جنون در آخرالزمان؟! | پیش نمایش بازی Far Cry New Dawn

خوشبختانه سری Far Cry را می‌توان از معدود آی پی های یوبی سافت دانست که با وجود انتشار نسخه‌های نسبتا متعدد از آن طی چند سال اخیر، کماکان از تیغ انتقادات در امان مانده است. یکی از برترین شوتر اول شخص های سالیان اخیر که به لطف شخصیت پردازی های قدرتمند، به خصوص شخصیت‌های منفی بازی، حالا حالاها در اذهان خواهد ماند. به طور کلی نسخه‌های اصلی Far Cry اگر از لحاظ داستان در بین بازی‌های اخیر یوبی سافت اگر بهترین نبوده‌ باشند، اما نباید کتمان کرد که سطح فوق العاده بالایی داشته و حداقل یک کلاس بالاتر از غالب بازی های دیگر کمپانی فرانسوی بالاتر بوده اند. هنوز هم که هنوز است شخصیتی مثل Vaas را از بهترین آنتاگونیست‌های تاریخ دنیای بازی های ویدئویی می‌دانیم و Joseph Seed هم اگرچه عمر و محبوبیت کمتری نسبت به همتای خود در Far Cry 3 دارد، توانست خود را یکی از بهترین کاراکترهای منفی حداقل چهار پنج سال اخیر معرفی کند. آخرین نسخه منتشر شده از فارکرای، Far Cry 5 بود که از همه جنبه‌ها توانست رضایت بخش ظاهر شود و یک قدم رو به جلوی دیگر برای این آی پی به حساب بیاید.

سال ۲۰۱۸ را می‌توان یکی از بهترین سال‌های یوبی سافت دانست. سالی که دو بازی بزرگ این استودیوی پر منتقد توانستند در زمره بهترین‌های سال قرار بگیرند. Assassin’s Creed Odyssey که موفق شد یکی از نامزدهای جایزه بهترین بازی سال شود و Far Cry 5 اگرچه به این افتخار دست نیافت، اما در عوض خود را در بین بهترین بازی‌های اکشن سال پیدا کرد. تعجبی هم نداشت! Far Cry 5 با وجود مشکلات غیر قابل بخشودنی‌اش، آن قدر نقطه قوت داشت که بتواند خود را به چنین لیستی برساند و اکنون Ubisoft امیدوار است که سال ۲۰۱۹ را نیز مثل سال گذشته ادامه دهد و به سراشیبی سقوط بازنگردد. The Division 2 و Skull and Bones اسامی مطرحی هستند که تا همین چند وقت پیش به عنوان بازی‌های تایید شده یوبی سافت برای سال ۲۰۱۹ مورد اشاره قرار می‌گرفتند ولی مراسم TGA یک نام دیگر را نیز به این لیست اضافه کرد و این نام چیزی نبود جز نسخه جدیدی از Far Cry و این بار با پسوند New Dawn و داستانی که دقیقا نسخه قبلی را ادامه می‌دهد. به طور معمول معرفی یک Far Cry جدید جذاب است ولی اوضاع برای Far Cry New Dawn کمی متفاوت پیش می‌رود. اولین نکته ای که جلب توجه می‌کند، فاصله کمتر از یک سال بین انتشار دو نسخه Far Cry است که نگران کننده به نظر می‌رسد. به غیر از این، وقتی تم بازی Far Cry New Dawn را مشاهده کنید، به نظر نمی‌رسد آن شوق و اشتیاق سابق برای تجربه نسخه جدید این سری را داشته باشید. به هر ترتیب، Far Cry New Dawn یکی دیگر از بازی‌های تایید شده یوبی سافت برای سال ۲۰۱۹ است که تا انتشار آن حدودا ۱ ماه دیگر باقی است.

