احتمالا محتویات جدیدی برای Spider-Man منتشر خواهد شد

در رویدادی که مارول به تازگی برگزار کرده است به محتویات جدیدی برای این بازی اشاره شده است.

به گزارش پردیس گیم، بازی Spider-Man به تازگی آخرین قسمت از بسته‌ی الحاقی که قرار بود برای آن با نام The City That Never Sleeps منتشر شود را دریافت کرد. ولی احتمالا محتویات تازه ای برای این بازی در راه است.

در رویدادی که Marval برای گروه چهار شگفت انگیز با عنوان Fantastic Four: The World’s Greatest Week برگزار کرد محتویات اضافه ای مرتبط با این گروه برای بازی های موبایل Marvel شامل بازی های Marvel Contest of Champions و Marvel Future Fight و Marvel Puzzle Quest و Marvel Strike Force معرفی شد. اما نکته‌ی مهم اشاراتی انجام شده به محتویاتی است که برای Spider-Man منتشر خواهد شد.

این ها جملاتی است که "رایان پناگوس" از Marvel در این مورد گفته است:

" چیزهایی شگفت انگیز برای Marvel’s Spider-Man به زودی در راه است. الآن نمی توانم بیشتر از این در این مورد با شما صحبت کنم ولی منتظر این محتویات باشید. این ها قرار است شگفت انگیز و فوق العاده باشند."

هنوز معلوم نیست که این محتویات دقیقا چه چیزی خواهد بود. ساده‌ترین چیزی که می توانیم انتظار داشته باشیم یک لباس جدید مرتبط با گروه چهار شگفت‌انگیز است. با توجه به این که اسپایدرمن در Fantastic Foundation در بازه ای کوتاه به گروه چهار شگفت‌انگیز پیوسته بود و در این مدت لباسی زیبا با رنگ سیاه و سفید می پوشید این مورد خیلی دور از ذهن نیست. البته ممکن است که این محتویات چیزی بیشتر از این باشد و ما هنوز در این مورد مطمئن نیستیم.

نظر شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame