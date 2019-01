Dead or Alive 6 با تاخیر مواجه شد

چندی پیش شرکت Koei Tecmo Games اعلام کرد تاریخ عرضه Dead or Alive 6 را از فوریه تا مارس به عقب می‌اندازد. تاریخ جدید انتشار بازی 1 مارس 2019(10 اسفند) می‌باشد. دلیل اصلی این تاخیر بهبود و بالانس کردن کلیت این عنوان ذکر شده و تیم سازنده چنین چیزی را ضروری تشخیص داده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از DualShockers، "یوهی شیمبوری"، تولیدکننده و کارگردان Dead or Alive 6 در این باره توضیح داد:

"وضعیت توسعه این عنوان تقریبا نزدیک به کامل شدن قرار دارد؛ اگرچه ما دوست داریم زمان بیشتری برای پولیش متعادل کردن،گیمپلی و بازنگری در نظر بگیریم. در مقابل این صبر شما، ما قول می‌دهیم بهترین تجربه DEAD OR ALIVE را ارائه دهیم. من واقعا بخاطر این ناراحتی ناشی از تاخیر بازی متاسفم."

اگرچه طرفداران باید چند هفته بیشتر برای Dead or Alive 6 صبر کنند اما خوشبختانه با بهبود و متعادل‌سازی سطح بالا‌تری رو به رو خواهند شد و عنوانی به یادماندنی را تجربه می‌کنند. در اوایل سال 2019 شاهد انتشار بازی‌های محبوب و موردانتظاری مانند Jump Force،Resident Evil 2،Kingdom Hearts III و Anthem هستیم که می‌توانند طرفداران زیادی را به وجد بیاورند. تاریخ قبلی انتشار Dead or Alive 6 نیز شامل برنامه‌ای شلوغ می‌شد چرا که Far Cry New Dawn،Jump Force،Crack Down 3 و Metro Exodus هم در بازه زمانی فوریه در دسترس قرار می‌گیرند.

همچنین درمورد اینکه آیا استودیوی سازنده برای رسیدن به نرخ 60 فریم بر ثانیه پایدار در تلاش است یا نه، آقای "شیمبوری" در جواب با اطمینان این موضوع را تایید کرد پس از نظر کیفیت بصری نیز با عنوانی خوش ساخت رو به رو خواهیم بود.

Dead or Alive 6 برای PS4،Xbox One و PC در عرضه خواهد شد.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع متن: pardisgame