چندی پیش مایکل پکتر پیش بینی جالبی را به ثبت رساند. تحلیل گر معروف دنیای بازی‌های ویدیویی، معتقد بود که یوبی سافت برای سال ۲۰۱۹ به غیر از The Division 2، Skull and Bones چهار پروژه AAA را در دست دارد و در این میان نام‌های جالبی مثل Watch Dogs 3 و نسخه جدید Rainbow Six به چشم می‌خورد. گزینه اولی کاملا محتمل است اما در مورد Rainbow Six شرایط کمی متفاوت است. فراموش نکنید که هنوز هم Rainbow Six Siege کاربران پرشماری را داشته و کماکان کپی‌هایی از این بازی در نقاط مختلف دنیا به فروش می‌روند. با وجود چنین حقیقتی، بعید است که یوبی‌سافت به این زودی ها به سراغ نسخه جدیدی از بازی چند نفره تام کلنسی فقید برود. اما جذاب ترین پیش بینی پکتر، پیش بینی وی در رابطه با Splinter Cell و بازگشت سم فیشر محبوب است که به اندازه کافی طرفداران را منتظر گذاشته. به هر ترتیب باید دید که یوبی‌سافت برای سالی که تنها ۹ روز از آن گذشته چه برنامه‌هایی دارد. Far Cry New Dawn اما از طرفی، اولین بازی Ubisoft در سال ۲۰۱۹ است و باید دید این کمپانی، امسال را چگونه آغاز خواهد کرد. خوب یا بد بودن Far Cry New Dawn طبیعتا نمی‌تواند ارتباطی به دیگر پروژه‌های یوبی سافت در سال جاری داشته باشد، اما طبیعی است که ترجیح دهیم این کمپانی، سال جدید را طوفانی آغاز کند.

سری Far Cry حدودا ۱۵ سال قدمت دارد و در این ۱۵ سال، هرگز دو نسخه اصلی بازی به لحاظ داستانی با هم ارتباط مستقیم نداشته‌اند. این اصل همچنان پابرجاست چون Far Cry New Dawn را نمی‌توان یک نسخه اصلی دانست; بلکه می‌توان بدان به عنوان یک اسپین آف نگاه کرد، چیزی شبیه به Far Cry Primal. البته قطعا طرفداران دوست ندارند که New Dawn به سرنوشت تلخ Primal دچار شود و ترجیح می‌دهند که با عنوانی طرف باشند که لااقل در حد و اندازه‌های نام Far Cry باشد، چیزی که خلاف آن البته چندان هم دور از انتظار نیست. البته Far Cry Primal داستانش کمی متفاوت از New Dawn بوده و نمی‌توان آن را یک اسپین آف محض دانست. به هر حال، واضح است که Far Cry New Dawn یک نسخه اصلی محسوب نمی‌شود و اولا خیلی نباید به آن امیدوار بود و ثانیا، بهتر است که انتظارات خود را پایین بیاوریم. از نظر داستان اما، Far Cry New Dawn دنباله‌ای بر داستان Far Cry 5 است. از انتشار Far Cry 5 هنوز یک سال نمی‌گذرد و فراموش نکرده‌ایم که سال ۲۰۱۸، سالی پر ترافیک برای دنیای گیم و طرفداران این صنعت بود به همین خاطر، اگر هنوز FC5 را تجربه نکرده‌اید یا آن را به پایان نرسانده‌اید اصلا جای تعجب ندارد و دور از انتظار هم نیست. برای درک بهتر داستان جدید ترین نسخه فارکرای که در شرف انتشار است، بهتر است که از پایان‌های فارکرای ۵ مطلع باشید ولی بنا بر دلایلی که گفته شد، در این مطلب هیچ گونه صحبتی از اندینگ FC5 نخواهد شد و نگران اسپویل شدن بازی نباشید. نکته جالب در مورد Far Cry New Dawn این است که این بازی ۴۰ دلاری، اولین دنباله مستقیم در تاریخ سری Far Cry به شمار می‌رود.

