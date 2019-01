استودیوی Ready At Down به دنبال استخدام نیرو برای فرنچایزی است

توسعه‌ دهنده‌ی بازی انحصاری The Order 1886 برای ساخت بازی AAA جدیدی آماده‌ می‌شود. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Game Spot، بنابر بیانیه‌ی منتشر شده در توییترِ این استودیو، این شرکت به دنبال افرادی برای موقغیت های متنوعی مانند طراحی، مهندسی و برنامه‌ریزی است. صفحه‌‌ی ready at down برای این موقعیت‌های شغلی 2 پروژه‌ی جدا از هم را لیست کرده است. اولی برای ادامه‌ی پشتیبانی از lone echo بخاطر ادامه‌ی شراکتش با Oculus Rift و " یک بازی اکشن سوم شخص کنسولی جدید که بر پایه‌ی ip ارجینال و جدیدی می‌باشد."

واکنش‌ها به این توییت به گونه‌ای است که طرفداران امیدوار هستند که دنباله‌ی The Order 1886 ساخته شود اما عبارت " ip جدید " بر خلاف این خواسته‌ی طرفدارن است.

بازی The Order 1886 با وجود گرافیک فوق‌العاده و طراحی بصری عالی شهر لندن و سیستم شوتینگ لذت‌‌بخش نتوانست آن طور که باید موفق عمل کند و بخاطر هوش مصنوعی بسیار ضعیف، عدم تعادل لازم بین میزان گیم پلی و کات سین‌ها و سیستم مخفی کاری سطحی و ساده نمرات ضعیفی در مقایسه با دیگر عناوین AAA سونی در نسل هشتم دریافت کرد. شما می‌توانید نقد و بررسی این بازی را در پیمان نجیب زادگان بخوانید.

منبع متن: pardisgame