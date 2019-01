تابستان امسال بود که در قالب یکی از برنامه‌های همیشگی نینتندو، از عرضه‌ی بازی‌های کلاسیک مجموعه‌ی فاینال فانتزی روی کنسول نینتندو سوییچ خبردار شدیم. ساعتی از پخش برنامه‌ی نینتندو دایرکت نگذشته بود که شرکت اسکوئر انیکس از عرضه‌ی تمام آن بازی‌ها روی کنسول ایکس‌باکس وان هم خبر داد. تاریخ دقیق عرضه‌ی دو بازی فاینال فانتزی ۱۰ و فاینال فانتزی ۱۲ روی ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ دیروز از سوی اسکوئر انیکس اعلام شد.

قرار است بازسازی فاینال فانتزی ۱۰ که چند سال پیش روی پلی‌استیشن و کامپیوتر عرضه شده بود، یعنی بسته‌ی Final Fantasy X | X2 HD Remaster در روز ۱۶ آوریل سال جدید میلادی روی ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ عرضه شود. همانطور که مطمئنا از اسم بازی متوجه شده‌اید، این بسته شامل دو بازی Final Fantasy X و Final Fantasy X2 است که با وضوح تصویر بالاتر اجرا می‌شوند، کیفیت بافت بالاتری دارند و موسیقی آن‌ها هم دوباره ضبط شده است.

دو هفته پس از عرضه‌ی فاینال فانتزی ۱۰، شاهد عرضه‌ی فاینال فانتزی ۱۲ روی ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ خواهیم بود. طبق گفته‌ی اسکوئر انیکس، قرار است بازسازی فاینال فانتزی ۱۲ در روز ۳۰ آوریل برای این دو پلتفرم جدید عرضه شود. احتمالا در یکی دو سال گذشته از این بازسازی که Final Fantasy XII: The Zodiac Age نام دارد شنیده‌اید. این بازسازی روی پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه شده بود در کنار ارایه‌ی گرافیکی بالاتر، هم‌چنین در مقایسه با نسخه‌ی اصلی بازی محتوای بیشتری دارد.

شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس با همکاری «آکیهیکو یوشیدا»، پوستر جدیدی برای بازی Final Fantasy XII: The Zodiac Age طراحی کرده است که می‌توانید آن را در ادامه ببینید. آکیهیکو یوشیدا طراح شخصیت فاینال فانتزی ۱۲ و هم‌چنین مجموعه‌ی Bravely Default است و برای این پوستر جدید، شخصیت‌های فاینال فانتزی ۱۲ را به استایل بازی جدید خود طراحی کرده است.

بازی Final Fantasy X | X2 HD Remaster در حال حاضر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ویتا و کامپیوتر برای خرید موجود است. بازی Final Fantasy XII: The Zodiac Age را هم همین حالا می‌توانید روی پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر تهیه کنید.

منبع: Gematsu

The post تاریخ عرضه‌ی فاینال فانتزی ۱۰ و ۱۲ روی ایکس‌باکس وان و سوییچ مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala