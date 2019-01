اگر از طرفداران شاخص عناوین نقش‌آفرینی ژاپنی باشید، احتمالا نام مجموعه Tales به گوشتان خورده است. عنوانی که در زمان خودش، فقط بر روی دستگاه Xbox 360 در عرضه شده بود. حال، بعد از سال‌ها انتظار، سرانجام شاهد عرضه دوباره این عنوان بر روی سایر پلتفرم‌ها، ان هم بصورت Remaster شده هستیم. با پردیس‌گیم همراه باشید تا به مرور بازعرضه یکی از جذاب‌ترین نقش‌آفرینی‌های شرقی نسل هفتم بپردازیم.





پیش‌نمایشی بر بازی Tales of Vesperia: Definitive Edition؛ تجدیدی بر خاطرات شرقی

"به قلم علی رجبی"

مقدمه

با عرضه عناوینی چون Final Fantasy، برای اولین در صنعت بازی شاهد خیزش ژانری بودیم که از آن بعنوان نقش‌آفرینی ژاپنی یا شرقی یاد می‌شد، به اختصار JRPG. این دسته عناوین شباهت بسیاری با نقش‌آفرینی‌های عادی ساخت غرب دارند. با این حال، نمی‌توان از خاصیت و هویت متمایز و جدای آن‌ها نیز غافل شد. کاری که این عناوین می‌کنند، تلفیق فرهنگ پربار شرقی با جزئیات یک نقش‌آفرینی معمول بوده که نتیجه آن، عناوینی بی‌نظیری چون مجموعه Final Fantasy، Shin Megami Tensai و البته، مجموعه مدنظرمان یعنی Tales است. اساسا در چنین بازی‌هایی ما شاهد افت و خیزش‌های داستانی به مراتب بیشتر و حساس‌تر هستیم. درکنار عواطف تشدید یافته، ردپایی واضح از فرهنگ آسیایی در این عناوین یافت می‌شود که نه تنها باعث غریب بودن نمی‌گردد بلکه بازیکنان عموما بخاطر تازگی یا حتی جذابیت از ان استقبال می‌کنند. با افزایش شهرت این سبک، کمپانی مشهور BANDAI Namco هم دست به کار شد و با ابداع یک مجموعه از سمت خودش با نام Tales، پا به عرصه رقابت JRPGها گذاشت. بازی‌های Tales اساسا سعی دارند با ماجراهای حماسی و رنگین خود، در کنار گیم‌پلی مجزا و مخصوص، تجربه‌ای متفاوت نسبت به دیگر بازی‌های هم رده خودشان ارائه دهند و خب باید اعتراف کرد که طی این تقریبا 20 سال بسیار هم موفق بوده‌اند.





Tales of Vesperia از جمله آن بازی‌هاست که در زمان عرضه، متاسفانه بنا به دلایلی، تنها بر روی کنسول Xbox 360 در غرب عرضه شد. بدین گونه باقی بازیکنان از تجربه آن محروم شدند. حال با گذشت سال‌ها از عرضه‌اش، سرانجام شاهد بازگشت بازی، بصورت Remaster شده آن هم نه فقط روی یک کنسول بلکه روی چندین پلتفرم هستیم که خود خبری بسیار خوشحال کننه است.

آشنایی با سازندگان

مجموعه مذکور در ابتدا توسط یکی از استودیو‌های زیرشاخه کمپانی بزرگ Namco، یعنی Namco Tales Studio ساخته می‌شد. این مجموعه در سالل 1986 تحت نام Wolf Team شکل گرفت. نام این استودیو بعدها به Namco Tales Studio تغییر یافت و سرانجام در سال 2011، بدنبال تلفیق نیروهایشان با تیم اصلی Namco، تیم یاد شده منحل و بازی به دست تیم اصلی کمپانی افتاد. در پورت کردن Tales of Vesperia Definitive Edition، تیم QLOC نیز با آن‌ها همکاری می‌کند که از جمله بهترین پورت‌کنندگان صنعت بازی هستند و در کارنامه‌شان، درست کردن بازی‌هایی چون Mortal Kombat 10 را دارند.





