Alien: Blackout یک بازی ترسناک برای موبایل است

یکی دو هفته قبل از رویداد The Game Awards 2018 بود که در قالب یک شایعه، از وجود بازی جدیدی به اسم Alien: Blackout خبردار شدیم. کم و بیش تصور می‌کردیم که این بازی، دنباله‌ی بازی ترسناک Alien: Isolation و یک بازی بزرگ باشد. بازی Alien: Blackout رسما رونمایی شده و بخش اول تصورمان درست از آب درآمده، ولی این بازی در واقع برای پلتفرم موبایل ساخته شده است.

از نظر روند، بازی Alien: Blackout بسیار شبیه به Isolation است؛ یعنی با یک بازی ترسناک طرف هستیم که در آن باید از دست بیگانه معروف این مجموعه فرار کنیم. افراد زیادی در ایستگاه فضایی حضور دارند و تصمیمات بازی‌کننده است که زنده ماندن یا مرگ افراد را مشخص می‌کند.

بازی قرار است هفت مرحله‌ی مختلف داشته باشد که هر بار به صورت اتفاقی ساخته و تنظیم می‌شوند. بازی‌کننده کنترل اتاق‌ها را به دست می‌گیرد و در واقع به کمک دوربین‌ها، می‌توانند داخل ایستگاه فضایی را ببیند. هدف بازی کمک به افراد داخل ایستگاه فضایی برای زنده ماندن و فرار از دست زینومورف مجموعه‌ی بیگانه است.

از نظر داستانی، بازی Alien: Blackout بین فیلم‌های Alien و Aliens اتفاق می‌افتد و قصه‌ی «آماندا ریپلی» را تعریف می‌کند به دنبال سفینه‌ی فضایی نوسترومو است.

می‌توانید در ادامه تیزری که از Alien: Blackout منتشر شده است را ببینید. این بازی قرار است در روز ۲۴ ژانویه روی اندروید و iOS عرضه شود.

