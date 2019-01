داستان یا آنلاین؟ | آیا تماما چند نفره شدن Black Ops IIII، آغازی بر پایان بخش داستانی شوترهاست؟

داستان به عنوان شیرازه‌ی اصلی هر فیلم و بازی شناخته می‌شود. شما می‌توانید یک فیلم را با بهترین جلوه‌های ویژه بسازید ولی هنگامی که نتوانید داستان جذابی را در طول آن فیلم روایت کنید، قطعا به موفقیت بزرگی درست پیدا نمی‌کنید. چه بسیار بازی‌هایی نیز بوده‌اند که با گیم‌پلی سرگرم‌کننده یا گرافیکی شگفت‌انگیز عرضه شدند […]

داستان به عنوان شیرازه‌ی اصلی هر فیلم و بازی شناخته می‌شود. شما می‌توانید یک فیلم را با بهترین جلوه‌های ویژه بسازید ولی هنگامی که نتوانید داستان جذابی را در طول آن فیلم روایت کنید، قطعا به موفقیت بزرگی درست پیدا نمی‌کنید. چه بسیار بازی‌هایی نیز بوده‌اند که با گیم‌پلی سرگرم‌کننده یا گرافیکی شگفت‌انگیز عرضه شدند ولی فقدان داستانی جذاب و گیرا باعث شد که نتوانند به بهترین نحو ممکن در بازار فروش و البته در نظر منتقدین عملکرد مناسبی از خود نشان دهند. با افزایش روزافزون محبوبیت بخش آنلاین و حذف بخش داستانی از بعضی بازی‌ها، آیا به پایان دوران روایت داستان در عناوین ویدئویی رسیده‌ایم؟ در این مقاله تلاش می‌کنیم تا نگاهی اجمالی به این نکته داشته باشیم.

پیش از این بازی‌های ویدئویی دارای بخش‌های جداگانه‌ی آنلاین و آفلاین (داستانی) بودند. در چند سال اخیر شاهد آن هستیم که این رویه به واسطه‌ی انتشار بعضی بازی‌ها به کلی تغییر کرده است. اکنون عناوینی عرضه می‌شوند که یا به کلی آنلاین هستند یا به کلی آفلاین، و در این راه هر دو موفق نیز می‌شوند. دلیل تمایل سازندگان به ساخت بازی‌های آنلاین محور که در چند سال اخیر شدیدا زیاد شده است، چه می‌تواند باشد؟ آیا دوران بازی‌های داستان‌محور رو به پایان است؟

با یک مثال شروع کنیم. سری بازی‌های Call of Duty همیشه جزو پرچمداران سبک شوتر اول‌ شخص بوده‌اند. تقریبا هیچ بازیکنی که به این سبک علاقه دارد را نمی‌توان پیدا کرد که با سری Modern Warfare خاطره نداشته باشد. نمی‌توان صحنه‌ی خراب شدن ساختمان و مرگ سوپ (Soup) را فراموش کرد. نمی‌توان صحنه‌ی سیگار کشیدن کاپیتان پرایس (Captain Price) را هنگامی که بالاخره در انتهای سومین نسخه از این سری دشمن خود یعنی ماکاروو (Makarov) را حلق‌آویز می‌کند، فراموش کرد. داستان همیشه در این سری حرف‌های زیادی برای گفتن داشت. در حقیقت، یک نسخه از سری Call of Duty بدون بخش داستانی اصلا یک بازی کامل محسوب نمی‌شد. اما با انتشار چهارمین شماره از خانواده‌ی Black Ops ورق برگشت.

در آخرین نسخه‌ی منتشر شده از سری Call of Duty، شاهد آن بودیم که بخش داستانی بازی به کلی حذف شد. انتقادات زیادی به این تصمیم تیم سازنده وارد شد ولی آنان از تصمیم خود بازنگشتند و یک بازی تماما آنلاین را به بازی‌بازان تحویل دادند. برخلاف انتظارات، شاهد بودیم که این بازی چه از نظر فروش و چه از نظر منتقدین عملکردی بسیار خوب از خود نشان داد. دقیقا همین منتقدین بودند که پیش از عرضه‌ی بازی معتقد بودند حذف بخش داستانی، سری Call of Duty را به نابودی می‌کشاند اما پس از انتشار بازی، خود آنان نمراتی بسیار خوب و گاها عالی را به این عنوان نسبت دادند.

این امر برای دیگر بازی‌ها هم اتفاق افتاد. بازی Overwatch بدون هیچ بخش داستانی عرضه و با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. هنوز هم این بازی جزو پرطرفدارترین عناوین آنلاین محسوب می‌شود. همین امر مشوق بعضی سازندگان دیگر شد تا به سمت آنلاین محور بودن روی بیاورند. نگاهی به تاریخچه‌ی سری Rainbow Six بیندازید. به احتمال قریب به یقین آخرین نسخه‌ از این سری با نام Rainbow Six: Siege محبوب‌ترین و پرطرفدارترین نسخه در تاریخ این سری محسوب می‌شود. دوباره در این بازی نیز شاهد حذف بخش داستانی و تبدیل آن به یک بازی آنلاین محور بودیم. تمامی بازی‌هایی که ذکر شدند، تنها دارای بخش آنلاین هستند و هیچ‌گونه بخش آفلاین یا داستانی ندارند. با این حال شاهد آن هستیم که به چه موفقیت بزرگی دست یافته‌اند.

