اطلاعات بیشتری درمورد Resident Evil 2 لیک شد؛ داشتن حالت New Game Plus

به گزارش پردیس گیم و به نقل از comicbook، بنا بر اخباری که به تازگی درز پیدا کرده، بازسازی دوباره‌ی طراحی‌ها و گرافیک تنها روش‌های Capcom برای مدرن کردن Resident Evil 2 نیست، از قرار معلوم آن‌ها ویژگی‌های بازی‌های امروزی را هم به عنوان ریمیک خود اضافه می‌کنند.

دموی محدود Resident Evil 2 چندی پیش منتشر شد، فایل‌های این دمو روی PC در دسترس هستند و با تشکر از نرم‌افزار HEX editor و بخش‌هایی از EXE این نسخه، نکات کوچک جالبی درباره بازی به دست آمده است (در ادامه ممکن است اسپویلرهایی وجود داشته باشد).

در فایل‌های نسخه‌ی دمو فقط به بازی با شخصیت‌های Leon و Claire اشاره نشده، بلکه مسیرهایی به نام "Leon A" و "Leon B" همینطور "Claire A" و "Claire B" در بین پوشه‌ها وجود دارد. علاوه بر این، به شکلی مستقیم ارجاعاتی به حالت new game plus نیز داشته‌ایم.

در زمان پرده‌برداری، اشاره‌ای به وجود بخش new game plus نشده ولی داشتن این ویژگی چندان دور از دهن نیست. هرچه نباشد، جدیدترین نسخه‌ی منتشر شده از Resident Evil یعنی هفتمین عنوان این سری، شامل حالت new game plus میشد، پس با عقل جور در می‌آید که بازی سازی دومین نسخه هم این چنین باشد، حتی اگر بازی اصلی شامل آن نمیشده.

و با در نظر گرفتن اینکه بازی چقدر کوتاه است، یعنی بین 5 تا 7 ساعت، داشتن new game plus ممکن است گزینه خوبی برای ارائه باشد، مخصوصاً وقتی برای یک عنوان بازسازی شده قیمت 60 دلاری در نظر می‌گیرید (بسیاری از ریمیک‌ها قیمت کمتری دارند).

به طرز جالبی، فایل‌ها ارجاعاتی بسیاری به حالت "Rogue" دارند و همچنین اشاره‌هایی به انتخاب لباس، سیستم امتیاز دهی، سیستم خرید و فروش و غیره شده. شاید نباید معنی خاصی از این یافته بگیریم ولی احتمال دارد حالت بزرگ تازه‌ای باشد که Capcom قبلاً اشاراتی به آن کرده.

و شاید آخرین قسمت جالب توجه گزینه انتخاب حالت دوربین در زمان شروع بازی جدید باشد. متأسفانه، این مورد هنوز مبهم است و سخت میتوان نتیجه‌ای از آن به دست آورد.

به هر حال، چیزهای بسیار بیشتری در این فایل‌ها وجود دارد، مثل تمام شخصیت‌ها، اسلحه‌ها، درجات سختی و بیشتر و بیشتر. با تشکر از ResetEra میتوانید تمامی فایل‌های به دست آمده را اینجا مشاهده کنید.

البته، تمامی این‌ها را به عنوان شایعه در نظر بگیرید. اخبار درز پیدا کرده مثل خبرهای رسمی نیستند و در این مورد به خصوص، خدا می‌داند که اطلاعات درز پیدا کرده ممکن است چه معنایی داشته باشند. به علاوه، احتمال دارد این فایل‌ها تنها باقی‌مانده‌های مسیر توسعه باشند و به بازی اصلی راه پیدا نکنند. با اینحال، تمام این موراد لیک شده صد درصد در فایل‌ها وجود دارند. با بررسی فایل EXE میتوانید خودتان مطمئن شوید.

Resident Evil 2 برای Xbox One ، PlayStation 4 و PC در دست توسعه قرار داشته و طبق برنامه در 5 بهمن ماه به شکل جهانی عرضه خواهد شد.

به تازگی گزارش‌هایی درمورد کرک شدن نسخه دمو (که تا 11 بهمن در دسترس است) به دست آمد که میتوانید اطلاعات کامل را اینجا مشاهده کنید.

منبع متن: pardisgame