اتفاقات نسخه New Dawn حدودا ۱۷ سال بعد از Far Cry 5 رخ می‌دهند و این بار خبری از محیط‌های سرسبز و چشم نواز نیست و جای خود را به بیابان‌های بی پایان داده‌اند. به لحاظ هنری، بازی شباهت‌هایی به Mad Max و حتی Fallout دارد ولی نکته اینجاست که این شباهت ها صرفا به طراحی محیط خلاصه نشده و از نظر داستان سرایی نیز، Far Cry New Dawn متفاوت از دیگر فارکرای ها عمل کرده و به سراغ کلیشه‌ها رفته است. انفجار ده‌ها بمب اتم در نقاط مختلف دنیا، زمین را به محلی مرده تبدیل کرده است. بدون این که بخواهیم چیزی را از نسخه قبلی اسپویل کنیم، باید اشاره کنیم که ژوزف سید به جنگ جهانی هسته ای اشاره می‌کند و وعده وی اکنون به حقیقت پیوسته است. ۱۷ سال بعد را در Far Cry New Dawn می‌بینیم و Hope County عملا نابود شده است. نکته مثبت اینجاست که بالاخره زندگی به Hope County بازگشته است و مردمی که توانسته‌اند زنده بمانند اکنون در تلاش هستند تا شهر امید را یک بار دیگر از نو بسازند. در این راه البته طبیعتا می‌توانید حدس بزنید که مشکلاتی هم وجود دارند. خصوصا وقتی که حرف از فارکرای به میان می‌آید، واضح است که افرادی دیوانه سعی بر ایجاد کردن مشکلاتی برای شخصیت اصلی بازی و اطرافیانش دارند. از شخصیت‌های به یاد ماندنی مثل Vaas، Pagan Min و Joseph Seed و خانواده‌اش کمی فاصله می‌گیریم. در Far Cry New Dawn دشمنان شما دو خواهر دو قلو با نام‌های Lou و Micky هستند. دو قلوهای بی رحمی که به همراه یک شخصیت معرفی نشده، رهبری گروه Highwaymen را بر عهده دارند و برای رسیدن به اهدافشان، هر چیزی را از بین می‌برند. در توضیحات داستان بازی آمده که Micky نقش مغز و Lou بازوی گروه Highwaymen هستند. درباره این گروه هنوز اطلاعات چندانی منتشر نشده اما می‌دانیم که نقشی شبیه به نقش فرقه Project at Eden’s Gate را در Far Cry New Dawn ایفا خواهند کرد.

تقریبا تمام شخصیت‌های حاضر در Far Cry 5 که زنده مانده‌اند، در Far Cry New Dawn نیز حاضر هستند. از Nick Rye، همان خلبان معروف گرفته تا همسرش Kim Rye و حتی دختر ۱۷ ساله‌شان Carmina Rye! کشیش مبارز، Jerome Jeffries را هم به این لیست اضافه کنید که در FC New Dawn حدودا ۶۲ ساله شده است. این احتمال را هم باید در نظر گرفت که شاید در آینده شخصیت‌های بیشتری از این نسخه معرفی شوند. البته در Far Cry New Dawn باید با Boomer و دیگر اعضای Gangs for Hire خداحافظی کنید و با افراد جدیدی آشنا شوید. هنوز هیچ تریلر داستانی از بازی منتشر نشده و برای نظر دادن در مورد دو قلوهای دشمن کمی زود است، با این وجود می‌توان حدس زد که باز هم یوبی سافت تمرکز خود را روی خلق حداقل دو آنتاگونیست قدرتمند گذاشته و باید دید که آیا این بار هم حاصل این تمرکز قابل قبول خواهد بود یا خیر. برای اطلاعات تکمیلی از داستان Far Cry New Dawn باید منتظر باشیم و اخبار را دنبال کنیم اما اندک اطلاعات منتشر شده، گویای داستان جالبی هستند که البته تازگی ندارد.

