تاریخ عرضه قسمت فصل Tides of War عنوان Battlefield V مشخص شد

خود را برای بسته جدیدی از محتویات Battlefield V آماده کنید چرا که EA و DICE بدون سر و صدا تاریخ انتشار به روزرسانی بزرگ بعدی خود را مشخص کردند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از wccftech، اعلامیه‌ی رسمی‌ای برای مشخص کردن تاریخ عرضه‌ی قسمت فصل از Tides of War منتشر نشده ولی در تقویم داخل بازی این مورد را میتوانید مشاهده کنید.

همانطور که می‌بینید، Tides of War Chapter 2 تحت عنوان Lighting Strikes، بیست و هفتم دی ماه از راه می‌رسد. هنوز کاملاً مشخص نیست جمله‌ی " A Few Good Soldiers" به چه چیزی اشاره دارد... این قسمت قرار نیست War Story داشته باشد، پس احتمالاً اسمی برای اولین بسته‌ی محتویات first Lightning Strikes باشد. باید صبر کنیم و ببینیم، اگرچه از قبل نیز مواردی درباره‌ی جزئیات Lightning Strikes در اختیار داریم؛

"تمرکز Lightning Strikes روی جنگ‌آوری با وسایل نقلیه و حرکات سریع پیاده نظام خواهد بود. این فصل ترس ایجاد شده توسط ماشین جنگ the Axis (نیروهای ژاپن، ایتالیا و آلمان) که در محتویات اصلی نیز حضور داشت را بازسازی می‌کند و چالش‌هایی حول محور بازی با وسایل نقلیه در این آپدیت به بازی اضافه خواهد شد.

Combined Arms: نیروهای خود را با تعداد نهایت سه نفر از دوستانتان متحد کنید و ترکیب تشکیلات خود را در تجربه‌ای co-op به اشتراک بگذارید. شما و جوخه‌تان میتوانید در چالش‌های گوناگون مقابل هوش مصنوعی در یک سری مأموریت‌ها به نبرد در چندین نقشه مختلف بپردازید.

در طی این فصل، دو حالت جدید برای بازی به Battlefield V اضافه می‌شود. revamped Rush یکی از آن‌هاست. در این حالت کلاسیک که فقط در طول Lightning Strikes در دسترس خواهد بود، با ایستگاه‌های MCOM خداحافظی کرده و به بمب‌ها سلام کنید. حرف از حالت‌های کلاسیک شد، در حالت Squad Conquest، میتوانید نمادین‌ترین روش برای Battlefield بازی کردن را به شیوه‌ای هیجانی‌تر تجربه کنید. فقط 16 بازیکن (دو دسته به اضای هر تیم) برای تسلط بر نقشه خواهند جنگید."

در ادامه‌ی لیست محتویات بالا، Lighting Strikes همچنین واحد پول جدیدی به بازی اضافه می‌کند و به احتمال زیاد گزینه‌های شخصی‌سازی زیبایی بیشتری نیز برای خرج کردن آن در Battlefield V داشته باشیم. محتویات Lightning Strikes به صورت ادامه دار تا حواشی ماه مارس منتشر خواهد شد.

Battlefield V هم اکنون برای Xbox One ، PC و PS4 در دسترس است.

منبع متن: pardisgame