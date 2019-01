بازی Devil May Cry 5 اولین نسخه از سری خود است که شامل سه شخصیت قابل بازی می‌شود، البته بدون احتساب Devil May Cry 4 که در نسخه‌ی Special Edition آن شاهد اضافه شدن شخصیت‌های جدیدی بودیم. اکنون به نظر می‌رسد که نسخه‌ی پنجم این سری هم قرار است بعد از عرضه، شخصیت‌های قابل بازی جدیدی دریافت کند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WccfTech، کارگردان عنوان Devil May Cry 5، هیدئاکی ایتسونو (Hideaki Itsuno) در جریان مصاحبه‌ای با وب‌سایت کره‌ای Game Shot اعلام کرد در صورتی که بازیکنان خواهان شخصیت‌های بیشتری باشند، کارکترهای قابل بازی بیشتری به این عنوان اضافه می‌شود. البته به احتمال زیاد این شخصیت‌های جدید در قابل بسته‌های الحاقی ظاهر می‌شوند.

ایتسونو همچنین درباره‌ی مدت زمان اتمام این بازی صحبت کرد که گفت که این بازی حدود 15 ساعت گیم پلی دارد که نسبت به نسخه‌های قبلی بیشتر است.

همچنین دیرور اعلام شد که دموی قابل بازی جدید Devil May Cry 5 به‌زودی برای پلتفرم‌های PlayStation 4 و Xbox One منتشر می‌شود؛ برخلاف دموی قبلی این نسخه در انحصار Xbox One قرار ندارد. همچنین دموی پیشین دیگر قابل دانلود نیست.

این بازی در تاریخ 8 مارس 2018 (17 اسفند 1397) برای پلتفرم‌های PC ،PS4 و Xbox One منتشر می‌شود. نظر شما راجع به این بازی چیست؟

منبع متن: pardisgame