به نظر می‌رسد که Far Cry New Dawn پیشرفت‌هایی نسبت به نسخه قبلی منتشر شده از این سری محبوب داشته و دست خالی وارد میدان نمی‌شود. البته سوالی که شاید بتواند ذهن شما را مشغول کند، این است که آیا این تغییرات به اندازه کافی محسوس هستند که Far Cry New Dawn را تبدیل به یک “بازی جدید” کنند؟! با توجه به انتقاداتی که طی چند سال اخیر به سمت یوبی سافت روانه شده‌اند، شاید بتوان از این بابت احساس نگرانی کرد! کاربران حق دارند که احساس کنند که Far Cry New Dawn بیشتر حالت یک بسته الحاقی را دارد تا یک بازی جدید! البته هنوز برای قضاوت بیش از اندازه زود است و بهتر است تا زمان انتشار بازی صبر کنیم. همان طور که در ابتدای این پاراگراف هم ذکر شد، Far Cry New Dawn تغییراتی را در خود دیده و چند سطری از این مطلب را به توضیح در مورد این تغییرات اختصاص خواهیم داد. بنا بر دلایلی که در ادامه در موردشان صحبت خواهیم کرد، حس اکتشاف و گشت و گذار در Far Cry New Dawn وجود خواهد داشت و از این لحاظ، به احتمال فراوان، این بازی می‌تواند شما را راضی کند. سلاح‌های بازی کمی متفاوت شده اند و شخصیت‌های بازی نیز بعضا جدید هستند. البته این شخصیت‌های جدید تاثیر مستقیم روی روند گیم پلی داشته و نقشی شبیه به نقش Guns for Hire را برای شما بازی خواهند کرد. در ضمن دشمنان و سلاح‌های شما نیز در Far Cry New Dawn دارای سطح و لول مشخص هستند و از طرف دیگر، خبری از وصله‌های مختلف برای تفنگ نیست. بدین معنا که برای مثال، دیگر نمی‌توانید از صدا خفه کن برای تفنگ خود استفاده کنید یا تجهیزات مشابه را به سلاح خود اضافه کنید. عملا دیگر خبری از شخصی سازی سلاح نخواهد بود و باید با آنچه که در اختیار دارید بسازید. در ادامه بنا داریم که این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهیم. دشمنان شما در این نسخه از کمک حیوانات وحشی نیز برای از بین بردن شما استفاده خواهند کرد و باید بیشتر مراقب باشید. از این به بعد، انسان‌ها تنها دشمنان شما نخواهند بود.

