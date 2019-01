بازی God of War قعطا تجربه‌ی شگفت انگیزی برای کاربران پلی استیشن ۴ بود؛ تجربه‌ای که مسلماً انتظار دارید با عرضه‌ی بسته‌های الحاقی مختلف برای این بازی ادامه پیدا کند. اما در نهایت این موضوع اتفاق نیافتاد و بسته‌ی الحاقی برای این بازی عرضه نشد. کوری بارلوگ به تازگی طی مصاحبه‌ای از دلایل خود و تیم […]

بازی God of War قعطا تجربه‌ی شگفت انگیزی برای کاربران پلی استیشن ۴ بود؛ تجربه‌ای که مسلماً انتظار دارید با عرضه‌ی بسته‌های الحاقی مختلف برای این بازی ادامه پیدا کند. اما در نهایت این موضوع اتفاق نیافتاد و بسته‌ی الحاقی برای این بازی عرضه نشد. کوری بارلوگ به تازگی طی مصاحبه‌ای از دلایل خود و تیم سازنده برای عدم عرضه‌ی بسته‌ی الحاقی صحبت‌ می‌کند. برای جزئیات بیشتر با گیمفا همراه باشید.

در طی سال‌های گذشته شاهد عرضه‌ی بازی‌های انحصاری زیادی از سوی شرکت سونی بوده‌ایم که بسته‌های الحاقی مختلفی برای آن‌ها عرضه شد. به طور مثال می‌توان به بسته‌ی الحاقی The Frozen Wilds بازی Horizon Zero Down اشاره کرد. با عرضه‌ی بازی God of War نیز انتظار می‌رفت سازندگان حداقل یک بسته‌ی الحاقی برای این بازی عرضه کنند اما بر خلاف انتظارات، هیچ محتوای الحاقی برای بازی God of War عرضه نشد؛ نه به دلیل اینکه این بازی موفق نبود بلکه حتی مورد تحسین منتقدین و بازی‌بازان قرار گرفت و حتی فروش بی نظیری را تجربه کرده است.

شاید حتی گمان کنید تیم سازنده از ابتدا تصمیمی برای ساخت محتویات الحاقی نداشته است اما کوری بارلوگ، کارگردان بازی God of War، طی مصاحبه‌ای به این نکته اشاره کرد که ابتدا وی تصمیم به این کار داشت اما هنگامی که در ارتباط با ایده‌های خود با سایر اعضای تیم به گفتگو پرداخت، از این موضوع منصرف شد. مطمئنا بسیار کنجکاو هستید که دلیل این موضوع را بدانید. باید بگوییم دلیل اصلی این موضوع این است که ایده‌ی ارائه شده، به قدری بزرگ و جاه طلبانه بود که می‌توانستیم آن را به مانند Uncharted Lost legacy، یک بازی مستقل و یک نسخه‌ی جدید از این سری به شمار آوریم:

این محتوا در نوع خود به تنهایی یک محتوای کامل و مستقل بود. وقتی من آن را با سایر اعضای تیم به اشتراک گذاشتم، همه به من گفتند : رفیق این دیوانه کننده است. این یک بسته‌ی الحاقی نیست و بیش از حد بزرگ است.

شاید از نظر بازی‌بازان این موضوع ناراحت کننده باشد زیرا آن‌ها همیشه به دنبال محتویات بیشتری هستند و مطمئنا محتویات بیشتر، بازی God of War و تجربه‌ی دوباره‌ی آن را شگفت انگیز می‌ساخت اما بهتر است در این زمینه به استودیوی سانتامونیکا و شرکت سونی به دلیل اتخاذ این تصمیم حق داد. زیرا آن‌ها تصمیم گرفته به جای اینکه زمان خود را صرف ساحت یک بسته‌ی الحاقی مستقل و بزرگ کنند، آن را به ساخت ادامه‌ی این سری اختصاص داده و از این ایده‌ها، برای ساخت نسخه‌ی بعدی استفاده کنند.

بازی God of War هم اکنون به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در دسترس است. اگر هنوز موفق به تجربه‌ی این شاهکار نشده‌اید، می‌توانید نقد و بررسی کامل این بازی تحت عنوان خدای جنگ یا خدای نسل هشتم؟! | نقد و بررسی بازی God of War به قلم سعید آقابابایی را مطالعه کنید. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر از بازی God of War، مراحل ساخت و چالش‌های پیش روی سازندگان، می‌توانید مصاحبه با کوری بارلوگ کارگردان عنوان محبوب God of War را مطالعه کنید. فرضیات بسیاری در رابطه با نسخه‌ی بعدی God of War وجود دارد که ما در مقاله‌ای به اختصار، به معرفی شخصیت‌ها، سرزمین‌ها و هیولاهایی پرداختیم که دوست داریم آن‌ها را در نسخه‌ی بعدی God of War مشاهده کنیم.

