. حال اگر شما یکی از خریداران اشتراک سرویس Super Rare Club باشید، نسبت به سایر کاربران، شانس بیشتری برای سریع‌تر دریافت کردن نسخه‌ی فیزیکی بازی‌هایی که در سال ۲۰۱۹ برای نینتندو سوییچ عرضه می‌شوند، خواهید داشت. البته از آن جایی که عناوین زیادی در انبارهای مختلف این شرکت وجود دارد، کاربرانی که عضو سرویس Super Rare Club نیستند، نباید نگران باشند که بازی مدنظر خود را دریافت نکنند زیرا ما شاهد ایجاد دودستگی میان کاربران این شرکت نخواهیم بود.

در ادامه اعلام شد که خریداران اشتراک سالانه‌ی سرویس Super Rare Club، قادر خواهند بود برای یک بار و برای خریداری هر بازی که مدنظر دارند، از تخفیف ۲۵ درصدی استفاده کنند. همچنین آ‌ ها از این به بعد عضو یک سرور کاملا ویژه متعلق به برنامه‌ی Discord خواهند شد و می‌توانند در قرعه کشی‌های ماهانه‌ی این کمپانی مذکور، شرکت کنند. افزوده بر این، چند وقت قبل از عرضه‌ی بازی‌های نینتندو سوییچ، یک ایمیل مخصوص برای کاربران ارسال خواهد شد تا آن‌ها را از انتشار عناوین یاد شده، مطلع کند.

کاربرانی که همین حالا قصد خریداری اشتراک سالانه‌ی سرویس Super Rare Club را داشته باشند، می‌توانند آن را در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۱۳۹۷ (۱ فوریه سال ۲۰۱۹) دریافت کنند و این اشتراک تا ۱۱ بهمن سال ۱۳۹۸ (۳۱ ژانویه سال ۲۰۲۰) معتبر خواهد بود.

منبع متن: gamefa