در Far Cry New Dawn هم می‌توانید مثل نسخه قبلی، جنسیت و لباس‌های شخصیت خود را شخصی سازی کنید. این قابلیت برای اولین بار با Far Cry 5 پا به این سری گذاشت و به نظر می‌رسد که در Far Cry New Dawn، پیشرفت‌هایی هم داشته. بحث شخصی سازی از آن بحث‌هایی است که تا قبل از انتشار بازی نمی‌توان در موردش صحبتی کرد چرا که Far Cry عنوانی نیست که سازندگانش بخواهند راجع به شخصی سازی یک شخصیت همیشه ساکت صحبت کنند و بدون شک نباید منتظر هیچ تریلری با همچین محوریتی باشیم. البته حقیقت هم این است که بحث شخصی سازی در Far Cry هر چقدر هم که پیشرفته و گسترده باشد، قرار نیست روی تجربه ما از بازی تاثیر بگذارد و عملا چیزی به بازی اضافه نمی‌کند. در این نسخه نیز شخصیتی که شما کنترلش را بر عهده دارید، یک شخصیت بدون صورت، بدون نام و بی صدا است. FC3 و FC4 از پروتاگونیست‌هایی برخوردار بودند که حداقل اسم و داستان مشخصی برای خود داشتند. حتی جیسون برودی، شخصیتی که در Far Cry 3 حاضر بود را در تریلرهای سینماتیک بازی نیز بارها دیده بودیم. اما در Far Cry 5 این رویه تغییر کرد و شخصیت اول بازی کسی نبود جز Deputy، کسی که حتی یک اسم مشخص هم ندارد! طبیعی است که همه بدانیم که تمرکز سازندگان همواره روی طراحی شخصیت‌های منفی بازی بوده تا مثبت‌ها ولی خلق کاراکتری چون Deputy می‌توانست کمی ریسکی باشد. در نهایت یوبی سافت به خاطر این تصمیم مورد حمله قرار نگرفت و رویه‌ای که در Far Cry 5 پیاده سازی شد را در Far Cry New Dawn نیز خواهیم دید. همچنین می‌توانید مثل نسخه قبلی، بازی را به همراه دوستانتان به صورت آنلاین و چند نفره پیش ببرید. صحبت از شخصیت شد، همان طور که توضیح دادیم، چندی از کاراکترهای مهم Far Cry 5 در Far Cry New Dawn نیز حضور دارند و از این رو، برخی از شخصیت‌های بازی احتیاج به معرفی ندارند. در این میان البته کسانی هم به بازی اضافه شده‌اند که قبلا ملاقاتشان نکرده‌ایم. دو دختر جوان، Micky و Lou را که فاکتور بگیریم، هنوز شخصیت‌های دیگری را می‌توانید در بازی پیدا کنید که در دیدار اول برایتان ناشناخته هستند. قابلیت Guns for Hire در عنوان Far Cry New Dawn هم فعال است و می‌توانید از آن استفاده کنید. در این نسخه، این قابلیت ۶ تخصص متنوع را در خود جای داده و به عبارت بهتر، شما در Guns for Hire از ۶ انتخاب برخوردار هستید. احتمال می‌رود که دختر جوان و ۱۷ ساله خانواده Rye، یکی از این ۶ انتخاب باشد. با توجه به توضیحات سازندگان، آن‌ها روی این شخصیت به دقت کار کرده‌اند و وی از اهمیت بالایی در بازی برخوردار است و به نوعی، پل میان افراد جوانتر و ساکنان قدیمی Hope County محسوب می‌شود. در Far Cry New Dawn شاهد Fangs for Hire نیز خواهیم بود. خبر بد این است که در این نسخه بومر دوست داشتنی حضور ندارد و جای خود را به Timber داده است. تیمبر سگ جهش یافته‌ای است که می‌تواند منطقه را برای شما شناسایی کند، دقیقا مشابه کاری که بومر برای Deputy انجام می‌داد. تیمبر البته قابلیت‌های جالب دیگری هم دارد، برخلاف بومر، سگ جهش یافته شما در Far Cry New Dawn می‌تواند سوار ماشین شود و جا نمی‌ماند. Horatio هم دیگر حیوان شما خواهد بود، این گراز غول پیکر آماده است که به دشمنان شما حمله کند. وی می‌تواند اعضای گروه Highwaymen را به سادگی از بین ببرد. هوراتیو به تنهایی از عهده ۳ یا ۴ دشمن برخواهد آمد. برای افرادی که قصد دارند Far Cry New Dawn را به صورت آفلاین بازی کنند، همواره Guns for Hire و Fangs for Hire نیروهای کمکی و نجات بخش فوق العاده‌ای هستند. این قضیه در Far Cry 5 به ما ثابت شد. از دیگر شخصیت‌های Guns for Hire معرفی شده، Nana است. نانا زن پا به سن گذاشته حدودا ۷۰ ساله‌ای است که در تیراندازی از راه دور مهارت زیادی دارد. وی با تک تیراندازش می‌تواند یک نیروی کمکی عالی برای شما به حساب بیاید. Hurk را نیز نباید فراموش کنید! او از فارکرای ۳ به بعد همیشه در FC‌ها حضور داشته و این شخصیت به حضور خود در Far Cry New Dawn نیز ادامه خواهد داد.

