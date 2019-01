تاریخ انتشار قسمت دوم Assassin’s Creed Odyssey: Legacy of the First Blade مشخص شد

طبق بیانیه‌ی جدید شرکت یوبی سافت (Ubisoft)، قسمت دوم بسته‌ی الحاقی Legacy of the First Blade هفته‌ی آینده منتشر خواهد شد. داستان این قسمت که Shadow Heritage نام دارد، پس از پایان قسمت اول روایت می‌شود. بخشی از بیانیه‌ی منتشر شده توسط یوبی‌سافت: در ادمه‌ی داستان قسمت اول، بازی‌بازان در بخش دوم باید به بررسی […]

طبق بیانیه‌ی جدید شرکت یوبی سافت (Ubisoft)، قسمت دوم بسته‌ی الحاقی Legacy of the First Blade هفته‌ی آینده منتشر خواهد شد. داستان این قسمت که Shadow Heritage نام دارد، پس از پایان قسمت اول روایت می‌شود.

بخشی از بیانیه‌ی منتشر شده توسط یوبی‌سافت:

در ادمه‌ی داستان قسمت اول، بازی‌بازان در بخش دوم باید به بررسی محاصر‌ه‌ی شهر بندری Achaia توسط گروه Order of the Ancients بپردازند.

اگر Shadow Heritage مشابه قسمت اول باشد، پس باید انتظار چندین ماموریت داستانی، کشتار گروه‌های افراطی و ست جدید زره‌های افسانه‌ای را داشته باشید. قسمت دوم بسته‌ی الحاقی Legacy of the First Blade در تاریخ سه شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ (۱۵ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی) منتشر خواهد شد.

بازی Assassin’s Creed Odyssey هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد. برای آشنایی بیشتر با این عنوان، شما می‌توانید به نقد و بررسی متنی و ویدئویی آن مراجعه کرده و همچنین ویدئوی اختصاصی تحلیل فنی را تماشا کنید.

منبع متن: gamefa