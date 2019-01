حالت بتل رویال به Red Dead Online آمد

بخش آنلاین بازی Red Dead Redemption 2 هنوز هم در حالت بتا یا همان آزمایشی قرار دارد و استودیوی بازی‌سازی راک‌استار گیمز مشغول تنظیم آن است؛ طوری که از زمان راه اندازی بخش Red Dead Online تا به امروز شاهد افزودن بخش‌هایی به این بخش بوده‌ایم. بخش جدیدی که به Red Dead Online اضافه شده، یک حالت بتل رویال است.

راک‌استار گیمز اسم Gun Rush را برای حالت بتل رویال بازی Red Dead Online انتخاب کرده است. خبری از صد نفر نیست، ولی همان ۳۲ نفری که در نقشه هستند، در حالت Gun Rush با روندی شبیه به بازی‌های بتل رویال مواجه می‌شوند. در بخش Gun Rush بازی‌کننده‌ها در نقشه به دنبال سلاح و مهمات می‌گردند و در عین حال، نقشه هم در حال کوچک شدن است. حالت Gun Rush را هم می‌توان به صورت تک نفره و هم به صورت تیمی بازی کرد.

بازی Red Dead Online از همان زمان راه اندازی، بخشی به اسم Make it Count داشت که در آن گروهی کوچک از بازی‌کننده‌ها با سبک و سیاق بازی‌های بتل رویال سعی می‌کردند تا همدیگر را از بین ببرند. با این حال، حالت Make it Count چون کوچکتر و تعداد بازی‌کننده‌ها هم در آن کمتر بود، سبک و سیاق بازی‌های مخفی‌کاری را به خود گرفته بود و بازی‌کننده‌ها در این حالت بیشتر به دنبال مخفی شدن بودند، تا از بین بردن همدیگر. بخش جدید Gun Rush کاملا روندی اکشن و شبیه به بازی‌های بتل رویال امرزی دارد.

در کنار اعلام این خبر، راک‌استار گیمز هم‌چنین گفت که به زودی چالش‌های روزانه‌ی جدیدی را به Red Dead Online اضافه خواهند کرد که شامل فعالیت‌های متنوع و مختلفی خواهد شد؛ طوری که از مهارت تیراندازی گرفته تا فرار از دست قانون، در چالش‌های روزانه قرار خواهند گرفت.

راک‌استار هم‌چنین به دنبال راه‌هایی برای کاهش رفتار نامناسب در بازی است و تغییراتی در سیستم‌های مختلف بازی برای مجازات بازی‌کننده‌ها به وجود آورده است. برای مثال بازی‌کننده‌ها پس از انجام خلاف‌های مختلف،‌ زمانی خواهند داشت تا جریمه‌ی خود را پرداخت کنند. پس از گذشت این زمان، موقعیت آن‌ها در نقشه به دیگر بازی‌کننده‌ها نشان داده خواهد شد. موقعیت بازی‌کننده‌ها هم از این پس روی نقشه، با در نظر گرفتن فاصله‌ای که از همدیگر دارند، نشان داده خواهد شد؛ مگر اینکه یک بازی‌کننده جرمی رو مرتکب شده باشد که در این صورت، روی نقشه به همه نشان داده خواهد شد.

به زودی مراحل داستانی جدید، اتفاقات جدید در نقشه، مسابقات و لباس‌ها و سلاح‌های جدیدی هم به Red Dead Online اضافه خواهند شد.

بازی Red Dead Redemption 2 که بخش Red Dead Online را در خود جای داده، روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شده است.

