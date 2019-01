کاترین روی کامپیوتر عرضه شد

بازی «کاترین» (Catherine) در حرکتی غافلگیرانه از سوی شرکت سگا، روی کامپیوتر عرضه شده است. سگا بدون اینکه پیش از این خبری از عرضه‌ی کاترین روی کامپیوتر داده باشد، نسخه‌ی اصلی این بازی را با اسم «کاترین کلاسیک» (Catherine Classic) روی فروشگاه استیم عرضه کرده است. کاترین، اولین بازی ساخته‌ی شرکت آتلوس (Atlus) است که به کامپیوتر می‌آید.

عرضه‌ی بازی کاترین به سال ۲۰۱۱ و کنسول‌های پلی‌استیشن۳ و ایکس‌باکس۳۶۰ باز می‌گردد. این بازی که توسط استودیوی سازنده‌ی مجموعه بازی‌های پرسونا ساخته شده، روند و سبکی مختص به خود دارد. بازی ادغامی از دو سبک مختلف است؛ طوری که در نقش شخصیت اصلی آن صبح‌ها مشغول معاشرت و تعامل با شخصیت‌های مخلتف می‌شوید و شب‌ها، یک بازی سکوبازی معمایی را مقابل خود می‌بینید.

نسخه‌ی کامپیوتر کاترین یعنی بازی Catherine Classic همان بازی سال ۲۰۱۱ است، با این تفاوت که نسخه‌ی کامپیوتر تا وضوح تصویر ۴K را پشتیبانی می‌کند و فریم ریت آن هم آنلاک شده است. برای اولین بار خارج از ژاپن، به لطف Catherine Classic می‌توان بازی کاترین را در زبان ژاپنی هم تجربه کرد. نسخه‌ی کامپیوتر کاملا از ماوس و کیبورد و دسته‌های مختلف پشتیبانی می‌کند. سگا قیمت مناسبی هم برای بازی Catherine Classic در نظر گرفته است و این بازی همین حالا با قیمت ۲۰ دلار روی استیم قابل تهیه است.

از نظر محتوایی، بازی Catherine Classic تفاوتی با نسخه‌ی اصلی ندارد، ولی طبق گفته‌ی شرکت آتلوس امکان بازی کردن چند نفره‌ی آنلاین را از آن حذف کرده‌اند. البته امکان بازی کردن چند نفره به صورت آفلاین وجود دارد.

قرار است به زودی یک بازسازی جدید از بازی کاترین به اسم Catherine: Full Body برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شود. این نسخه قصه‌ای گسترده‌تر دارد و شخصیت‌های تازه‌ای به آن اضافه شده. هم‌چنین Catherine: Full Body در مقایسه با نسخه‌ی اصلی مراحل بیشتری دارد و قابلیت بازی آنلاین چند نفره هم در آن وجود خواهد داشت. با این حال، تاریخ عرضه‌ی Catherine: Full Body خارج از ژاپن مشخص نیست و بازی هم فقط روی پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

بازی کاترین در کنار ارایه‌ی داستانی عجیب و غریب و شگفت‌انگیز، روند بازی بی‌نقصی هم دارد؛ طوری که سال‌هاست تورنمنت‌هایی در مراسم‌های مختلف EVO برای بازی کاترین برگزار می‌شود.

مطمئنا عرضه‌ی بازی روی کامپیوتر به محبوبیت بیشتر بازی کمک بزرگی خواهد کرد.