داستان

ماجرای این بازی در دنیایی فانتزی با نام Terca Lumireis رخ می‌دهد. ساکنین این خاک، به منظور محافظت از شهر و مردمان خود و البته عموما زندگی کردن، از نیرویی موسوم به Blastia استفاده می‌کنند. روایت بازی روی شخصیت Yuri Lowell متمرکز است. Yuri یک سرباز حکومتی سابق است که در زمان حاضر از پست خود استفعا داده و بعنوان یک ماجراجو و مبارز زندگی می‌کند. طی یکی از سفر‌های خود، Yuri با زنی با نام Estelle ملاقات می‌کند که از وی در صدد یک ماموریت بزرگ، درخواست کمک می‌کند. پس برای کمک به او، گروهی با نام Brave Vesperia را تشکیل می‌دهد و اینگونه داستان بازی آغاز می‌شود. آن‌ها بعدها متوجه می‌شوند که برخی از افراد در دنیا قصد دارند از Blastia برای امرهای خبیث و شیطانی استفاده کنند. همچنین شخصیت اصلی بازی هم مجبور می‌شود برای شکست این افراد، با دوست و یار قدیمی خود یعنی Flynn مبارزه کند.





گیم‌پلی

تجربه بازی عموما به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول، که دنیای بازی باشد، بازیکن می‌تواند به راحتی به جستوجو گردش بپردازد. آن‌ها از یک مینی‌مپ برای جهت‌یابی برخوردارند و می‌توانند بطور دلبخواه، وارد روستا و مناطق مختلف شوند. در مواقعی خود را مجبور به تعامل با NPCهای مختلف می‌بینند که یک چیز عادی در عناوین نقش آفرینی است. بخش دیگر بازی، میدان مبارزه است. طبق سنت پیشینه JRPGها، شما برای ورود به مبارزه می‌بایستی که ابتدا دشمن خود را با ضربه زدن به وی، به جنگ دعوت کنید. بعد از این کار، وارد یک میدان محدود و کوچک می‌شوید که در آن، فقط شما، Partyتان و دشمن قرار دارید. هر یک از شخصیت‌های بازی، دارای یک نوار خون و یک نوار جادو هستند که براساس سطح و مهارت آن‌ها، افزایش می‌یابد. حملات به دو صورت فیزیکی و جادویی اعمال می‌شوند، با این حال شما فقط قادر به Blockکردن حملات فیزیکی هستید. سیستم مبارزه از رویه‌ای مشابه عناوین Fighting بهره می‌ّبرد. طی آن، شخصیت شما با انجام حرکات بخصوصی و دنبال کردن زنجیره Comboها، می‌تواند از قابلیت‌های مخصوص خودش استفاده کنید که بطور کلی خسارت و damage بسیار بالایی را به دشمنان وارد می‌کنند. Vesperia شما را در غالب گروه‌های چهار نفره قرار می‌دهد و بنابر انتخاب خودتان، می‌توانید آن‌ها را به هوش مصنوعی واگذار کنید یا بصورت آنلاین به تجربه بازی بپردازید. با اتمام مبارزه، امتیاز Xp دریافت کرده و اینگونه ارتقای سطح خواهید یافت. همچنین امکان شخصی سازی شخصیت‌ها با آیتم‌های مختلف وجود دارد.

هرچند که محیط مبارزات بازی محدود است، اما شما می‌توانید به راحتی به اطراف محیط بدوید. امکان شکستن زنجیره حرکات دشمن با انجام ضربات خاصی نیز وجود دارد. قابلیت‌های مخصوص یاد شده دو دسته هستند، دسته اول را Artes می‌نامند که کلا ضربات عادی یا جادوهای معمول شما بوده و دسته دوم، Mystics Arts نام دارند که به زبان ساده، قوی‌ترین حرکت شماست.

گالری تصاویر

و در پایان

اگر شما نیز از طرفداران سبک JRPG هستید، به هیچ عنوان از تجربه این بازی غافل نشوید. Tales of Vesperia به راحتی از جمله Talesهای برتر مجموعه محسوب می‌شود که تمامی لازمه‌های یک نقش‌آفرینی فانتزی قوی را دارد. عرضه دوباره این بازی به همراه پاره‌ای از قطعات موسیقی جدید، باس‌فایت‌های تازه و کلیه افزونه‌های ژاپنی همراه است که ارزشش را دوچندان می‌کند. Tales of Vesperia Definitive Edition در روز جمعه، 21 دی 1397، بر روی کنسول‌های PS4، Xbox One و Nintendo Switch و البته سیستم‌های شخصی‌، عرضه خواهد شد.

