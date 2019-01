شایعه: انیمیشن سینمایی Mortal Kombat در دست ساخت قرار دارد

با معرفی نسخه‌ی بعدی از Mortal Kombat، علاقه‌ی بسیار به این سری بازی‌ها موجب شده موارد اقتباسی زیادی از جمله فیلم‌های سینمایی و کتاب‌های مصور از روی آن در دست تولید قرار گیرند. حالا به نظر می‌رسد انیمیشن سینمایی جدیدی نیز در کار باشد، حداقل طبق گزارشی که تازه به دست آمده اینطور است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از comicbook، بنا بر گفته‌ی سایت the Revenge of the Fans، ممکن است بخش انیمیشن‌های استودیوی برادران وارنر (WB Animation) آماده باشد تا در آینده‌ی نزدیک از یک سری انیمیشن پرده‌برداری کند. طبق همان گزارش، افرادی که قرار است در آن هنرنمایی کنند نیز انتخاب شده‌اند.

طبق این خبر، آقای جوئل مک‌هیل (Joel McHale) یکی از بازیگرانی است که نظر تولیدکنندگان را جلب کرده، اگرچه هنوز مشخص نیست چه نقشی برای او در نظر گرفته شده. گفته می‌شود صحبت‌هایی با ستاره‌ی سریال محبوب دکستر خانم جنیفر کارپنتر (Jennifer Carpenter) نیز برای بازی در نقش سونیا بلید (Sonya Blade) انجام گرفته شده.

به عنوان لیستی از افراد دیگری که احتمالاً در این فیلم شایعه شده حضور خواهند داشت اشخاص زیر لیک شده‌اند؛

Darin DePaul که در Spider-Man PS4و Justice League Action حضور داشته.

Fred Tatasciore - درحال حاضر کارهای او را در Avengers Assemble و newVoltron میتوانید ببینید.

Grey Griffin با حضور در Young Justiceو Avengers Assemble.

Ike Amadi با هنرنمایی در Avengers Assemble و انیمشین سینمایی Trollhunters

Kevin Michael Richardson که به تازگی اعلام شده قرار است صداگذاری Mr. Terrific در Justice League vs The Fatal Five را انجام دهد

Patrick Seitz (صدای Scorpion در تمام نسخه‌های جدید بازی‌های MK)

Robin Atkin Downes با صداگذاری Disenchantment، Voltron و خیلی بیشتر.

Steve Blum (صدای Sub-Zero در بازی ریبوت شده‌ی Mortal Kombat)

و در نهایت Jordan Rodrigues

با شروع به کار سرویس استریم Warner Bros در سال جاری، منطقی است که سینمایی انیمیشنی Mortal Kombat در دست تولید قرار داشته باشد، به خصوص از زمانی که جریان ریبوت شدن متوقف شده. با این حال، این وب‌سایت منبعی برای گفته‌های خود ذکر نکرده بنابراین تا تأیید شدن این خبر آن را به عنوان یک شایعه در نظر بگیرید.

