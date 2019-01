استودیوی بازی‌سازی بانجی (Bungie) خبر از لغو همکاری خود با شرکت اکتیویژن داده است. بانجی دیروز خبر داد که نه تنها به همکاری خود با اکتیویژن ادامه نخواهد داد، بلکه حقوق مجموعه‌ی «دستینی» (Destiny) را هم حفظ خواهد کرد؛ طوری که بازی‌های آینده‌ی مجموعه‌ی دستینی توسط خود استودیوی بانجی تولید و عرضه خواهند شد.

اکتیویژن و بانجی بیانیه‌ای مشترک منتشر کرده و در آن گفته‌اند: «امروز، از برنامه‌های‌مان برای ارایه حقوق کاملا انتشار و ساخت و مجموعه‌ی دستینی به بانجی خبر می‌دهیم. از اینه پس، بانجی مالک مجموعه‌ی دستینی خواهد بود و شرکت اکتیویژن تمرکز خود را روی مجموعه‌های فعلی و در حال ساختش خواهد گذاشت. اکتیویژن و بانجی برنامه دارند تا جریان انتقال مجموعه‌ی دستینی به روان‌ترین شکل ممکن صورت بگیرد و در طول این مدت به همکاری خود ادامه خواهند داد.»

پس از اعلام این خبر، بانجی در قالب یک پست، روی وب‌سایت رسمی خود نوشت: «هشت سال موفقیت‌آمیزی را پشت سر گذاشته‌ایم و می‌خواهیم از اکتیویژن برای همکاری در ساخت دستینی تشکر کنیم. در آینده، از برنامه‌های خود برای انتقال حقوق انتشار دستینی از اکتیویژن به بانجی خواهیم گفت. به کمک جامعه‌ی بازی‌کننده‌های دستینی، آماده‌ایم تا خودمان وظیفه‌ی انتشار را به دست بگیریم.»

بانجی اضافه کرده است که از همین حالا مراحل انتقال حقوق کامل مجموعه‌ی دستینی از اکتیویژن به بانجی شروع شده است.

استودیوی بازی‌سازی بانجی که بازخورد شگفت‌انگیزی از بسته‌ی الحاقی Forsaken برای بازی دستینی ۲ گرفته است، در همین بیانیه خبری از ادامه‌ی همین روند می‌گوید: «ما برای ساخت Forsaken به بازی‌کننده‌ها گوش کردیم، آموختیم و معتقدیم که در حال حاضر می‌دانیم که مخاطبان ما از دستینی چه انتظاری دارند. مطمئن باشید که قرار است این روند ادامه پیدا کند. جامعه‌ی طرفداران دستینی را هم با رونمایی‌هایی در آینده غافلگیر خواهیم کرد.»

اولین بار نیست که استودیوی بانجی تصمیم به استقلال می‌گیرد. این استودیو که به خاطر خلق مجموعه‌ی «هیلو» (Halo) شناخته می‌شود، در واقع زیر نظر مایکروسافت مشغول به ساخت بازی بود. با این حال، بانجی در سال ۲۰۰۷ از مایکروسافت جدا می‌شود و در سال ۲۰۱۰ با شرکت اکتیویژن قراردادی برای ساخت مجموعه‌ی دستینی تنظیم می‌کند. طبق این قرارداد، بانجی قرار بود چهار بازی دستینی و چهار بسته‌ی الحاقی را بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ عرضه کند. با این حال، مشکلات قسمت اول دستینی، تمام این برنامه‌ها را بهم ریخت.

اینکه چه مقدار از مشکلات دستینی، مربوط به بانجی و چه مقدار آن مربوط به اکتیویژن است، موضوعی مشخص نیست؛ یعنی مطمئن نیستیم که این حرکت، از سوی بانجی صورت گرفته یا تصمیم اکتیویژن بوده است. با این حال، به آینده‌ی مجموعه‌ی دستینی، بدون دخالت اکتیویژن، کمی خوش‌بین‌تر از گذشته نگاه می‌کنیم.

