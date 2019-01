امروز اخبار جالبی در رابطه با یکی از مورد انتظارترین بازی‌های پیش رو یعنی The Last of Us Part 2 منتشر شده است. برای اطلاع از جزئیات خبر با گیمفا همراه باشد. زمانی که بازی The Last of Us عرضه شد، تمامی بازی‌بازان در عجب بودند که یک بازی با چنان گرافیکی چگونه در نسل […]

زمانی که بازی The Last of Us عرضه شد، تمامی بازی‌بازان در عجب بودند که یک بازی با چنان گرافیکی چگونه در نسل هفتم منتشر شده است. به جدای از بحث طراحی هنری و گرافیک فنی بازی که فوق‌العاده بودند، انیمیشن‌های بازی نیز همگی در سطح بسیار عالی قرار داشتند. همین عوامل باعث شده‌اند که انتظارات در این حیطه‌ها از نسخه‌ی دوم بالاتر باشد و با توجه به نمایش‌هایی که تا به حال از این عنوان دیده‌ایم، باید اقرار کنیم که استودیوی ناتی‌داگ (Naughty Dog) به خوبی توانسته‌ است از پس انجام وظیفه‌ی خود برآید.

به احتمال خیلی زیاد با آقای جاناتان کوپر (Jonathan Cooper) آشنایی دارید. آقای کوپر یکی از طراحان بزرگ انیمیشن در صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود. او حدود ۱۴ سال پیش به این کار مشغول شد و با استعداد بالایی که داشت، به استودیو‌ها و کمپانی‌های بزرگی همچون بایوویر (BioWare)، یوبی‌سافت (Ubisoft) و نهایتا ناتی‌داگ پیوست و هم‌اکنون مسئول طراحی انیمیشن‌های بازی The Last of Us Part 2 است. با توجه به سطح کاری و تجربه‌ی بالایی که او دارد اگر چیزی بتواند در حیطه‌ی کاری‌اش او را متعجب کند، قطعا موردی اعجاب‌انگیز خواهد بود. حال این اتفاق رخ داده است. او در پستی در شبکه‌ی توییتر چنین نوشته است (شما می‌توانید پست مربوطه را در این نشانی مشاهده کنید):

بابت اینکه این پست کمی برای شما مبهم است، عذرخواهی می‌کنم. من به عنوان یک آدم با تجربه و قدیمی در حیطه‌ی کاری خودم شناخته می‌شوم که مدت زیادی است به طراحی انیمیشن مشغول هستم. به نوعی می‌توان گفت که من به سختی تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرم. با این حال یکی از همکارانم موفق به انجام کاری شده که من سال‌ها آرزوی آن را برای بازی‌های ویدئویی داشته‌ام و جالب است بدانید که نتیجه‌، حتی از چیزی که فکر می‌کردم نیز بهتر شده است.

به نظر می‌رسد که باید منتظر انیمیشن‌هایی با سطح کاملا جدیدی در بازی The Last of Us Part 2 باشیم. اما این مورد تنها سورپرایز امروز برای این ساخته‌ی ناتی‌داگ نبود. حتما با خانوم هالی گروس (Halley Gross) آشنایی دارید؛ نویسنده‌ی زبردست نسخه‌ی دوم سری Last of Us. به نظر می‌رسد که خانوم گروس نیز در بازی، دارای یک نقش است. هنوز اطلاعاتی از جزئیات این نقش منتشر نشده است و نمی‌دانیم که باید انتظار یک نقش اساسی و تعیین‌کننده را در طول داستان از خانوم گروس داشته باشیم و یا تنها شاهد حظور کوتاه این نویسنده در بازی خواهیم بود. خانوم هالی گروس حضور خود را در بازی The Last of Us Part 2 با انتشار تصویر زیر در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام خود به همگان اعلام کرد:

بازی The Last of Us Part 2 قرار است که در تاریخی نامشخص به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شود. البته حدس و گمان‌هایی مبنی بر عرضه‌ی این بازی در سال ۲۰۱۹ میلادی وجود دارد. جرقه‌ی این حدس و گمان‌ها توسط ویدئویی زده شد که سونی منتشر و به واسطه‌ی آن اعلام کرد که سال ۲۰۱۹، سالی پربار برای بازی‌بازان خواهد بود (شما می‌توانید خبر مربوطه را در این نشانی مطالعه کنید). پس از آن نیز گزارش‌هایی در وب‌سایت IGN یافت شده‌اند که خبر از عرضه‌ی این بازی در سال ۲۰۱۹ می‌دهد و شما می‌توانید خبر مذکور را در اینجا مطالعه کنید. با این حال هنوز شرکت سونی به صورت رسمی تاریخ انتشار دقیقی برای این بازی اعلام نکرده است.