شخصیت‌های نام برده شده، در واقع کاراکترهایی هستند که تاثیر خود را بیشتر روی گیم پلی بازی می‌گذارند تا داستان آن. اسلحه‌های بازی به طور کلی نسبت به نسخه‌های دیگر سری متفاوت هستند و این نکته را تنها زمانی بهتر درک خواهید کرد که خودتان بازی را امتحان کنید و یا حداقل، به تماشای تریلرهای منتشر شده از بازی بپردازید. در روزگاری که المان‌های نقش آفرینی در میان بازی‌های جدید روز به روز پررنگ تر می‌شوند، Far Cry New Dawn نیز عقب نمانده و از این المان‌ها استفاده کرده. به نظر نمی‌رسد که استفاده از عناصر نقش آفرینی در FC New Dawn تاثیر معکوس داشته باشند. برای اولین بار در سری، هم دشمنان شما سطح دارند و هم اسلحه‌هایتان. بدین ترتیب، احتمالا لازم نباشد که یاد آوری کنم که به این راحتی‌ها نمی‌توانید در نقشه بازی بچرخید و آدم بکشید! باید مراقب سطح خود و دشمنان باشید و تنها با کسانی مبارزه کنید که سطحی نزدیک به آن ها را دارید. نکته دیگر این است که دشمنان شما سعی خواهند کرد که در واحد خود از حیوانات نیز استفاده کنند. هر بازیکنی که در طول زندگی خود حتی یک ساعت به تجربه یکی از چند فارکرای اخیر پرداخته باشد، قطعا با حیوانات وحشی بازی هم دست و پنجه نرم کرده است. این حیوانات همیشه دشمنان شما بوده‌اند ولی در Far Cry New Dawn حیوانات وحشی گاهی اوقات دوستِ دشمن شما هستند! مبارزه با انبوهی از سربازان دشمن که در واحدهای خود از حیوانات درنده استفاده می‌کنند هم می‌تواند تجربه‌ای نو، جالب و چالش برانگیز باشد.

یکی از لذت‌های همیشگی نسخه‌های مختلف Far Cry، گرفتن پایگاه‌های دشمن است. شما همیشه برای تقویت خود و تضعیف دشمن باید سعی کنید Outpost‌های دشمن را از چنگشان درآورید. در Far Cry New Dawn نیز همان طور که انتظار می‌رود، می‌توانید به پایگاه دشمن حمله کرده و outpost آن‌ها را تسخیر کنید. در عوض افراد گروه Highwaymen نیز برای بازپس گیری این پایگاه ها به شما حمله خواهند کرد و باید بتوانید از خود و پایگاه خود دفاع کنید. تنوع دشمنان نیز در Far Cry New Dawn به نظر قابل قبول می‌رسد ولی برای اثبات این قضیه نیز باید تا انتشار بازی صبر کنیم. دشمنان شما به لحاظ پوشش، شرایط جالبی دارند. آن‌ها اغلب لباس به تن ندارند و از کلاه‌های ایمنی استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین، از تحهیزات نظامی قدرتمندی هم بهره می‌برند.

شکی در این نیست که Far Cry New Dawn برای طرفداران همیشگی سری Far Cry، یک بازی مورد انتظار به شمار می‌رود ولی نگرانی‌هایی هم وجود دارد. طرفداران نگرانند که انتشار دو نسخه از فارکرای در کمتر از ۳۶۵ روز به این سری لطمه‌هایی وارد کند و البته نگرانی به جایی‌ست و نباید از آن غافل شویم. به هر یوبی‌سافت طی سالیان اخیر بارها ثابت کرده که علاوه بر توانایی بالااش در ساخت و توسعه بازی‌های لذت بخش و سرگرم کننده، استاد تراشیدن منتقد برای خود نیز است. Far Cry از بازی‌های دوست داشتنی و محبوب یوبی‌سافت است که کمتر از آن بد می‌شنویم; ولی اگر Far Cry New Dawn شکست بخورد، که اتفاق دور از انتظاری هم نیست، یوبی سافت باید منتظر واکنش‌های تند منتقدین خود باشد.

منبع متن: gamefa