در طرف دیگر، شاهد بازی‌هایی هستیم که صرفا حالت داستانی دارند و از بخش آنلاین بهره‌مند نشده‌اند. مثال‌های زیادی برای این دسته وجود دارد. بازی God of War تنها دارای بخش داستانی است. با این وجود قطعا در شاهکار بودن آن شکی نیست. آخرین نسخه‌های سری Assassin’s Creed نیز بخش آنلاین را حذف کرده‌اند و دیگر شاهد بخش چندنفره‌ی انلاین در دو نسخه‌ی آخر این سری نیستیم و همان‌طور که مشاهده کردید، هر دو نسخه با استقبال خوبی از طرف بازی‌بازان و منتقدین روبرو شده‌اند. بازی Assassin’s Creed Odyssey که آخرین نسخه‌ی منتشر شده از این سری است نیز بدون هیچ بخش آنلانی حتی توانست به کاندیداهای بهترین بازی سال راه‌ پیدا کند.

بازی The Legend of Zelda که برای کنسول نینتندو سویچ منتشر شد، هیج بخش آنلاینی نداشت ولی با امتیاز متای فوق‌العاده‌ی ۹۷ روبرو شد و بازی‌بازان نیز به جز تحسین روایت داستان، مکانیزم‌های گیم‌پلی و سبک گرافیکی آن نتوانستند کاری انجام دهند. در کنار این عناوین سری Batman Arkham، ساخته‌ی استودیوی راک‌استدی (Rocksteady) را نیز قرار دهید. افراد خوش ذوق این استودیو بدون هیچ بخش آنلاینی، بهترین تجربه‌ی ممکن را برای حس بتمن بودن به بازی‌بازان ارائه دادند. سازندگان این عناوین تمام وقت و سرمایه‌ی خود را برروی بخش داستانی معطوف کردند و همین امر باعث پیشرفت و شکوفایی این عناوین شد. پس… چرا یک همچنین کاری برای عناوین آنلاین محور ممکن نباشد؟

بیایید کمی دقیق‌تر به Call of Duty: Black Ops 4 نگاهی بیندازیم. بخش Black out بدون شک مفرح‌ترین و جذاب‌ترین بخش بازی است. گان‌پلی بازی تجربه‌ای لذت‌بخش و روان را به شما ارائه می‌دهد و تا حدودی می‌توان گفت که بخش Black out بهترین انتخاب برای کسانی است که هوادار سبک بتل رویال (Battle Royale) هستند. دیگر بخش‌های بازی نیز بسیار جذاب و مفرح هستند. درست است که مشکلاتی در این بین وجود دارد ولی هیچ‌یک از این مشکلات نمی‌توانند ذره‌ای از مفرح بودن این بازی بکاهند. دقیقا! با تمام مشکلاتی که می‌توان به این بازی گرفت، هسته‌ی آنلاین محور آن برای تمامی بازی‌بازان مفرح است. دلیل این امر را می‌توان به تمرکز سازندگان این بازی به بخش آنلاین نسبت داد. دیگر هیچ نگرانی برای روایت داستانی ۶ الی ۷ ساعته برای سازندگان وجود نداشت. آنان تمام تمرکز خود را برروی بخش آنلاین معطوف کردند و بهترین تجربه‌ی ممکن را که در توانشان بود به بازی‌بازان ارائه دادند.

احتمالا شما نیز به نتیجه‌گیری که مد نظر ما است رسیده‌اید. سازندگان اکنون تلاش دارند تا تمام تمرکز خود را برروی یک بخش معطوف کنند. تیم توسعه‌دهنده اگر قصد داشته باشد تا یک بازی داستان‌محور و آفلاین بسازد، تمام تلاش خود را می‌کند تا این کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهد و اصلا وقت و هزینه‌ی اضافی را برای تهیه‌ی یک بخش آنلاین (که می‌تواند مورد تحسین قرار بگیرد یا نه) هدر نمی‌دهد. از طرفی دیگر، سازندگانی هستند که قصد دارند تا یک بازی تماما آنلاین به بازی‌بازان ارائه دهند. آنان نیز دیگر وقتی را برای یک بخش داستانی کوتاه‌ مدت و حتی بی‌کیفیت هدر نمی‌دهند، بلکه تمام تلاش خود را می‌کنند تا بخش آنلاین بازی تا حد امکان لذت‌بخش باشد.

بازیکنانی هستند که علاقه‌ی چندانی به بخش آنلاین ندارند. برای این دسته از بازی‌بازان، عناوینی تماما داستان‌محور و افلاین با بهترین کیفیت ساخته می‌شود که می‌توانند تجربه کنند. از طرفی دیگر، کسانی که به بازی‌های آنلاین علاقه دارند نیز می‌توانند به سراغ عناوینی بروند که تماما آنلاین هستند و البته با کیفیت بسیار بالایی ساخته شده‌اند. در انتها، نمی‌توان گفت که دوران بازی‌های داستان‌محور به پایان رسیده است. تنها می‌توان چنین برداشت کرد که اکنون، توسعه‌دهندگان تلاش می‌کنند تا کار برروی بازی‌های خود را اختصاصی‌تر پیش ببرند: یا تمرکز کامل برروی بخش افلاین یا تمرکز کامل برروی بخش آنلاین. در این صورت همه‌ی بازی‌بازان نیز می‌توانند به آنچه علاقه دارند دست یابند.

منبع متن: gamefa