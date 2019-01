محتویاتی «شگفت انگیز » برای بازی Spider-Man در راه است

مارول گیمز (Marvel Games) به تازگی استریم دو ساعته‌ای را در رابطه با تیم چهار شگفت انگیز برگزار کرد که در انتهای این استریم، مارول گیمز وعده داد که «محتوایی شگفت انگیز» برای بازی Spider-Man در راه است. به نظر می‌رسد محتویات جدید بازی Spider-Man، در ارتباط با چهار شگفت انگیز خواهد بود. علیرغم تمام […]

علیرغم تمام نگرانی‌ها و ریسک‌هایی که در ساخت یک بازی بر اساس دنیای مرد عنکبوتی وجود داشت، استودیوی اینسامنیاک گیمز این ریسک را پذیرفت و در نهایت بازی Spider-Man در ماه سپتامبر به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. اینسامنیاک گیمز دنیایی را ساخته و داستانی را روایت کرد که دیگر بازی‌های مشابه ساخته شده در گذشته قادر به انجام آن نبوده‌اند؛ ریسک بزرگی که بسیار خوب جواب داد و سود چند میلیون دلاری را برای سازندگان و البته ناشران آن (سونی و مارول) به همراه داشت. حتی سازندگان پس از اتمام خط داستانی بازی، تلاش کرده تا با عرضه‌ی بسته‌های الحاقی جدید، شخصیت‌های دیگری از دنیای مرد عنکبوتی به مانند Black Cat و Hammerhead را معرفی کرده تا بازی‌بازان پس از اتمام بخش داستانی بازی، همچنان بتوانند به تجربه‌ی آن ادامه دهند.

بدون شک سازندگان دنیایی را خلق کرده‌اند که دست کشیدن از تجربه‌ی بازی، تار‌اندازی میان ساختمان‌های شهر نیویورک و مبارزه با جرم و جنایت‌ها بسیار سخت است و با وجود اینکه آخرین محتوای اضافه از بسته‌ی الحاقی The City That Never Sleeps با نام Silver Linning نیز به تازگی عرضه شده اما بازی‌بازان پس از تجربه‌ی این بسته‌ی الحاقی، همچنان به دنبال محتویات بیشتری هستند.

مارول گیمز به تازگی استریم دو ساعته‌ای را در رابطه با چهار شگفت انگیز برگزار کرد و از اضافه شدن شخصیت‌های تیم چهار شگفت انگیز به بازی‌های مختلفی نظیر Battlerealm ،Marvel Future Fight و Marvel Strike Force خبر داد. اما در انتهای این استریم، مارول گیمز خبری را اعلام کرد که بسیاری از هواداران را به وجد آورد. مارول گیمز وعده داد که «محتوایی شگفت انگیز» برای بازی Spider-Man در راه است. اینکه محتویات جدید یک بسته‌ی الحاقی جدید خواهند بود یا اینکه صرفا کاستوم‌های جدیدی برای مرد عنکبوتی به بازی اضافه می‌شوند، مشخص نیست اما به نظر می‌رسد این محتویات در ارتباط با چهار شگفت انگیز خواهند بود.

اگر از طرفداران کمیک‌های مرد عنکبوتی باشید، حتما می‌دانید که چهار شگفت انگیز تنها شامل چهار عضو اصلی آن نمی‌شود بلکه قهرمانان زیادی به عنوان عضوی از این تیم ابرقهرمانی به حساب می‌آیند. حتی در کمیک مرد عنکبوتی و چهار شگفت انگیز، در جریان تهاجم بیگانگان به شهر نیویورک، شاهد همکاری میان اعضای تیم چهار شگفت انگیز و مرد عنکبوتی بوده‌ایم. بنابراین این احتمال وجود دارد که حتی در محتوای الحاقی آینده شاهد حضور اعضای تیم چهار شگفت انگیز باشیم.

در هر صورت مارول فعلا جزئیات بیشتری از این موضوع منتشر نکرده و تا زمان انتشار اطلاعات و جزئیات بیشتر، فعلا باید منتظر بمانیم.

بازی Spider-Man هم‌اکنون به صورت انحصاری برای کنسول‌ پلی‌استیشن ۴ در دسترس قرار دارد. بسته‌ی الحاقی Silver Lining نیز در امروز جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ (۲۱ دسامبر ۲۰۱۸) عرضه خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با این بازی، شما می‌توانید نقد و بررسی بازی به قلم مهدی رضایی را مطالعه کرده و همچنین ویدئوی تحلیل فنی آن را مشاهده کنید. همچنین اگر هنوز در خرید این بازی مردد هستید، می‌توانید ویدئوی هایلایت با عنوان ۱۵ نکته پیش از خرید بازی Spider-Man را از طریق وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

همچنین برای آشنایی با شخصیت‌های شرور دنیای مرد عنکبوتی و اینکه کدام شخصیت‌ها می‌توانند در نسخه‌ی دوم بازی Spider-Man حضور داشته باشند، می‌توانید مقاله‌ی هشت شخصیت شروری که انتظار داریم در Spider-Man 2 حضور داشته باشند را در وب‌سایت گیمفا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa