به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook اخیرا یکی از توسعه‌دهندگان انیمیشن The Last Of U part 2، آقای Jonathan Cooper در تويیتی مبهم اشاره به دستاورد بزرگ و جدید همکارانش در طراحی انیمیشن این بازی کرده است که متن ترجمه شده‌ی این توییت را در قسمت زیر مشاهده می‌کنید:

" پوزش بابت این پست مبهم اما به عنوان فردی که مدت زمان زیادی است در صنعت بازی‌های ویديویی فعالیت می‌کند و به سختی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، امروز طراحی انیمیشن در صنعت گیم چیزی را خلق کرد که من مدت زمان زیادی منتظر دیدنش بودم و حتی از چیزی که فکر می‌کردم نیز بهتر به نظر می‌رسید."

آن‌طور که به نظر می‌رسد، طراحان انیمیشن در ناتی داگ چیزی پیشگامانه را خلق کرده‌اند که خب این موردی تعجب‌آور نیست زیرا وقتی صحبت از انیمیشن و کازهای فنی در بازی‌های ویديویی می‌شود، استودیوی ناتی داگ از پرچمداران این صنعت است.

منبع متن: pardisgame