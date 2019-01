دو هفته تا پایان قصه‌ی بلند و بالای مجموعه‌ی Kingdom Hearts فاصله داریم. قرار است بازی Kingdom Hearts III در روز ۲۹ ژانویه سال جاری میلادی روی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شود. اگر بگوییم داستان این مجموعه بازی‌ها، مهم‌ترین بخش آن‌هاست، چندان بیراه نگفته‌ایم. شرکت اسکوئر انیکس برای جلوگیری از درز پایان مخفی بازی پیش از زمان عرضه، تدابیری اندیشیده است.

در راستای جلوگیری از لوس شدن (اسپویل) پایان مخفی بازی، شرکت اسکوئر انیکس آن را در قالب یک آپدیت به بازی اضافه خواهد کرد. طبق گفته‌ی «تتسویا نومورا» (Tetsuya Nomura)، کارگردان و نویسنده‌ی مجموعه بازی‌های Kingdom Hearts، پایان مخفی بازی پیچش داستانی بسیار بزرگی را در خودش جای داده است.

اسکوئر انیکس برنامه دارد تا سه آپدیت برای بازی Kingdom Hearts III عرضه کند. این سه آپدیت به ترتیب برای عرضه در سه روز پس از تاریخ انتشار رسمی بازی، برنامه ریزی شده‌اند. آپدیت‌ها از این قرار هستند:

آپدیت روز ۲۹ ژانویه: نسخه‌ی ۱.۰۱ بازی Kingdom Hearts III عرضه می‌شود. این آپدیت گزینه‌ای به اسم Memory Archive به منوی بازی اضافه می‌کند که شامل ویدیوهایی از خلاصه‌ی قسمت‌های مختلف این مجموعه است.

‌ آپدیت روز ۳۹ ژانویه: این آپدیت یک پایان دیگر به بازی اضافه می‌کند. بازی‌کننده‌ها باید Kingdom Hearts III را تمام کرده و پایان بازی را دیده باشند تا بتوانند این ویدیو را تماشا کنند.

‌ آپدیت روز ۳۱ ژانویه: پایان مخفی بازی عرضه می‌شود. بازی‌کننده‌ها برای تماشای پایان مخفی بازی، نه تنها باید بازی را تمام کرده، بلکه باید کارهای مختلفی هم در طول بازی انجام داده باشند. این که دقیقا باید در بازی چه کارهایی انجام دهیم تا پایان مخفی آزاد شود، هنوز مشخص نیست.

مجموعه بازی‌های Kingdom Hearts قصه‌ی عجیب و غریبی و پیچیده‌ای دارند؛ طوری که برای فهمیدن اتفاقات پشت پرده‌ی بازی و سر در آوردن از آن‌ها، نیاز به تجربه‌ی تمام شماره‌های مختلف بازی و یادداشت برداری از شخصیت‌ها و اتفاقات و زمان‌های مختلف و بسیاری عنصر و عامل دیگر است.

در حال حاضر از عرضه‌ی Kingdom Hearts II بیش از ۱۳ سال می‌گذرد. در طول این سال‌ها شاهد عرضه‌ی تعدادی بازی فرعی بوده‌ایم، ولی بالاخره با عرضه‌ی Kingdom Hearts III داستان این مجموعه به پایان خواهد رسید.

در روز ۹ بهمن می‌توانید Kingdom Hearts III را برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان تهیه کنید.

