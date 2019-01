چندین بازی انحصاری PS4 در راه هستند که ما مشتاقانه منتظر آن‌ها هستیم. هر چند این احتمال وجود دارد که سونی بازی‌هایی مانند Ghost Of Tsushima، The Last Of Us Part 2 و یا Death Stranding را برای انتشار در 2019 به این لیست اضافه کند اما تا این لحظه، Days Gone تنها عنوان توسعه یافته توسط فرست پارتی‌های سونی است که برای عرضه در بهار تایید شده‌ است. هم‌چنین برخی از انحصاری‌های کنسول نسل هشتمی سونی که توسط شرکت‌های ثرد پارتی ساخته شده‌ نیز برای انتشار در 2019 برنامه‌ریزی شده‌اند، عناوینی مانند Shenmue 3 ،Judgement و... شما عزیزان می‌توانید مقاله‌ی ترجمه‌شده‌ی وبسایت گیم اسپات را در پردیس‌گیم بخوانید.

Days Gone

این عنوان، بازیکن را به دنیای پسا‌آخر‌الزمانی می‌برد. بازی اکشن ماجراجویی/وحشت بقا که توسط استودیوی Sony Bend توسعه می‌یابد شما را در نقش Deacon St. John قرار می‌دهد، فردی که زمانی یک قانون‌شکن بوده و اکنون در تلاش است تا در دنیایی نابود شده دوام بیاورد. هنگامی که او در جاده‌هاست باید با زامبی‌ها، freaker ها و حیواناتی که همگی عقل خود را از دست داده‌ و وحشی شده‌اند و مانند زامبی‌های فیلWorld War Z سریع و دیوانه‌وار حرکت می‌کنند به نبرد بپردازد. 26 آپریل (جمعه 6 اردیبهشت) زمان تجربه‌ی زندگی در نقش Deacon St. John است.

Judgement

اطلاعات زیادی درباره‌ی این بازی وجود ندارد. همین‌قدر می‌دانیم که اثری جدید از سازدگان سری Yakuza است و بازیکن را در نقش فردی که قبلا وکیل بوده و اکنون نیز به کارگاهی برای بررسی صحنه‌های جرم در ژاپن تبدیل گشته است، قرار می‌دهد. گیم پلی نیز شامل بررسی صحنه‌های جرم، حل راز پرونده و هم‌چنین مبارزه است و انتظار تجربه‌ای متفاوت از سری Yakuza می‌رود.

Shenmue 3

دنباله‌ی عنوان دوست داشتنی Shenmue 2، سومین نسخه‌ از فرنچایز خلق شده توسط Yu Suzuki که بعد از چهار سال تاریخ انتشار دقیقی دارد. وقایع این نسخه در سال 1987 جریان دارد و داستان رزمی‌کار Ryo Hazuki را روایت می‌کند. 27 آگوست ( سه‌شنبه 5 شهریور) زمان تجدید خاطره با این سری بازی است.

Spelunky 2

Spelunky 2 دنباله‌‌ی بازی دو بعدیِ موفق قبلی خود است که به نظر تمامی مواردی‌‌ که در اولین نسخه لذت‌بخش و جذاب بودند را به شکل بهبود‌یافته می‌توانیم در این عنوان تجربه‌کنیم. بعلاوه کارگردان بازی وعده‌ی کارکترهای جدید و پشتیبانی طولانی و بهتر از بخش چند‌نفره را داده است. تاریخ عرضه‌ی دقیقی برای سال 2019 در دسترس نیست.

God Eater 3

God Eater 3 جدیدترین نسخه از فرنچایزِ رقیب Monster Hunter است که توسط بندای نمکو منتشر می‌شود. برخلاف نسخه‌های پیشین که برای کنسول‌های دستی ساخته شده‌بودند، این عنوان برای اولین بار برای کنسول‌ خانگی سونی طراحی شده است. در نتیجه تعداد زیادی نقشه‌ی گسترده برای اکتشاف، تعداد بیشتری هیولا برای مبارزه ، اسلحه‌های جدیدتر و تجهیزات زیادی برای ساختن در دسترس هستند. تاریخ انتشار این نسخه 8 فبریه (جمعه 19 بهمن) می‌باشد.

در پایان نظر شما در مورد بازی‌های انحصاری PS4 در سال جاری چیست؟ شما بیش از همه منتظر کدام بازی هستید؟

